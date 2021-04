Más de 4.800 desaparecidos entre 2010 y 2020 en la provincia, 825 casos siguen activos hoy

El 3 de octubre de 2009, un día cualquier y sin previo aviso, la tierra se tragó a Lourdes García, de 34 años de edad, al concluir su jornada laboral en la estación de servicio de Roquetas. Su familia nunca más volvería a verla pese a la activación de amplios dispositivos de búsqueda y la fuerte implicación de la sociedad y de la Guardia Civil que investigó siempre la desaparición como “forzada”. Desde entonces ni una pista acertada ni una pesquisa que permitiera avanzar en su localización. Y hace un año exactamente era señalada la comparecencia pública por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas para declararla oficialmente fallecida en el marco del expediente impulsado por la hermana de la joven desaparecida.

El 35% de las denuncias cesan dentro de las primeras 48 horas y hasta un 67% en menos de dos semanas. Pero no fue el caso de esta joven roquetera ni de otros 112 almerienses que nunca han salido del registro de Personas Desaparecidas y Restos Humanos Sin Identificar (PDyRH) del Ministerio del Interior y siguen a todos los efectos en paradero desconocido con señalamiento policial. Sin embargo, no representan ni una quinta parte de los 825 casos que permanecen activos en la provincia por el fuerte tirón de las desapariciones voluntarias de los menores extranjeros no tutelados fugados de los centros de protección.

En la actualidad, según los datos facilitados a este periódico por el Centro Nacional de Desaparecidos, son 712 los jóvenes inmigrantes sobre los que se mantiene vigente la orden de búsqueda. Durante el pasado año fueron más de 63 de los 213 contabilizados en la comunidad, con la capital (21), Chirivel (15) y Huércal-Overa (14) a la cabeza de la estadística en Almería. Las provincias que tienen centros de menores extranjeros no acompañados aglutinan la mayoría de denuncias, destacando en el cómputo nacional las de Cádiz, Alicante, Las Palmas y Almería.

En España fueron 213 casos de los que Andalucía acapara el 60%. La provincia acabó 2019 con 202 denuncias activas y el pasado año alcanzó las 71. Todavía hoy se mantienen sin cerrar 352 de 2018, uno de los años más convulsos en desapariciones de estos jóvenes. La mayoría cesan al localizarlos en otros países o reintegrarlos en el centro del que se fugó (más del 75%), un 20% pasan al estado cesado-latente y sólo un 3% siguen activas con el transcurso del tiempo. Más del 60% se corresponde con adolescentes procedentes de Marruecos.

El señalamiento policial se mantiene incluso cuando cesa la tutela legal de las entidades públicas y se intentan localizar en otros países con la colaboración de sus cuerpos de seguridad. Sin embargo, es una misión compleja que lastra la estadística de las provincias con mayores flujos migratorios. En España hay un total de 8.367 denuncias acumuladas en la última década catalogadas como menores extranjeros fugados de centros de protección, de las que 4.685 siguen activas y ahí se incluyen las 712 de Almería. Entre 2010 y 2021 se han presentado 4.863 denuncias por desaparición en la provincia, lo que se traduce en torno a unas 440 por ejercicio.

El año de la pandemia ha sido menos intenso por las limitaciones derivadas de la prevención del coronavirus, sobre todo por la movilidad. Fueron 54 denuncias en el primer estado de alarma y 70 en el segundo. En el cómputo anual son apenas 392 nuevos expedientes que quedan muy lejos de los 651 de 2019 o de los 1.027 de 2018 que fue el año más problemático. El sistema PDyRH contabiliza sólo 11 denuncias activas ordinarias de antes de 2015 y 21 de menores extranjeros no acompañados. A nivel estatal, más de un 41% de las desapariciones producidas en 2020 se corresponden con reincidentes con una estimación media de edad de 20 años. Los menores, de entre 13 y 17, aglutinan el 63% de asuntos. En Almería ocurre con 108 de las 392 denuncias presentadas en 2020.

En la página web del Centro Nacional de Desaparecidos fueron 10 publicaciones relativas a la provincia. Según la catalogación establecida en el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el 89% de las desapariciones son voluntarias y teniendo en cuenta el total de denuncias registradas desde que se disponen de datos, las que siguen activas representan solo el 2,14% del total. Hoy son 113 las familias que mantienen viva la esperanza de encontrar a un desaparecido que se esfumó sin causa aparente. Sobre las denuncias activas, el último informe del Ministerio del Interior estima que apenas un 20% de las desapariciones son involuntarias y un mínimo del 3% forzosas. El resto responden al intento de alguien de no ser encontrado ya sea temporalmente o de por vida.

Otra de las estadísticas en la que Almería cuenta con una cifra elevada es la de cadáveres registrados entre 2010 y 2020, nada menos que 103 de los que sólo 19 han sido identificados. La mayoría se corresponden con víctimas de naufragios cuando trataban de cruzar en patera desde África. Ocurrió la semana pasada cuando se encontraron tres cuerpos sin vida en la costa almeriense y otros dos en Mazarrón. En España existen un total de 3.236 cadáveres localizados pendientes de ser identificados, con expedientes post-mortem incluidos en el sistema PDyRH junto a las denuncias.

Este sistema incluye datos desde 2010, un año después de la regulación de la actuación policial mediante un protocolo que venía a valorar el riesgo. El Ministerio del Interior decidió crear, hace poco más de tres años, el Centro Nacional de Desaparecidos, formado por componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante instrucción nº 2/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, como una unidad integrada en el Gabinete de Coordinación y Estudios en relación al sistema de personas desaparecidas (en adelante PDyRH), aportando la información estratégica y técnica oportuna para la adopción de políticas públicas en la materia.