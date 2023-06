"Si algún concejal de IU vota a favor del PP automáticamente estará fuera del partido"

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, María Jesús Amate, ha asegurado que todos los concejales electos de su partido, los que concurrieron el 28 de mayo en confluencia con la marca Con Andalucía (IU, Podemos, Equo y Alianza Verde), han mostrado su predisposición a dialogar en los municipios en los que pueden ser determinantes para la formación de gobiernos locales este sábado, si bien ha recordado que a falta de dos días para la investidura "la situación es muy complicada" en los cuatro municipios en los que podría haber un acuerdo con el PSOE. La responsable de IU explica que ha habido reuniones en Líjar y Rioja, pero todavía no se ha conseguido un entendimiento que permita cerrar un acuerdo. En las otras dos localidades en las que podría haber un pacto de izquierdas, Turre y Garrucha, ni siquiera se ha mantenido una primera toma de contacto. "No han querido sentarse con nosotros, allí sólo nos ha llamado el PP. He intentado mediar a nivel provincial, pero en esos dos pueblos siguen sin descolgar el teléfono", argumenta María Jesús Amate.

La formación no tiene la más mínima intención de apoyar a los socialistas en Garrucha, una opción que han descartado por completo si no se produce el cese de la alcaldesa y candidata María López y también han solicitado documentación relacionada con las denuncias que han interpuesto contra el anterior equipo de gobierno en la legislatura recién finalizada. Es más, IU denunció que la situación se ha enquistado aún más porque en los últimos años ha habido un acoso personal grave a su candidato. En Turre, sin embargo, podrían plantearse el acuerdo, si bien el PSOE tiene la posibilidad de gobernar en minoría sin el respaldo de ningún otro partido. "Estamos valorando la posibilidad de votarnos a nosotros mismos, pero eso podría llevar a estos municipios a una situación de ingobernabilidad", añade.

Lo que si tienen claro, al menos desde la organización a nivel provincial, es que cualquier fórmula es válida menos la de favorecer una investidura de los candidatos populares: "Estamos viendo el modo de que no seamos nosotros los que demos una alcaldía a la derecha. Nuestros estatutos lo dejan bastante claro, el concejal de IU que vote a favor de un candidato del PP automáticamente estará fuera del partido", explica la coordinadora provincial. Los órganos provincial y regional de Izquierda Unida, que supervisan el proceso de negociaciones, expulsarían de inmediato a cualquiera de sus cargos que apoye una investidura del PP desde la oposición o mediante un acuerdo de cogobernanza ese mismo día para que ni siquiera se puedan constituir como grupo municipal y lo hagan como no adscritos.

"La Diputación compra voluntades políticas"

Aún así, Amate recuerda que son las asambleas de cada localidad las que hacen las propuestas y exponen sus líneas rojas como ha ocurrido en Turre y Garrucha donde se antoja inviable un acuerdo con el PSOE. Según precisa la coordinadora provincial, no siempre es posible el entendimiento de los partidos de la izquierda, lo que le ha generado en ocasiones una profunda decepción porque no se tiene una visión más amplia de lo que supone, se quedan en lo local. "El voto es personal y cada concejal tiene libertad, pero no creemos que sea ético apoyar al PP", añade. Y pone como ejemplo de esa falta de coherencia política la de uno de sus alcaldes durante varias legislaturas en Alcolea, Antonio Ocaña, que el 28 de mayo concurrió bajo las siglas del PP. "Nos enteramos por la prensa que decía que lo hacía por el bien del pueblo, varias semanas antes lo visité y no me dijo nada. Es más, no he logrado hablar con él todavía, no me coge el teléfono. La Diputación está utilizando los planes provinciales y otras inversiones para comprar voluntades políticas y fichar a candidatos como ocurrió con la alcaldesa de Laujar.

"Ponemos la organización a disposición de Sumar"

Sobre las elecciones generales del próximo 23 de julio, la coordinadora provincial de IU considera que fue un acierto aglutinar a la izquierda. Entiende que es la mejor fórmula para aguantar el embiste de la derecha y esperan conseguir buenos resultados en los comicios del próximo mes con la marca sumar que, además de su partido, aglutina a formaciones como Podemos y Más País. "Ponemos nuestra organización a la ofensiva y a disposición de Sumar para que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta de España". En cuanto a la candidatura al Congreso de la confluencia de izquierdas, la mesa de trabajo conjunto en Almería ha llegado al consenso para que el cabeza de lista sea propuesto por Verdes Equo, si bien todavía no se ha cerrado el acuerdo definitivo. En ese reparto a nivel nacional de los puestos en las candidaturas, a IU Andalucía, que consiguió el 28-M más de 800 concejales en las municipales y ser primera fuerza política en 60 localidades, le ha correspondido el número 3 en Almería y Granada, el 2 en Sevilla y Cádiz y el cabeza de lista en Málaga, Córdoba, Jaén y Huelva.