Qvision entrega en Diputación sus becas a la formación para tres jóvenes almerienses

El Patio de Luces de la Diputación de Almería ha acogido el acto de entrega de las becas del centro médico Qvision a la formación para tres jóvenes almerienses. Esta iniciativa la lleva a cabo Qvision en colaboración con la Diputación y ONCE Almería y gracias a ella las tres beneficiarias podrán fomentar sus estudios, potenciar su currículum académico, así como su futura inserción laboral.

En el acto han intervenido el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García; el director médico de Qvision y oftalmólogo, Joaquín Fernández, y la directora de ONCE Almería, María Jesús Segovia. Ellos han sido los encargados de entregar las correspondientes becas a las jóvenes Anastasia Neumann, Naiara González, que ha recogido su madre por encontrarse fuera estudiando, y Cristel Michelle Tena.

El presidente ha destacado que “como sociedad, tenemos que dar nuestro agradecimiento más sincero a Qvision, un centro médico que además de mejorar la salud visual de miles de personas, lleva su solidaridad a iniciativas como ésta, apostando por el talento de nuestros jóvenes. En ese camino Qvision ha sumado los esfuerzos de instituciones como la Diputación de Almería o la organización ONCE, porque todas compartimos un gran objetivo: mejorar la vida de las personas”.

Apoyo institucional

En este sentido, Javier A. García ha concluido al afirmar que “en la Diputación Provincial siempre tendréis un apoyo incondicional para mejorar la vida de los almerienses. Anastasia, Naiara y Cristel, enhorabuena por esta beca que habéis conseguido por vuestros méritos. Con ella avanzaréis en vuestra educación y formación, la base en la que se asienta el futuro y la felicidad de cualquier sociedad. Joaquín, gracias de nuevo por ser un ejemplo de cómo a través de las empresas se puede mejorar la vida de las personas y por hacer que nos sintamos orgullosos de ser almerienses”.

Por su parte, Joaquín Fernández ha agradecido a Diputación y ONCE la colaboración y apoyo prestado con estas becas y, al mismo tiempo, ha elogiado el trabajo desempeñado hasta ahora en su vida académica de las tres jóvenes que han recibido la beca esta mañana.

En esta línea, Fernández ha destacado que “la meritocracia no es solamente quien más capacidad o más acceso tiene a la educación sino que tenemos que potenciarla cada uno desde nuestras áreas en la búsqueda de la excelencia. Con esta idea la meritocracia nos hará mejor como sociedad. Debemos velar para que nadie se quede descolgado en ese objetivo y por eso agradezco a Diputación y a Once que nos acompañen en este camino”.

La responsable de ONCE en Almería también ha dado la enhorabuena y a las jóvenes y ha resalta que “este es un caso en el que podemos poner en valor el talento femenino. A veces no lo tenemos muy fácil, en el caso de ONCE se añade que nuestra asociada ha tenido que realizar sus estudios con una discapacidad visual que dificulta el acceso al currículum y requiere un esfuerzo por encima del que hacen el resto de estudiantes. Por eso, Anastasia, vamos a apoyarte en todo lo que necesites”.