“Con Vox en San Telmo se acabarán las desigualdades territoriales de Andalucía”

Macarena Olona ha arrancado la precampaña de las andaluzas en Almería sin que haya convocatoria todavía y sin que su partido la haya presentado como candidata. Pero ya es un secreto a voces que esta alicantina de 42 años será la cabeza de lista de una formación que no ha dejado de crecer en la región. Diputada por Granada desde 2019, es portavoz adjunta y secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso y estaría encantada de cambiar las Cortes Generales por el antiguo hospital de las Cinco Llagas. Abogada del Estado que ha sido rebautizada como ‘Macarena de Granada’, de oficio y de vocación, siempre ha sido devota de la Virgen de la Macarena a la que se encomienda para entrar en San Telmo y que Andalucía sea motor de la reconquista.

– Viene a Almería con el traje de precampaña, pero todavía no ha oficializado que será la candidata en Andalucía. ¿Hasta cuándo mantendrán el secreto a voces?

- No se ha decidido todavía y esa decisión no me corresponde a mí. Si mi partido me pide que lidere la candidatura mi respuesta va a ser si. Un sí lleno de amor, de profundo orgullo y sintiéndome una privilegiada por dar ese paso al frente y asumir la responsabilidad que me encomienden si así lo deciden. No tenemos ninguna prisa y cumplimos nuestros procedimientos internos. Se decidirá quién es el candidato más idóneo cuando se convoquen elecciones y lo que estamos deseando es que Juanma Moreno atienda la petición reiterada desde hace meses por Vox para que convoque elecciones y devuelva la palabra al pueblo andaluz.

– ¿Por qué han pasado de ser el sostén de PP-Cs a reclamar el cambio del Gobierno del cambio?

- Andalucía es muy especial y aquí empezó todo. En esta tierra empezó el cambio, la reconquista. Antes de las andaluzas de 2018 las encuestas nos daban un diputado autonómico y a partir de ahí nos hemos parado de crecer y siempre nos hemos mantenido coherentes a nuestros principios. Prometimos a las andaluces cuando pedimos su voto en 2018 que pretendíamos ser un motor de cambio y la alternativa a 40 años de corrupción roja en Andalucía. Se había robado la esperanza a los andaluces con la creación de una red clientelar que se ha demostrado después con las mayores condenas por los ERE, los cursos de formación y lo que está por salir. No conozco a la señoría Alaya, pero la admiro profundamente y para mi fui impactante ver en una portada sus declaraciones diciendo que había una justicia para los poderosos y otra para los no poderosos porque lo había sufrido en primera persona con presiones de unos y otros para abandonar la investigación. Es la promesa que hicimos a los andaluces y lo que cumplimos en función de la importancia que nos otorgaron en las urnas. Fuimos la pieza clave para el cambio y permitimos que se conformara un gobierno de coalición que cumpliera una serie de compromisos que suponían no tanto un cambio de color político sino un auténtico cambio de las políticas de izquierdas que se venían aplicando y que habían llevado a Andalucía a la más absoluta miseria y ruina. Hoy tenemos muy claro en el último año de legislatura que ni Juanma Moreno ni Juan Marín han cumplido esos compromisos y nos han engañado a nosotros y a los andaluces.

– ¿Cuáles serían los principales incumplimientos de la coalición?

- Se han limitado a quitar 5.000 sillas ocupadas por afines socialistas para sustituirlos por 1.000 afines populares y de Ciudadanos. Ni siquiera han tenido la valentía para afrontar los cambios necesarios para limpiar de corrupción las instituciones y conseguir lo que Vox viene reclamando que es poner fin a esa administración paralela. Cuando examinamos los presupuestos andaluces de 2022 que Vox no apoyó y se tumbaron nos encontramos que el gasto para sustentar esa administración pública paralela son 17.000 millones de euros que tienen que pagar todos los andaluces para mantener ese cortijo socialista que ahora gestionan PP y Cs sin ningún tipo de regeneración ni ambición. No podemos permitir que ese dinero no se destine a atender las necesidades reales de los ciudadanos. Ahora están con el baile de cifras de los sanitarios contratados y lo que me dicen los andaluces en la calle es que es terrorífico acudir a cualquier centro de atención primaria y que las urgencias están colapsadas. Es cierto que estamos luchando contra una pandemia, pero no puede ser que tengas un cáncer y no te lo diagnostiquen a tiempo porque la sanidad está colapsada. Y esto se podría haber previsto y evitado. Y ocurre igual con la educación. Reducir el gasto político permitiría contratar profesores y médicos suficientes.

– ¿Por qué en Andalucía tumban los presupuestos y en Madrid no?

