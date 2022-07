Prórroga especial de la intermodal para garantizar autobuses y trenes

El 30 de julio de 2023 es una fecha señalada para la estación intermodal de autobuses y trenes de Almería. Y un problema para las administraciones –Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno–, ya que finaliza la concesión de su ocupación y explotación que le era entregada a Adif en el año 1998. El contrato no admite más prórrogas y las previsiones son que para esa fecha no estarán aún iniciadas las obras de la segunda fase del soterramiento y, por tanto, tampoco construida la estación provisional contemplada en este proyecto. El Ayuntamiento estudia la fórmula más adecuada en aras de garantizar la continuidad de los servicios de autobuses y trenes en esos meses de ‘vacío’.

Un panorama más que descafeinado para la cafetería

La cafetería restaurante de la estación intermodal no tiene visos de reapertura. El contrato de Adif con el Grupo Lúa finalizó el 31 de diciembre de 2020 y se ejecutaron las garantías por impago de facturas. Desde entonces es un espacio fantasma dentro de las instalaciones de la estación. Adif explica que a lo largo de 2020 y primer semestre del 2021 no hubo interés alguno en este local debido a la pandemia, si bien, desde octubre de ese año, empresarios se interesaron por quedarse con la cafetería contactando por teléfono y página web, pero sin que hubiera oferta firme. La razón es que el local, de dos plantas, requiere una importante inversión cuando la concesión de Adif finaliza en un año. No interesa.