UGT denuncia la "nefasta" gestión en la implantación de la Consulta de Acogida de Enfermería

UGT denuncia ante el gerente del SAS la nefasta gestión que se está haciendo con la implantación de la Consulta de Acogida de Enfermería en Atención Primaria. Según el sindicato, la inseguridad jurídica, la falta de información y negociación se está convirtiendo en un grave problema en los centros donde se está implantando esta nueva forma de trabajo

Desde UGT Servicios Públicos Andalucía se denuncia así la falta de información, la implantación forzada, y sin ningún tipo de negociación, además de las inseguridades jurídicas que ocasiona en el personal de enfermería de nuestros Centros de Salud, y que está generando mucha controversia entre nuestros/as enfermeros/as y provocando incluso episodios de estrés y ansiedad entre el personal sanitario.

Y es que el SAS, tal como manifiesta el sindicato, no puede modificar las formas de trabajo sin contar con los que serán los principales actores en ese nuevo formato, la apertura de “Consultas de Acogida” gestionadas por Enfermeras/os a los que se les pide que hagan una especie de triaje en los centros de salud, como desde hace tiempo se hace en los hospitales, no pueden implantarse sin más, y esto está provocando graves perjuicios no solo a estos profesionales, sino también a los/as usuarios/as.

Una apuesta por dar más competencias a un colectivo no puede suponer un desastre organizativo en los Centros de Salud, ya de por sí bastante desorganizados, y debe de hacerse desde el diálogo, la seguridad jurídica y una formación específica para unas situaciones concretas y absolutamente regladas. Y ahora mismo se está convirtiendo en un absoluto caos, un “hágalo usted mismo como usted pueda” y un foco de conflictividad que solo se arreglará desde el diálogo y el consenso, y es eso lo que le hemos pedido al nuevo Gerente del SAS.