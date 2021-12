La cruzada policial contra los enganches no se apaga

La cruzada policial contra los enganches ilegales no se apaga. Policía Nacional y Endesa mantienen su lucha permanente para acabar con la defraudación del fluido eléctrico asociada al cultivo indoor de marihuana como modo de vida, principalmente en los barrios desfavorecidos de la capital y El Ejido. Con periodicidad se vienen practicando registros en operaciones conjuntas contra este tipo de plantaciones que, además de los delitos contra la salud pública, suelen conllevar los desenganches de las acometidas ilegales. Tan sólo en los seis primeros meses del año han sido más de dos mil los inmuebles en los que se han encontrado instalaciones directamente conectadas a la red de distribución sin que el consumo quedase registrado en un contador.

La última actuación contra las producciones de marihuana, según han informado fuentes de la Comisaría de Almería, tuvo lugar el 18 de noviembre en el barrio de El Puche cuando un operativo policial se desplegó en calles Reina de Saba, Amas de Casa y Federica Montseny y Virginia Woolf. Nada menos que ocho detenidos, siete hombres y una mujer con vínculos familiares, a las que intervinieron 507 plantas de marihuana, así como 43 transformadores, 64 focos, 8 extractores, 5 filtros de aire y 8 ventiladores. Además de los desenganches, los operarios de Endesa procedieron al desmontaje de cientos de metros de tendido ilegal y redes de distribución para evitar futuras acometidas ilegales.

Esta nueva actuación contra los clanes de la marihuana en El Puche pone de manifiesto el problema estructural que están experimentando los barrios desfavorecidos y el reto que supone para los agentes de la Policía Nacional. Existe un arduo y exhaustivo trabajo previo de investigación sometido a la tutela de la administración de justicia porque las plantaciones ocultas en el interior de las viviendas comparten en muchos casos estancias con sus moradores, lo que hace necesario la existencia de un auto que autorice la entrada y registro en los inmuebles con la garantías previstas en la legislación y la fundamentación necesaria basada en el desarrollo de algún tipo de actividad ilícita o al menos delictiva.

Incendio con heridos en calle Mairena

Los cultivos indoor necesitan para su proliferación unas condiciones de luz, temperatura y humedad que solo se pueden conseguir de manera artificial mediante máquinas conectadas ilegalmente a la red eléctrica. Las acometidas ilegales constituyen un delito de defraudación tipificado en el actual Código Penal. Desde el año 2016 se ha venido intensificando la colaboración de Endesa y Policía para acabar con las conexiones irregulares al suministro eléctrico, que suponen además de un delito son un problema para la seguridad ciudadana y la salud de las personas próximas al defraudador.

Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no sólo para aquellos que las alteran, sino también para las personas con las que conviven en sus barrios. En los últimos años se han registrado numerosos siniestros como consecuencia de estas infraestructuras clandestinas. Tan sólo dos días después tuvo lugar un incendio en el cuarto de contadores de una vivienda de la calle Antonio Mairena que afectó en la tercera planta a tres personas por inhalación de humo que tuvieron que ser evacuadas al hospital y a otros tres con resolución in situ tras la intervención de dos UVIs móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y varias dotaciones de Bomberos y Policía Local.

Los clanes alientan las movilizaciones

Los vecinos de El Puche se han manifestado en repetidas ocasiones en los últimos años por los continuados cortes de luz que vienen sufriendo al entender que abonan sus tarifas como cualquier otro cliente y no reciben un servicio adecuado. Fuentes de la investigación policial indican que estas protestas no sólo son apoyadas por los consumidores, sino que son los propios productores de la marihuana los que las alientan al ver cómo pierden cosechas por carecer de la energía necesaria para la prosperidad de sus cultivos. Endesa ha realizado grandes inversiones de refuerzo de la red y transformadores en las zonas calientes, pero los enganches de la marihuana echan por tierra cualquier intento de acabar con las interrupciones del suministro.