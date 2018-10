Necesidad de cumplir con el Plan Hidrológico almeriense

El almeriense Rodrigo Sánchez Haro, consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, fue el encargado de ponerle el broche de oro a la presentación del Anuario de Agricultura del Grupo Joly, y lo hizo recogiendo el balón botando que le había dejado Gabriel Amat, presidente la Diputación de Almería. El agua lo es todo para el campo, es la vida misma y las administraciones lo saben. Por eso, sobre todo en estos años en la que la sequía está en la boca de todos, es necesidad trabajar por y para asegurar el suministro del líquido elemento.

Por supuesto, lo primero era lo primero y Sánchez Haro realizó el protocolario saludo a las autoridades y posteriormente agradeció al Grupo Joly el gran trabajo que realiza cada año para mostrar los pormenores del campo andaluz en general y el almeriense en particular. "Es un inmeso honor estar presentando este Anuario. Creo que viene a recoger lo que es la agricultura de Almería y Andalucía, un compendio de las situaciones más importantes que han tenido lugar a lo largo de este año. Todos estos retos que tenemos por delante y todo el trabajo que hace nuestro sector, aparece perfectamente recogido en estas páginas. Es un placer estar aquí y presentarlo", dijo para comenzar en el estrado del stan institucional de la Junta de Andalucía, donde se realizó la presentación.

Uno de los principales retos no es otro que trabajar en el desarrollo del Plan Hidrológico de Almería. Tanto por levante como por poniente, la provincia tiene una serie de centros de tratamiento del H2O para adaptarlas al consumo humano y, por supuesto, para que sirvan para el campo. El consejero asegura que la provincia tiene problemas con el agua, como cualquier localidad del sur, pero no una sequía realmente galopante. "Nuestra provincia es diferente al resto, donde hay un problema de sequía puntual o duradera. En Almería el problema es el déficit hídrico como consecuencia de no llevar a cabo las infraestructuras necesarias, que requieren del apoyo de todas las instituciones para realizarlas, es nuestra responsabilidad. Estoy hablando de poner en marcha la desaladora del Almanzora, la de Rambla Morales, la ampliación de la de Carboneras, llevándola a los 84 hectómetros cúbicos. Por supuesto, toda la regeneración de agua que tenemos en el Poniente como las depuradoras de Adra, El Ejido y Roquetas. En definitiva, cumplir con nuestro Plan Hidrológico", tan importante para asegurar el futuro del campo.

No sólo de deseo y responsabilidades habló el consejero del sector agrícola, sino que también quiso aportar números a su intervención. El futuro está a la vuelta de la esquina y para la próxima década el suministro de agua debe de estar garantizado. "Ya lo dijo la Mesa del Agua hace unos días, y yo comparto esa argumentación, tenemos un déficit hídrico de alrededor de cientosesenta hectómetros cúbicos actualmente. Horizonte para 2030: disponer de doscientos sesenta hectómetros cúbicos. Garantizar el agua es uno de los retos más importantes que tiene Almería y toda Andalucía", una demanda que los trabajadores del campo tiene como prioridad: "Tenemos que darle seguridad hídrica a todos nuestros agricultores. Sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay vida. Es fundamental que nos comprometamos todas las administraciones pública a dar esos pasos que sirvan para construir esas infraestructuras".

Una vez que explicó todos los proyectos que tienen por delante para con el agua, Sánchez Haro también mostrar su sensibilidad por otros temas que también iba a desarrollar de forma más breve. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía sabe de la importancia de contar con los diferentes actores de la sociedad, así como trabajar todo lo posible en innovación. "Si a la generación 3.0, al relevo generacional, le sumamos la bioeconomía y el papel de la mujer en nuestro campo, creo que estamos marcando los retos de futuro. Éste es el camino que tenemos que seguir en los próximos meses y años. Una apuesta clara por parte de la Consejería de Agricultura, en la que va a poner todos los medios que estén al alcance de sus manos", sentenció antes de un sonoro aplauso.