El PP reclama 100 millones para contrataciones del Plan Verano

Las parlamentarias andaluzas Carmen Crespo y Aránzazu Martín han acudido al antiguo Hospital de la Cruz Roja. Han reclamado a la Junta de Andalucía "que este centro no se cierre y que se proceda a una completa rehabilitación, una vez salgan de estas dependencias los servicios asistenciales de Salud Mental", que actualmente ocupan dos de sus plantas como consecuencia de las obras que se están realizando en el Hospital de Torrecárdenas. "Teníamos ganas de venir aquí porque queremos reivindicar que están dejando morir esta clínica. Ahora mismo los servicios sanitarios son todos imprescindibles y hacen falta en nuestra capital", detalla Crespo.

Al mismo tiempo las parlamentarias populares han reclamado a la Consejera de Sanidad la ejecución de la partida de más de 111 millones comprometida, para garantizar la asistencia saludable de los ciudadanos." Se nos ha dicho que se iba a invertir esa cantidad de dinero y que se crearían 14.700 contratos de trabajo . Pero claro, se habla de forma genérica y luego vienen los sindicatos y nos cuentan que no encuentran tales contratos ni a los correspondientes profesionales".

Crespo, ha lamentado que "el Plan Verano no haya llegado al Hospital de la Cruz Roja". Para la representante es incomprensible que "el centro no cuente con un proyecto como este y que los expertos sean quienes asuman las vacaciones de sus compañeros, ya que no hay refuerzos específicos". En este sentido ha ensalzado a "los grandes profesionales que prestan asistencia en el hospital", así como el servicio actual de Salud Mental que ocupa parte de las instalaciones, subrayando la necesidad de "ser reforzado por estar saturado".

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Andaluz ha expuesto que en estos momentos "el Plan Verano ha disminuido un 18 por % que en el año 2008 y que son 25 millones menos". Ha mostrado su descontento afirmando que "lo que nosotros vemos es que hay dinero en los presupuestos de Andalucía para reforzar el personal que echamos en falta". Crespo ha resaltado que "cada año, la Junta, se deja sin ejecutar 100 millones de euros adicionales que ponen para la contratación de entendidos y que luego no se gastan. Hacen una modificación de créditos, ponen ese presupuesto y se quedan intactos en la Oficina de Control Presupuestario, año tras año sin gastar".

Asimismo, la enviada ha denunciado que en Almería " se cierran 122 camas en los hospitales, el 50 % de los quirófanos, como en el resto de Andalucía, y la sustitución, frente a las 47.800 jornadas anunciadas por la Consejera, de sólo 9.500 jornadas, como han cifrado los propios sindicatos".

Han finalizado recalcando que "el Plan Verano es una oportunidad única para bajar las listas de espera de los hospitales y para que no se produzca una sobrecarga de personal". Piden que "se inviertan esos 100 millones".