Topares vuelve a alquilar el bar y la cuota será para ir gratis en bus a oír misa al pueblo vecino

La Hermandad de Ánimas de Topares ya ha encontrado la familia idónea para volver a alquilar el bar del salón social. Se trata de un vecino de la misma pedanía y el contrato, según ha confirmado a Diario de Almería el propio abogado, Ricardo Martínez, se formalizó la semana pasada por un importe de 200 euros. La cuota mensual del arrendamiento, una vez que los topareños han decidido no volver a sufragar más la limpieza y el mantenimiento de la iglesia hasta que no se resuelva el conflicto sobre las propiedades con el Obispado", será destinada a pagar un autobús que lleve cada fin de semana de forma gratuita a los vecinos que lo deseen a la pedanía vecina de El Moralejo (de Caravaca de la Cruz, Murcia) para que puedan oír misa. Es mucho más cómodo que te lleven a que cada uno tenga que desplazarse en su coche, y además, hay gente mayor que no tiene con quién ir", según ha avanzado a este periódico el abogado.

Aunque Martínez no ha detallado cuándo se producirá la apertura del bar dado que se tienen que hacer "algunos arreglos en la cubierta", varios vecinos aseguran que la apertura se producirá en breve, en cuestión de días. Otros aseguran que semanas. Lo que sí está claro es que es intención del pueblo que este bar se reabra para que siga prestando un servicio al pueblo. Lo que es seguro es que para Semana Santa, que es cuando más gente regresa al pueblo de vacaciones, el bar del salón social volverá a tener vida y a ser el alma de la pedanía.

El vicario general del Obispado de Almería, Ignacio López Román, ayer por la mañana ya estaba al tanto de la nueva gestión que se ha realizado por parte de la supuesta hermandad y explica que "se trataría de un alquiler ilegal al no ser la Hermandad la propietaria de ese local", al igual que indicó con el anterior alquiler cuya arrendataria era A. E. Ruiz.

Comunicación oficial del "NO" al Obispado

El abogado de la Hermandad de Ánimas de Topares, Ricardo Martínez, se ha puesto en contacto a ya con el letrado del Obispado de Almería, Javier Galindo, para comunicarle la decisión que había adoptado el pueblo durante la asamblea de la tarde del sábado. "Los vecinos no aceptan la propuesta de que el Obispado les ceda los locales, entre ellos el salón social-bar, durante un determinado periodo de años. Consideran, por unanimidad, que esos inmuebles son suyos, porque los construyó el pueblo y porque han tenido la gestión y uso durante más de 64 años, motivo suficiente para acreditar que el pueblo tiene la posesión, aunque no la titularidad", como explica el letrado Martínez.

A partir de ahora es el Obispado de Almería el que tiene que mover ficha para volver a convocar a los interesados a una nueva reunión, como aseguran que es su voluntad, o definitivamente volver a poner el caso en manos de la justicia (ya hubo un intento de solventar el conflicto por la vía judicial pero decidieron retirar la demanda para intentar dialogar y llegar a un acuerdo verbal) ante la negativa de los vecinos y de la Hermandad de Ánimas, y dado lo alejadas de las dos posturas.

El vicario general ha adelantado a este periódico que actualmente se encuentran recopilando toda la información y pruebas documentales para sentarse a hablar con su abogado, estudiar otras ofertas que se le puedan hacer a los topareños y decidir cuál es el siguiente paso en este conflicto que se ha convertido en un auténtico show mediático. Insiste en que su voluntad es evitar ir a los tribunales pero si no hay acuerdo tendrán que presentar la correspondiente demanda y zanjar así el espectáculo en el que se ha convertido el denominado 'Caso de Topares'.

Si hay oferta o si se decide ir a los tribunales no podrá demorarse mucho más en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo arrendamiento del bar, 'El Corralillo'- Un alquiler cuyo arrendador no es el propietario del inmueble.

"El obispo de Almería no irá a Topares si no es para firmar un acuerdo. Los vecinos han demostrado no tenerle ningún respeto a tenor de los insultos vertidos en las redes sociales", según el vicario general Ignacio López Román

Eso sí, el vicario general ha indicado a Diario de Almería que "en ningún caso el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, irá a Topares a no ser que sea para firmar el acuerdo". Entre otras cosas, asegura, "porque los vecinos han demostrado que no tienen ningún respeto por él, por la cantidad de insultos vertidos en las redes sociales".