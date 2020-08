Plano de Almería en agosto de 1824 durante el ataque liberal

Murallas

Muralla Musulmana (Línea fina). Muralla Cristiana, siglo XVI y XVII (Línea gruesa). La muralla musulmana de Levante ha de abandonarse por mal estado, los cristianos construyen una nueva muralla en Levante, en siglos XVI y XVII, empequeñeciendo la ciudad.

Edificios Religiosos

EN ROJO. A. Ermita de San Antón. B. San Cristóbal. C. Iglesia de San Juan. D. Puerta de la Imagen, hasta el siglo XVIII, en la Rambla de Gozman, hoy Calle la Reina, había una Puerta, en la parte superior tenía una Imagen de la Virgen María. E. Convento de las Claras, final Calle Real, dando a calle Real y Plaza Vieja. F. Iglesia de Santiago, dando a la Calle de Pechina, para cuando los moriscos vencidos pasen ante el edificio, en la parte superior de la puerta lateral de la Iglesia con su estatua del Santiago matamoros, con caballo y espada, recuerden que fueron vencidos por los cristianos, esos moriscos eran los almerienses que trabajaban en las huertas y para vender sus productos tenían que entrar en la ciudad por Puerta de Purchena (P4), antigua de Pechina, para pasar a Calle las Tienda y Plaza Vieja. G. Convento de San Francisco, actualmente Iglesia de San Pedro, tenía huertos. H. Iglesia de San Pedro el Viejo, que fue posteriormente de los Jesuitas, con huertos. I. Iglesia de la Virgen del Mar, convento de los Dominicos, con huertos. J. Convento de los Trinitarios, con huertos, cerca de la Puerta del Mar (P2), dando a la Calle Real (C7). K. Convento de las Puras. L. Catedral. M. Iglesia de San Sebastián, extramuros de Almería, para atender a enfermos al cerrar las Puertas. Los Extramuros, con Calle Granada (C5), con Calle Murcia (C4), calle Regocijos, Alfareros, Parroquia de San Sebastián, era el barrio de mayor población de Almería.

Edificaciones Militares y Civiles

AZUL. 1. Cuartel de la Misericordia. 2. Atarazanas. 3. Hospital. 4. Baluarte de San Luis. 5. Baluarte de la Trinidad. 6. Cementerio de Belén, junto la Rambla de Belén (R2) y cerca del camino de Granada (C5). 7. Baluarte de Marín. 8. Fortaleza de la Alcazaba. 9. Ayuntamiento y Plaza Vieja. 10. Barrio Alto. 11. Torre del Obispo.

Puertas de Almería

P1. Puerta de la Sortida. Al Sur de la muralla de Poniente. P2. Puerta del Mar, en la Muralla de la Marina, la que daba al Sur, al Mar. Estaba al final Sur de la Calle Real. P3. Puerta del Sol, en la muralla de Levante, junto a la calle Chambre. P4. Puerta de Purchena, ya centro radial de la ciudad, anteriormente llamada de Pechina, parten de ella calle Regocijos; Rambla Alfareros; calle Granada; calle Murcia; el camino a las Huertas, hoy calle Alcalde Muñoz, al lado de fachada Sur de Iglesia San Sebastián; Paseo de Alameda, después Paseo de Almería; Calle de Pechina, sigue en Calle Tiendas, hacia la derruida Puerta de la Imagen (D).

Ramblas

En trazos color AZUL. R1. Rambla de Amatisteros, se junta con la Rambla de Belén cerca del Barrio Alto y final calle Murcia. R2. Rambla de Belén, pasa cerca del Cementerio construido por los franceses, el de Belén, se une a la Rambla del Obispo. R3. Rambla del Obispo, antes de los Hileros, allí ponían su maquinaria los fabricantes de tejidos, partía de Puerta Purchena, exteriormente paralela a la muralla musulmana, ya antigua y abandonada. R4. Rambla de Belén, tramo final, también denominada rambla de Almadravillas. R5. Rambla de la Chanca, junto a la muralla de Poniente de la ciudad. R6. Rambla de Alfareros, que tras atravesar la calle Rambla Alfareros en Puerta de Purchena comunicaba con Rambla de los Hileros o del Obispo Orberá, nombre que tomó posteriormente.

Color VERDE. Terrenos de baldío, montaña o huertos.

