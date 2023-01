La autopsia confirma la muerte por estrangulamiento de la fallecida en Roquetas de Mar

La autopsia ha confirmado la muerte por estrangulamiento de la mujer de 44 años de origen rumano que este domingo perdió la vida a manos, presuntamente, de un hombre senegalés de 30 años detenido por la Guardia Civil.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha apuntado que la autopsia ha "constatado" que murió por esta causa, si bien ha precisado que aún falta por recibir la información del informe toxicológico.

Martín ha insistido en que "no existía una relación o no existen indicios que determinen que existía relación sentimental entre el presunto autor de los hechos y la víctima, y se trataría de un homicidio doloso. Por tanto, no se cataloga como un caso de violencia de género, de conformidad con lo que establece la Ley 1/2004".

Por otro lado, Martín ha precisado que el detenido pasará a disposición judicial "en las próximas horas, siempre cumpliendo el plazo legal de las 72 horas que marca la ley".

Precisamente, este lunes fuentes de la Subdelegación han apuntado a EFE que el caso se investiga como un homicidio doloso fruto de la violencia machista, pero no como un caso de violencia de género.

Dichas fuentes han señalado que este crimen se incluye dentro de los considerados "feminicidios", una "categorización nueva" impulsada en 2022 por el Ministerio de Igualdad.

Han recordado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género hace un estudio de cada caso, que es que el que determina si una mujer ha sido víctima de la violencia de género y se clasifica como tal, algo que no ocurrirá -al menos por ahora- con el crimen de Roquetas de Mar, que no se circunscribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Según ha relatado a EFE el hijo de la víctima, Lonut, sobre las cinco de la madrugada escuchó gritar a su madre en el domicilio familiar ubicado en el número 7 de la calle Las Palmeras.

“Intenté salir, pero (el presunto autor) había atrancado la puerta para que no pudiese abrirse. Llamé a la Guardia Civil, que tuvo que derribar la puerta de la entrada para poder acceder y detenerlo", explica el joven, que no sabe si el agresor "se coló en casa o le abrió la puerta" su madre.

Él estaba dormido y no vio entrar al hombre, que ha sido detenido por el instituto armado , y que según él no tenía ningún tipo de relación con su progenitora, más allá de conocerlo de vista.

Ha asegurado que a este hombre se le ha visto recoger basura en la calle las Palmeras, en la que se ubica el piso de su madre, una mujer que llegó a este municipio almeriense hace "muchos años" y que había trabajado en almacenes e invernaderos, aunque desde hacía un tiempo se encontraba sin empleo y "trabajaba en casa".

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el hombre ha confesado que estranguló a la mujer después de haber mantenido relaciones sexuales con ella.

El hombre tenía antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) en relación con otra mujer.

Por otro lado, fuentes del Gobierno andaluz han apuntado que la fallecida no estaba registrada como víctima de la violencia de género, no en relación a este hombre, sino tampoco con otros. Han confirmado que no había sido atendida por el centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), o por el Centro Municipal de Información a la Mujer de Roquetas de Mar, que es otro recurso del IAM.