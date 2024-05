El congreso ‘Hablan los héroes olvidados’ recuerda en Almería a las víctimas del terrorismo

Con la premisa de no olvidar nunca a las víctimas del terrorismo, la ciudad de Almería ha acogido el I Congreso ‘Hablan los héroes olvidados’, organizado por la Hermandad Nacional de Legionarios de Honor y la Hermandad Humanitaria por la Defensa y la Seguridad en colaboración con el Ayuntamiento. Un evento cuya sede central ha sido el Teatro Apolo en el que víctimas y familias han narrado en primera persona sus vivencias y todo lo que supone haber sufrido esta lacra.

La apertura oficial de este congreso se ha llevado a cabo en el Parque Víctimas del Terrorismo, ubicado en Las Almadrabillas. Un acto presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, que han estado acompañadas por varios miembros del Equipo de Gobierno municipal, así como de concejales de la Corporación y de autoridades militares y civiles.

En el mismo, la Banda Municipal de Música de Almería ha sido la encargada de interpretar el himno nacional mientras la alcaldesa izaba la Bandera de España. Posteriormente tanto Vázquez como Martín han realizado una ofrenda floral, con una corona de laurel, en homenaje a todas las víctimas del terrorismo en España.

Vázquez ha destacado la importancia de este congreso y ha agradecido la presencia de los ponentes, víctimas y familiares, “para que jamás se olvide y siempre se recuerde su historia”. “Ante la intolerancia y la violencia tenemos herramientas para luchar como país como son el respeto, la justicia y la memoria”, ha valorado la alcaldesa. “Es fundamental que nunca se olvide y que sigamos luchando para que este tipo de situaciones sinsentido se vuelvan a repetir”, ha concluido.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha valorado el apoyo institucional que ha recibido este congreso “debido a la importancia de recordar estos trágicos momentos que vivimos en nuestro país no hace tanto tiempo”. “Hemos pasado días complicados con secuestros y asesinatos de víctimas que permanecen en nuestro recuerdo y a las que jamás olvidaremos”, ha asegurado.

“Debemos seguir recordando que hay muchas personas que murieron por la libertad y que hubo muchas familias inocentes que fueron víctimas de esta lacra que nos ha asolado como sociedad”, ha añadido.

El presidente de la Hermandad Nacional de Legionarios de Honor, Antonio López, ha explicado que “el objetivo fundamental de este congreso es que las víctimas del terrorismo no queden en el olvido”. “Hay que seguir luchando para que los familiares de los fallecidos sigan teniendo más ayuda y apoyo. Muchas víctimas quedaron con lesiones irreparables que les impiden reincorporarse al mundo laboral”, ha trasladado.

Por último, Jesús Alcaraz, presidente nacional de la Hermandad Humanitaria por la Defensa y la Seguridad, ha incidido en que “el fundamento del congreso no es otro que la historia no se olvide”. “Un país que olvida su historia comete el error de que vuelva a repetirse. En España hemos sufrido muertes, secuestros y extorsiones… Las víctimas no entienden cómo a día de hoy se les puede hacer homenajes a los terroristas cuando salen de las cárceles”.

Solidaridad con las víctimas

Posteriormente, el Teatro Apolo ha acogido el simposio con el claro objetivo de que tanto víctimas como familiares jamás caigan en el olvido. El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha sido el encargado de inaugurar este congreso y durante su intervención ha agradecido a los organizadores “haber elegido a nuestra ciudad para ser esta cita, que pretende sensibilizar a la población y que, por encima de todo, nunca se olviden a las víctimas y a sus familias”.

El responsable de Promoción de la Ciudad ha indicado que “habrá distintos testimonios que narrarán, en primera persona, sus situaciones y vivencias. Además, se hará entrega de las medallas ‘Víctimas del Terrorismo’ a distintas personas por su solidaridad, memoria, respeto y reparación”. Del mismo modo, ha añadido que “se van a entregar varias metopas a distintos colectivos, asociaciones, administraciones y entidades”.

Acto seguido se han celebrado dos mesas redondas. Por un lado, una compuesta por víctimas del terrorismo, quienes han narrado sus agrias experiencias, estremeciendo a todos los allí presentes. Por otro lado, se ha celebrado la mesa redonda con distintos familiares y amigos de víctimas, las cuales han narrado también como vivieron esos agrios momentos.

Esta primera cita de homenaje ha concluido con la entrega de las mencionadas medallas y metopas. El propio concejal de Turismo ha sido el que ha abierto el turno de condecoraciones haciendo entrega a distintas personalidades y asociaciones de estos recuerdos-homenajes. Precisamente, Joaquín Pérez de la Blanca ha sido el encargado de recoger, en nombre del Ayuntamiento de Almería, la metopa que las dos hermandades organizadoras han tenido a bien entregar al Consistorio por su colaboración.