- No hay una instrucción nacional de apoyar o no a un gobierno o una iniciativa parlamentaria por el hecho de ser registrada por el PP. Y esto lo vimos muy claramente cuando se debatió la moción de censura contra el Gobierno en el Congreso con el ataque salvaje e injusto a título personal del señor Pablo Casado contra Santiago Abascal acusándole de pisotear la sangre de las víctimas. Cuando el presidente de Vox subió a la tribuna no se vio ningún contrataque, todo lo contrario, el sentido de Estado que hemos demostrado a pesar de ser un partido tan joven. Y prometió que no se vería una reacción en caídas de los distintos gobiernos que se habían podido conformar con respaldo de nuestro partido. Y así ha sido. ¿Cuál ha sido la diferencia entre Andalucía y Madrid? En Madrid se cumplieron los compromisos asumidos con Vox y se llegó a un punto de encuentro en la negociación y aquí en Andalucía tenemos, gracias a un audio filtrado, un gobierno al que no le interesa sacar adelante unos presupuestos en año electoral. Y encima vemos al señor Juanma Moreno pidiendo el apoyo del PSOE y diciendo que eran los presupuestos soñados por cualquier socialista. Nos da una idea muy clara de por qué Vox no los ha apoyado. Hubiera sido tan sencillo como cumplir los compromisos adquiridos.

– ¿Le podría pasar factura a Vox este bloqueo presupuestario?

- Estos presupuestos no estaban al lado de los andaluces y para empezar eran fraudulentos porque incluían una supuesta inversión de mil millones del fondo Covid a sabiendas que ese dinero no iba a llegar en 2022. Y otros apartados que no compartimos es que mantienen políticas que tienen un efecto pernicioso de llamada de la inmigración ilegal y otras discriminatorias de protección de víctimas en el ámbito intrafamiliar porque únicamente se dotaban de ayudas y subvenciones para las víctimas de la mal denominada violencia de género excluyendo al resto. Hay que trasladar a la ciudadanía una mensaje muy claro porque están mintiendo cuando les dicen que sin unos presupuestos el Gobierno no puede mantenerse. Tenemos el ejemplo de los presupuestos del ministro Montoro que son los más prolongados de la historia. Las distintas inversiones que se tengan que acometer y que no estén previstas se pueden incorporar con las modificaciones presupuestarias sin olvidarnos de lo más importante que es conocer la liquidación para comprobar cómo nos toman el pelo.

– Ha mantenido un encuentro con los sanitarios andaluces, ¿qué cree que tendría que mejorar?

- No estoy en condición de hacer promesas electorales, pero les garantizo que tan pronto subamos al Gobierno de la Junta vamos a acabar con la sanidad digital que está tratando de implementar PP y Cs. La brecha digital que están creando en nuestro país y sobre todo el consejero Aguirre en Andalucía es algo terrorífico que atenta contra la dignidad de los pacientes. A una señora de 80 años no se le puede decir que la atenderá su médico a través del teléfono o del iPad porque puede que no lo tenga y porque necesitan el contacto físico con los médicos. La asistencia digital se puede mantener para temas burocráticos, pero con Vox se va a acabar esta imposición digital aprovechando las medidas de la lucha contra el coronavirus. Para nosotros es esencial el principio de igualdad que consagra nuestra Constitución para todos los españoles sin que existan las diferencias territoriales actuales y considero vergonzoso las diferencias salariales que me comentan que existen entre un profesional sanitario de Andalucía y otro de Murcia.

– ¿Y qué le han planteado los empresarios con los que se ha venido reuniendo en Andalucía?

- He venido manteniendo encuentros con empresarios desde un ámbito multidisciplinar y he podido constatar el profundo abandono por parte de todas las administraciones públicas y la demonización que han sufrido a lo largo de todo este tiempo de lucha contra el coronavirus. Cuando más han necesitado a las administraciones en todas sus capas es cuando más profundamente han sido abandonados. Se ha prohibido trabajar a los españoles y no han aprobado en paralelo un plan no de rescate, que sería indigno denominarlo así, sino de justas indemnizaciones. Ahora que se han aprobado ayudas en Andalucía hemos reclamado desde Vox que para poder percibirlas, además de no vincularlas al código CNAE, que no se exija estar al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social porque es evidente que con la que nos ha caído en España si se imponía ese requisito se iban a limitar sensiblemente los perceptores. Lo que está ocurriendo demuestra que nos gobiernan políticos, también en Andalucía, que no han pagado una nómina en su vida, no saben lo que es subir una persiana o liquidar un impuesto.

– La agricultura tampoco atraviesa su mejor momento como habrá podido constatar aquí.

