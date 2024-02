"Como sigan así los caravanistas extranjeros, nos acabarán echando de todos los sitios a los españoles"

El presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), Jesús Gallardo Ramírez, ha querido defender la actitud y comportamiento de la inmensa mayoría de los usuarios españoles que llegan a la provincia en este tipo de vehículos, con independencia de que se puedan dar actuaciones individuales o colectivas ilícitas dentro del colectivo, y ha reclamado a las administraciones almerienses la necesidad de crear espacios adecuados de estacionamiento y puntos de suministro. "Los caravanistas no somos delincuentes, ni hay que tenerles miedo, son familias y personas que disfrutan con un vehículo homologado como vivienda y contribuyen a la economía local a través de sus comercios", defiende el portavoz de esta organización fundada a principios de siglo para defender y reivindicar los derechos de los usuarios de autocaravanas y campers.

Sin embargo, Gallardo no entiende la impunidad que tienen los autocaravanistas procedentes de países centroeuropeos -como escala de un desplazamiento posterior hasta Marruecos- que en invierno invaden la franja litoral almerienses desde Adra hasta Pulpí ni la permisividad de las autoridades con determinadas conductas que dañan la imagen del colectivo en su conjunto. Vertidos continuados que generan un daño ecológico y enganches ilegales a la red de abastecimiento son algunas de las estampas que ha encontrado estos días en su recorrido por la provincia, con especial incidencia en Adra. Concretamente este lunes en la playa de Poniente ha contado más de un centenar de casas sobre ruedas que invaden el dominio público marítimo-terrestre con sus tendederos, mesas y tumbonas. "Están a 50 metros del puesto de la Guardia Civil, pero no les dicen nada, ni la policía local, campan a sus anchas, permanecen acampados meses y meses, conectados a las acometidas de agua de las que extraen miles de litros diarios, es intolerable, si fueran vehículos con matrícula española si que tendrían que pagar las sanciones".

La discriminación de los españoles que sí pagan multas

El presidente de la PACA ha criticado la discriminación de los autocaravanistas nacionales que, al contrario de los que llegan masivamente del centro y norte de Europa, acaparan la mayoría de las multas porque son los únicos que las pagan. Las de fuera no se inmovilizan para el cobro efectivo de la sanción, detalla Jesús Gallardo, quien pone en tela de juicio que se les remitan a sus domicilios y se les abra expediente como ocurre con los de aquí. De hecho, como abogado de los autocaravanistas tiene ejemplos recientes de multas de más de 1.500 euros, a razón de 40 por metro cuadrado de espacio de ocupación ilegal. El portavoz de la plataforma no entiende que en ese mismo núcleo se permitan las pequeñas colonias de autocaravanas extranjeras sin ningún tipo de control ni regulación, como viene ocurriendo en la capital y otros municipios costeros.

El presidente de la PACA lamenta que los turistas franceses, alemanes y holandeses que llegan en avalancha cada invierno "gozan de beneficios que los autocaravanistas españoles no tenemos" en cuanto a las sanciones por infracciones a la Ley de Costas y otras normativas locales que rigen las acampadas y pernoctaciones en poblaciones y espacios naturales y considera que esos casos son los que inducen a que se nos juzgue a todos por igual: "Como sigan así, con todo tipo de incumplimientos y creando estas aglomeraciones en primera línea de playa, a los españoles no acabarán echando de todos los sitios", asegura con resignación. En plena llamada de Diario de Almería, Gallardo explica a dos británicos estacionados con su caravana en la playa abderitana que no pueden ducharse en un aparcamiento con una manguera entre vehículos con su esterilla y jabón.

"La solución no es expulsar ni poner barrera de gálibo"

El presidente de la PACA censura la actitud de los extranjeros, pero argumenta que "la solución nunca puede ser expulsar de los lugares a los autocaravanistas ni poner una barrera de gálibo". Ese sería el camino corto. Gallardo argumenta que "para los ayuntamientos resulta más fácil echar, amedrentar y sancionar, pero lo adecuado, correcto y justo es regular y acondicionar espacios" para que los usuarios de este tipo de vehículos que cumplen las normas puedan disfrutar también de sus localidades. Aboga por habilitar estacionamientos rotativos para todos los vehículos sin discriminación y no limitar el acceso de las autocaravanas de forma arbitraria y explica que repercute negativamente en el territorio porque este sector también genera ingresos y riqueza. De ahí su malestar con las declaraciones que realizan determinadas entidades como la Asociación Provincial de Hosteleros de Almería (ASHAL) al entender que arremeten contra los autocaravanistas en defensa de los intereses de los campings y hoteles.

La patronal ejerció una presión social al amparo de los medios de comunicación que propició que desde algún ayuntamiento se adoptaran medidas restrictivas. En la provincia de Almería ya se ha prohibido su acceso en espacios de Las Salinas y la Urbanización de Roquetas y también se instalaron gálibos por la noche en los aparcamientos de las playas más mediáticas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar: Mónsul, Genoveses, La Isleta, Los Escullos y el Playazo. En el enclave ambiental más importante de la provincia se interpusieron 1.278 sanciones en 2021, de las que 755, casi el 60% del total, se concentraron en los meses de verano en los que hay una mayor afluencia de visitantes en las calas y playas del levante. Más del 70% de las infracciones las cometieron turistas de otros países que, a juicio del presidente de la PACA, suelen esquivar el pago de las multas, que van desde los 601 euros en el caso de ser leves hasta los 60.000 para las más graves, y los expedientes se quedan en nada. Una impunidad que perjudica al colectivo porque hace muy difícil erradicar las conductas inapropiadas.