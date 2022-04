Setenta años de rodajes en Almería y ningún decorado ni localización se ha puesto en valor

Pero de aquello no queda nada más allá del recuerdo de los cinéfilos que siguen buscando las localizaciones en una provincia que ha sido el plató natural más importante de Europa, pero que no tiene nada que ofrecer al visitante más allá del paisaje . ¿Por qué no hay ningún rastro del avión nazi derribado en la playa de Mónsul en Indiana Jones y la última cruzada (1989) con Harrison Ford y Sean Connery? Mientras que otras provincias ponen en valor los decorados con centros de interpretación y exposiciones , en Almería se están esfumando las huellas del pasado cinematográfico y se desmoronan los decorados de ladrillo, madera, piedra y cartón.

“Almería debería estar en las grandes redes de promoción del cine”

Carlos Rosado, presidente de Spain Film Commission y de Andalucía Film Commission, entiende que la Diputación de Almería debe sumarse, como han hecho todas las demás con la excepción de Granada, a la red de ciudades de cine como provincia referente del sector cinematográfico. “Le hemos ofrecido en varias ocasiones a la Diputación que abramos un espacio de colaboración eficaz para hacer acciones conjuntas y que se puedan beneficiar de todos los planes de promoción que tenemos en marcha”, ha explicado el responsable de las dos entidades que más están trabajando para la captación de rodajes en nuestro país. Los ayuntamientos de Almería, Tabernas y Níjar forman parte de la red de ciudades de cine, pero la institución provincial ha declinado el ofrecimiento en repetidas ocasiones. Carlos Rosado argumenta que “Almería tiene que estar en las grandes redes existentes para la promoción del cine y actualmente no está”. En este sentido, desde la Andalucía Film Commission explican que “la Diputación debe saber que hay un nuevo reto en el sector cinematográfico sobre el que hay que posicionarse que es el desarrollo del hub audiovisual y la provincia de Almería puede jugar un papel importante”. El objetivo es captar todo tipo de rodajes y, a juicio de Rosado, no es suficiente el esfuerzo local sin el paraguas de entidades como la Andalucía Film Commission: “No tienen ni los medios ni los canales que tenemos nosotros, por eso creemos que es muy beneficioso para Almería que la Diputación trabaje con nosotros para ver cuáles son las mejores opciones que se pueden articular en esa zona”. Rosado considera que en Almería se puede desarrollar una estrategia de promoción nacional e internacional para captar rodajes y para darle proyección turística a su legado cinematográfico. “Muchísimos sitios darían lo que fuera por tener lo que tiene Almería en la industria audiovisual, una provincia que conocen muchísimos cineastas y millones de espectadores, pero hace falta incorporarla a las grandes líneas de promoción y eso no se puede hacer solo desde allí”.En su día, la Andalucía Film Commission presentó el estudio de viabilidad del Centro Integral Audiovisual deAlmería (CIADA), pero no ha logrado el respaldo suficiente para salir adelante como posiblemente ocurra con los estudios de cine.