Antonio J. Aguirre publica su primera novela ‘Caronte. Una vida por un peaje’

La recién creada brigada de homicidios de Almería recibe el aviso de un cuerpo encontrado en la playa de Los Muertos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El inspector Santana lidera un equipo de élite cuyas capacidades se verán puestas al límite si quieren resolver el puzzle que les pondrá delante al asesino más inteligente, metódico y pulcro al que se han enfrentado en sus carreras. Se trata de Caronte.

Esa es la sinopsis de la novela Caronte: Una vida por un peaje que ha publicado Antonio J. Aguirre. En esta obra se mezcla la temática de tipo policíaca y el entorno, transportando al lector a la provincia de Almería, su forma de vivir y su cultura.

El género policíaco es algo que apasiona a Antonio J. Aguirre. “Hay un hecho que marca mi adolescencia que fue la muerte de mi padre. Era policía local en Níjar y falleció en accidente de trafico en acto de servicio. Eso hizo que me decantara por una novela de género policíaco y es un homenaje a él, por lo que significó para mí y para mi educación. Luego he tenido influencias de escritores del género”.

Aguirre siempre ha sido un gran lector. “De siempre me ha gustado leer y de pequeño fantaseaba en casa con mis propias historias y empezaba a escribir mis pequeños relatos y ahí se quedaban. Cuando ya era adolescente me aficioné mucho más a la lectura. Me apasiona la novela policíaca y la novela histórica”.

Con respecto a su novela, el autor apunta que “hace un año y medio, yo tenía la idea en mi cabeza y me planteé desarrollarla. Pero todo fue poco a poco, de hecho mi familia no sabía nada de lo que estaba escribiendo. Me puse en una mesa con un folio en blanco y lo que iba escribiendo se lo pasaba a mi mujer para que lo fuese leyendo. Era mi gran afición y lo estaba pasando bien escribiendo”, recuerda.

En esta obra aparece mucho Almería como lugar donde se ambienta la obra. “He querido ambientar la novela en Almería porque aparte de conocerla perfectamente, pues para mí, Almería sigue siendo una gran desconocida en España. Con esta novela quería tratar de acercar al lector y sumergirlo en algunos lugares emblemáticos que tenemos en la provincia. En la novela aparece el Arrecife de las Sirenas, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y la playa de los Muertos.

En lo que respeta a los personajes, Aguirre sostiene que “Caronte es un asesino en serie y es todo ficción. En el caso del inspector Santana es una buena persona, demasiado buena. Julián Santana es un inspector de homicidios de élite que apareció por el aumento de número de casos”.

Finalmente Aguirre apunta que “ya estoy dándole vueltas a la segunda parte, donde contaré con varios personajes de esta novela, pero con otro caso distinto. Me gustaría hacer una trilogía si lo consigo”.

Antonio José Aguirre Vicente, nacido el 18 de julio de 1987, está casado y padre de dos hijos. Natural de Níjar dónde pasa su infancia hasta que empieza a cursar los estudios universitarios en la ciudad autónoma de Melilla.

Diplomado en enfermería además de máster en urgencias y emergencias, experto en urgencias pediátricas y en enfermería escolar.

Trabaja en el área de urgencias de hospital de Poniente. Además como reservista de cuerpos comunes del ejército, ejerce como alférez enfermero en distintas unidades, donde durante la época covid fue galardonado con la medalla “Balmis” por su actuación durante la pandemia.