Calles y Caminos de Almería

Se enmarcan con líneas de color AMARILLO las principales calles y caminos de la Almería Cristiana, en 1824. C1. Calle de San Juan, al final, a Poniente se encontraba la Iglesia de San Juan, no tenía Puerta en la muralla de Levante; actualmente son las calles Braulio Moreno y Pedro Jover, pasaba ante el lateral Norte del convento de la Trinidad, ante el Hospital y las Atarazanas. C2. Calle de Santa María, desde la Puerta del Sol, en la muralla de Levante, pasaba por calle Chambre, Trajano, Eduardo Pérez, antes el Cid, Plaza de la Catedral, llegaba a la anterior Puerta de la Imagen, con estatua de la Virgen Santa María, que se encontraba sobre la Puerta de entrada, siguiendo por la calle de la Almedina, en la anterior muralla de la Rambla de Gozman, hoy calle de la Reina, ante la que fue Puerta de la Imagen, en la muralla que cerraba la Almedina hasta el siglo XVIII, que separaba tal barrio de la Rambla de Gozman , confluían la calle de Santa María y la Calle de Pechina, C3, que partía desde Puerta de Purchena y pasaba por la calle Almedina y terminaba en el Sur de la muralla de Poniente en la Puerta de la Sortida, P1. C 3. Calle de Pechina, desde Puerta de Purchena, antes de Pechina, pero tras la conquista cristiana de Almería en 1489, viniendo las tropas de tomar Purchena, se le denominó Puerta de Purchena; esta calle atravesó la ciudad de N-E a S- Oeste, desde Puerta Purchena a Puerta de la Sortida, pasaba ante el lateral norte de la Iglesia de Santiago, calle Tiendas, calle Mariana, dando al lateral Sur de convento de las Claras y Ayuntamiento, ante el convento de las Puras, anterior Puerta de la Imagen, calle Almedina , Iglesia de San Juan, cuartel de la Misericordia, con salida S-W de la ciudad, en Puerta de la Sortida. C4. Calle de Murcia, partía desde Puerta de Purchena, pasaba la Rambla de Belén, el Barrio Alto y tomaba el camino de Murcia. C5. Calle de Granada, desde Puerta de Purchena, pasaba cerca del Cementerio que hicieron los franceses cerca de la Rambla de Belén, la atravesaba, tomando el camino de Granada. C6. Calle de la Rambla de Gozman, que bajaba desde la Alcazaba a la muralla del Mar, no tenía puerta de salida a la zona del puerto y playa, atravesaba la ciudad de Norte a Sur, en el siglo XVIII se tiró la muralla que cerraba el barrio de la Almedina, desde el siglo XIX, visita a Almería de Isabel II en 1862, se denominó calle de la Reina. C7. Calle Real, atravesaba Almería de Norte a Sur, desde fachada del convento de las Claras hasta la Puerta del Mar, con salida a la zona de playa y puerto, lugar de Comercios, además con la Posada del Mar y la Cárcel de Almería.

Ataque a Almería en Agosto de 1824

Las baterías de los baluartes de San Luis (4) y la Trinidad (5) rechazan a los barcos liberales “Federico” y “Borrasca”,14-8-1824.

Asaltos del 16-8-1824

En Puerta de Purchena (I), se produce un ataque liberal ordenado por el General Iglesias, presente, y con el Subteniente Bervis, fracasan, son aconsejados por el Capitán Morcillo de atacar por la Alcazaba (8), sorprendiéndoles la madrugada y tienen que retirarse; en la Rambla de Obispo (R·3), antes los Hileros, los Oficiales Rute y Santos no consiguen impedir la huida de paisanos y contrabandistas, unos 300, que les acompañaban. La Puerta del Sol (II) fue atacada por el Capitán Hoyos y el Oficial Sánchez, fracasan y los liberales de Almería no les abren la Puerta desde el interior de la ciudad, era lo acordado, los realistas almerienses les aprisionaron; atacaron en ese lugar fuerzas de la Taha de Marchena, paisanos y contrabandistas. En la zona del puerto, playa, ante Puerta del Mar, murallas de la Marina (III), fracasaron los ataques mandador por el Capitán indefinido Morcillo. En la Joya (IV), el Teniente Coronel Francisco Delgado, con hombres venidos de Gibraltar atacó y puso en aprietos a los defensores, que causaron bajas a los liberales, que fueron vencidos. Delgado, Cros, Jiménez, Espino, Puertas y otros lograron la huida a Tánger.