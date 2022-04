El PSOE pide por tercera vez el arreglo de la calle Chambre con problemas de inundaciones en el casco histórico de Almería

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha pedido por escrito “y por tercera vez en seis meses” al equipo de Gobierno del PP “que ejecute las actuaciones que sean necesarias para evitar que se inunde la calle Chantre del casco histórico cada vez que llueve, como lamentablemente volvió a ocurrir el pasado fin de semana”.

Aguilar ha detallado que se han enviado ya tres escritos, los pasados 5 de octubre y 22 de febrero, y el último el 28 de marzo de este año, trasladando en todos ellos a las áreas correspondientes del Ayuntamiento “los problemas de inundaciones que viene sufriendo la calle Chantre, sin que hasta la fecha haya habido intervención alguna por parte de los concejales del PP”.

La edil critica que “lo más lamentable no es que no respondan a los escritos del Grupo Socialista, es que no responden tampoco a los escritos de los propios vecinos, que también los han presentado, ni sus reclamaciones en la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento”.

La concejal del PSOE ha lamentado que, “a fecha de hoy, los vecinos siguen padeciendo la inundación de su calle, de sus viviendas y comercios, y repetidos cortes de luz” y ha reprochado al equipo de Gobierno del PP “que no tienen información alguna sobre posibles actuaciones municipales”.

Aguilar se ha preguntado si “con los 30 millones de euros de superávit que tuvo el Ayuntamiento el año pasado no podría dedicar un mínimo porcentaje a aliviar la preocupación de estos vecinos cada vez que hay previsión de lluvias”, al tiempo que ha pedido al PP que, “como mínimo, dé las instrucciones para desatascar arquetas e imbornales, cuya suciedad ha agravado los problemas que ya venían sufriendo los residentes en la zona”.

Por otro lado, también ha denunciado “la existencia de un gran socavón en la calle desde hace más de dos semanas, que supone un peligro para peatones y vehículos”, si bien en este caso “sí ha acudido la Policía Local para, al menos señalizarlo”.