El limbo de aparcar en el Paseo Marítimo de Almería: la historia de una denuncia "corregida*

No es la primera vez que un ciudadano se muestra indefenso ante las administraciones. Tampoco será la última. En esta ocasión, aunque la multa ha caído, el fin del proceso parece haberle dado la razón a M.P., quien fue sancionado por estacionar en el Paseo Marítimo de Almería capital en un espacio en el que no existía ningún tipo de señalización que lo prohibiera y, repasando la normativa actual, resulta difícil encontrar un motivo.

El caso es que tras finalizar el proceso administrativo abierto por parte de la Policía Local de Almería, el Ayuntamiento ha decidido señalizar horizontalmente la zona, mediante líneas en el suelo, para evitar conflictos como los que se han venido sucediendo en los últimos meses.

M.P. acudió a la playa en su vehículo el pasado 22 de julio, decidiendo aparcar frente al paseo marítimo, en un espacio en el que tenía la seguridad de poder hacerlo y en el que como él, también decidieron aparcar otros conductores. Incluso, tal y como refleja el recurso presentado, aprovechó la presencia de una patrulla de policía local en la zona para cerciorarse de su aparcamiento. La respuesta de los agentes fue positiva, según refleja M.P. en el documento.

La sorpresa llega cuando al volver al vehículo se encuentra con una multa de otra patrulla diferente. El motivo de la misma es “estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación de determinados usuarios” haciendo referencia al art. 94.2 A del Reglamento General de Circulación. Sin embargo, el afectado expone que en el citado carril tampoco existe ningún tipo de señalización que lo haga específico para ningún vehículo especial como pueden ser autobuses, taxis o bicicletas.

Es más, haciendo un repaso exhaustivo del Reglamento General de Circulación y la Ordenanza General de Tráfico, Transporte, Circulación y Ocupación de Espacio Públicos de la ciudad de Almería, en sus artículos 94 y 68 respectivamente, el afectado no encuentra ni un solo motivo por el que ser sancionado. Alega en el recurso que la distancia entre el vehículo y el lado opuesto de la calzada no era inferior a tres metros, refrendado con imágenes tomadas el día de la multa, permitiendo el paso de cualquier vehículo.

De la misma forma, alega que no había ninguna señal, tanto horizontal como vertical, que prohibiera el estacionamiento o que indicase reserva de espacio. Tampoco era un espacio expresamente reservado a servicios de urgencia y seguridad ni de atención preferente.

“Si el motivo de la multa era el de estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación de determinados usuarios, ¿por qué hace unos días han pintado una línea amarilla en ese lugar? Además, en la contestación del recurso se ratifica afirmando que ‘el vehículo está estacionado en carril de circulación’ añadiendo ahora que se encuentra ‘fuera de la zona delimitada por las marcas que hay en la zona que delimita el estacionamiento’. Si esto hubiese sido así, ¿por qué no lo especificó inicialmente en la multa? Por otra parte, que cerca haya aparcamientos no limita estacionar donde no existe prohibición. Si fuese así, no se podría aparcar en ningún sitio”, asegura M.P. a Diario de Almería.

"Entiendo que con el hecho de pintar la línea amarilla una vez finalizado el proceso que inicié en su momento, se me está dando la razón. Creo que, en cierto modo, el usuario, con las interpretaciones de la administración, puede llegar a sentirse indefenso y ese ha sido mi caso” dice el afectado.