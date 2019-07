El Ayuntamiento asegura que trabaja en "silencio" por dar solución a los cortes de luz

La portavoz del equipo de Gobierno, María Vázquez, ha afeado el gesto de la socialista Adriana Valverde, que “ha preferido hacer ruido en los medios de comunicación y sacar provecho político” del problema de cortes de luz que sufren los ciudadanos de Almería en algunos barrios,. Ha preferido mandar un comunicado a la prensa y lanzarse a denunciar antes que interesarse por qué acciones son las que está acometiendo el Ayuntamiento” para hallar la solución a una situación que, “a este equipo de Gobierno, preocupa y ocupa a partes iguales”.

Vázquez ha explicado que la “prioridad” del Ayuntamiento de Almería “son los ciudadanos” y, en el caso concreto de los cortes de luz que sufren los vecinos de algunas zonas, ha asegurado que “trabaja de forma continuada, en coordinación con el resto de administraciones implicadas y con el silencio y la prudencia necesarios para lograr una solución real y definitiva”.

Es una pena, entiende Vázquez, “que para la portavoz del grupo municipal socialista sea más importante sacar rédito político desde la ignorancia que ponerse a trabajar, codo con codo, con el Equipo de Gobierno, con la Junta de Andalucía, con la Subdelegación del Gobierno y con Endesa”. Entidades, todas, que están inmersas desde hace ya algún tiempo en un proceso que ha de terminar felizmente para las muchas familias que sufren cortes de luz a causa de los enganches ilegales. “Éste y no otro es el objetivo del Equipo de Gobierno”, hace hincapié.

En este sentido, la portavoz del equipo de Gobierno, ha subrayado la importancia del trabajo “exigente y silencioso” que han acordado llevar todas las entidades implicadas en buscar la mejor solución al problema. “Incluida la propia Subdelegación del Gobierno de Almería, por lo que no estaría de más que el Partido Socialista ordenara su propia casa y no permitiera salidas de tono que vienen a echar por tierra el trabajo que, de forma seria, hacen quienes, de verdad, quieren soluciones para los vecinos y no titulares de prensa”.

Así de contundente se ha mostrado Vázquez, que ha recordado cómo sólo en las dos últimas semanas son más de cinco las reuniones mantenidas, a diferentes bandas, por responsables municipales sobre este tema. En alguna de ellas, ha participado el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, que, “al igual que el resto de implicados en la mesa de trabajo, acordó la máxima discreción para que la solución sea buena y definitiva”. De ahí que la portavoz del equipo de Gobierno Municipal mostrara este lunes su “preocupación” por el hecho de que la socialista Adriana Valverde haya demostrado “ir por libre, en lugar de arrimar el hombro para trabajar por el bien de los almerienses y no por el suyo propio”.