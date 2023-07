El PP promete priorizar la lucha contra la violencia de género

Sobre esta materia la vicesecretaria del PP ha señalado que el Gobierno de Feijóo hará una auditoría en los 100 primeros días de gobierno para saber qué ha ocurrido con los 1.000 millones presupuestados por el Partido Popular y que no han llegado a las políticas de lucha contra la violencia de género.

El vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Navarro Lacoba , junto a los candidatos al Congreso Rafael Hernando y Ana Martínez Labella , los candidatos al Senado Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí , y la secretaria del PP de Atención a las personas con diferentes capacidades, María Esparza , ha mantenido hoy una reunión sectorial con mujeres en la que ha trasladado que “con un Gobierno de Feijóo no habrá ni un solo retroceso en materia de igualdad”.

Llamamiento al voto por correo

Por otra parte, Carmen Navarro Lacoba ha hecho un llamamiento a los 315.000 ciudadanos que han solicitado el voto por correo y que no lo han ejercido todavía porque tienen su documentación en las oficinas de Correos y no la han recibido en casa o porque no la han podido retirar de las oficinas.

“A todos ellos hacemos un llamamiento masivo para que puedan recoger la documentación y ejercer su derecho fundamental al voto”, ha insistido. La vicesecretaria del PP ha explicado que las personas que hayan solicitado el voto por correo no van a poder votar en urna el próximo domingo, por lo que ha pedido al Gobierno de España y a Correos que habiliten los medios necesarios y amplíen el horario para que los ciudadanos puedan acercarse a las oficinas a recoger su documentación.

También se ha dirigido a los que se han marchado de vacaciones antes de que les haya llegado la documentación a casa y ha recordado que pueden ir a una oficina de Correos en su lugar de vacaciones y solicitar que se le reenvíe allí la documentación para depositar su voto antes del 23-J.