Rapapolvo en el cementerio de Topares

Eran las diez de la mañana y en el cementerio de Topares todo estaba preparado para la misa del Día de Todos los Santos. Cerca de un centenar de personas se reunieron en el camposanto para escuchar la eucaristía y honrar a sus difuntos en un día tan señalado. En medio del silencio, el párroco hizo su aparición para comenzar el culto con un señor sermón. Los fieles no daban crédito a lo que estaba ocurriendo y muchos alzaron la voz para recordar al cura que se encontraban allí para escuchar la misa del Día de Difuntos, y no para presenciar el rapapolvo que les estaba echando por las “irracionales e irreales” facturas de luz, los cada vez mayores gastos de la contribución y la cuantía de la factura de agua que había llegado a la parroquia.

El cura comenzó su intervención pidiendo “perdón” si se había portado mal con alguno de los vecinos del pueblo, pero también aprovechó la cita (a la que había acudido un gran número de personas que ha dejado de ir a misa desde que estalló el conflicto entre la Hermandad de Ánimas y el Obispado por la propiedad de cinco locales) para presentar las cuentas de gastos de la iglesia y recriminar que en Topares únicamente se contribuía con el Obispado con la mísera cantidad de 13 euros. No dudó tampoco en acusar a los vecinos de haber roto la puerta del cementerio sin señalar concretamente a nadie.

Como se puede ver en un vídeo grabado por testigos de lo ocurrido y al que Diario de Almería ha podido acceder, el párroco trató de que aquello fuera un monólogo, sin dar permiso a los vecinos para otras intervenciones o réplicas. Lejos de lograr lo pretendido, el presidente de la Hermandad de Ánimas, que estaba presente entre el público, alzó la voz y no pudo callarse ante semejantes acusaciones pese a la insistencia del párroco. “No iba a permitir bajo ningún concepto que nos llamara ladrones y mala gente a los vecinos de Topares. Le expuse que esas facturas que estaba poniendo sobre la mesa las estaba pagando el pueblo, ni mucho menos el Obispado, puesto que están domiciliadas en la cuenta que ellos mismos bloquearon cuando estalló el conflicto”, explica Alfonso Serrano, presidente de la Hermandad de Ánimas, al tiempo que señala que “en la cuenta que el Obispado tiene bloqueada había, la última vez que se miró, más de 3.000 euros, un dinero que han donado los vecinos de Topares y donde se ingresa cada mes la mensualidad del alquiler de uno de los locales que se ha adjudicado la iglesia”.

Se trata de lo que antes era el Teleclub y ahora ocupa la entidad bancaria Unicaja. Serrano, que no se achantó ante el cura, también le recriminó que los fines de semana haya dejado a la iglesia sin luz a pesar de que es cuando más gente la visita, o que no haya acuerdo para limpiar el cementerio o hacer nuevos nichos que se necesitan. En este punto, sentenció: “Los vecinos de Topares no somos ni ladrones ni mala gente. Todo lo contrario al Obispado, que sí nos ha robado y ahora se está quedando también con nuestro dinero”.

Malestar entre los feligreses por el comportamiento del cura

Entre el público se podían escuchar comentarios como: “Teníamos que habernos quedado en nuestra casa en lugar de venir a escuchar la misa”; “Qué vergüenza, venir al cementerio a misa y que el cura nos eche semejante bronca y nos tache de ladrones”; “Esto es una misa no hemos venido aquí a que ahora nos saques los papeles de las facturas”..., tal y como se puede escuchar en el vídeo y como han trasladado a este periódico testigos que presenciaron la situación.

Lo que iba a ser un día de solemnidad se tornó en un ambiente de más crispación aún. El párroco, lejos de tomar las riendas para acercar posturas entre el Obispado y los vecinos de Topares lo que consiguió fue enquistar aún más el conflicto. El malestar entre los topareños es ahora aún más acentuado, tal y como han indicado a este periódico desde la Hermandad de Ánimas, cuyo abogado ha asegurado a Diario de Almería que “la demanda está ya redactada para presentar cuando el pueblo lo decida”.