- Estamos viendo que se está produciendo un impulso de los cultivos de Marruecos a costa de cerrar nuestros campos. Los agricultores tienen claro que se debe a una política desleal impuesta desde Bruselas con unos acuerdos comerciales cerrados por España que siempre va a negociar de rodillas y el ejemplo reciente lo tenemos en la PAC. Están permitiendo una competencia desleal de productos de terceros países que no tienen unas exigencias fitosanitarias como las que se requieren aquí, ni los mismos costes laborales de España. La expresión más gráfica que puedo emplear es la que escucho en mis encuentros con el sector primario: nuestros campos se secan porque nos están asfixiando. Frente a quienes invocan una religión climática hay que exponerles cuál es la realidad del terreno. No se puede imponer unas exigencias de desarrollo sostenible a nuestros agricultores, pescadores y ganaderos que comporte una absoluta competencia desleal frente a otros países. Y pongo otro ejemplo. Una hora del Falcon de Pedro Sánchez tiene las mismas emisiones que 16.000 vacas pero demonizan a los ganaderos.

– Almería se ha convertido en el punto más caliente de la inmigración ilegal de la península. ¿Qué proponen desde Vox?

- La política de inmigración ilegal descontrolada que se está promoviendo por el Gobierno de España y comunidades autónomas como Andalucía es una absoluta irresponsabilidad que se traduce en inseguridad en nuestras calles y necesidades que afectan a los barrios más humildes. Nosotros estamos al lado de los españoles en la calle, frente a quienes practican un buenismo progre, y nos comentan cómo barrios que antaño eran humildes y obreros están llegando a una situación insostenible como que las mujeres no puedan ir solas por la calle. Y se ha comprobado que allí donde se colocan centros de ‘menas’ estadísticamente se incrementan los índices delictivos. Y atendiendo a razones humanitarias no se pueden tolerar los asentamientos chabolistas de Níjar y El Ejido. He visto como viven y no se debería permitir, además de los riesgos a los que están expuestos como los incendios que son habituales. El profundo respeto a la inmigración es apoyar única y exclusivamente la legal y ordenada como cuando los españoles nos hemos buscado la vida fuera de España. Y ahora con la pandemia hemos visto como se han incrementado las colas del hambre y atienden a un perfil más amplio que nunca, incluso peor que con la crisis de 2008 y los que tienen garantizado un cheque en el Santander son los inmigrantes ilegales. Es una política de efecto llamada que genera una profunda injusticia y Vox tiene muy claro cuál debe ser la respuesta: devolución en frío, caliente o en templado.

– Están haciendo todo lo posible para tumbar el pasaporte Covid...

-Hemos recurrido el pasaporte Covid en Andalucía y ha sido el primer recurso que hemos presentado en toda España. Es un atentado contra los derechos y libertades de los españoles, además de una medida de control social que se ha demostrado que no es una efectiva desde el punto de vista de la protección sanitaria. Yo estoy vacunada con pauta completa pero defiendo que hay que luchar contra esta crisis sanitaria siempre con la ley en la mano y sin salirnos de la Constitución. Hemos escrito páginas importantes de la historia del Constitucionalismo en España porque solo Vox recurrió el primer estado de alarma y ganamos el recurso, como con el segundo o el secuestro del Congreso. Y en este caso vamos a agotar la vía contencioso-administrativa y confío en que llegaremos al Constitucional y se pronunciará en contra de esta medida. Para mí resulto harto sorprendente ver al presidente de la Junta preguntarle en Granada a una ciudadana si se había vacunado con ocasión del mensaje de navidad que se emitió desde una taberna en la que, por cierto, me alegró ver que no le servían la tapa porque no se la merece.

– El Consejo de Gobierno de la Junta hacía escala esta semana en Almería. La última provincia a la que visitan es la que históricamente se siente más alejada.

- Sueño con una entrada de Vox en San Telmo que acabe con las desigualdades territoriales que se han vivido en la comunidad. No se puede hacer una visión partidista de la política para actuar en función de donde viene el presidente o vicepresidente porque eso ha dado lugar a grandes olvidados como Almería. Si yo fuese candidata sería un objetivo prioritario acabar con estas desigualdades entre provincias y que Andalucía palpite con un solo corazón y una profunda solidaridad interterritorial. Y eso permitirá que Andalucía sea el motor del cambio en España. Si hasta la fecha se ha dicho que el Gobierno de la comunidad de Madrid ha representado la libertad en España no les quiero contar lo que va a suponer tener a Vox en San Telmo. Pero para que verdaderamente Andalucía tenga el Gobierno del cambio y la esperanza que merece para convertirse en el auténtico motor de España y sea una tierra de oportunidades necesitamos un Vox con mayoría absoluta.