"Como me vaya al calabozo, te voy a matar": condenado por amenazar a su expareja

Una juez de Almería ha impuesto nueve meses y un día de prisión a un hombre que amenazó a su expareja, a la que manifestó: "Como me vaya al calabozo, te voy a matar".

La sentencia declara probados unos hechos que tuvieron lugar el 25 de abril del año pasado en un municipio del Poniente almeriense.

El acusado se personó en el domicilio de la que había sido su pareja sentimental para ver al hijo menor de ambos e inició una discusión con la víctima, cuando ésta le dijo que se fuera a casa o llamaría a la Policía.

Fue entonces cuando, con ánimo de "amedrentarla", le hizo el gesto de cortarse el cuello con un dedo, y profiriéndole: "Como me vaya al calabozo, te voy a matar".

Durante la vista oral, la víctima explicó que en septiembre de 2020 la Guardia Civil actuó de oficio por un delito de malos tratos, porque presuntamente su ex la había agredido, si bien añadió que cuando llegó el juicio rápido "no declaró contra él para no seguir con al denuncia".

Según ella, el hijo de ambos se asustó al escuchar el ruido del dron que le había llevado el padre, y que la abuela del niño le pidió que no lo encendiera, encarándose entonces con esta última el procesado.

La víctima mantuvo que fue entonces cuando le rogó que se fuese y que éste se negó, teniendo lugar los hechos que se han considerado probados en la sentencia.

Por su parte, el acusado admitió haber acudido dicho día al domicilio de la víctima, pero negó haber proferido las amenazas, aunque afirmó que ambos habían discutido por el niño debido a que su ex "lo le deja verlo" o disfrutar de él, toda vez que añadió que ésta "siempre lo amenaza con llamar a la Guardia Civil".

La juez considera el testimonio de la víctima como prueba de cargo válida y suficiente para condenarlo por su "persistencia y homogeneidad", además de por estar acompañada de "corroboraciones periféricas" como el que una pareja de la Guardia Civil acudiese al lugar para mediar entre ambos, entre otros.

Por estos hechos, el procesado ha sido condenado por un delito de amenazas leves en el ámbito de la violencia de la mujer a nueve meses y un día de prisión, y se le impone además una orden de alejamiento de 500 metros durante dos años.