"Ninguna discapacidad es limitante para tener talento"

Es una de las paratriatletas más laureadas de España con un sorprendente palmarés. La deportista sevillana cuenta en su haber con un Campeonato del Mundo en Duatlon el año 2016; dos Campeonatos de Europa de duatlón en 2017 y 2018; campeona de Europa de Acuatlón 2018; y trece veces campeona de España de natación. Además es la primera andaluza con discapacidad en completar medio ironman y carreras de ultradistrancia y maratón. Una enfermedad degenerativa comenzó a reducir la movilidad de sus brazos a sus doce años, obligándola a más de 25 intervenciones.

El deporte ha sido para ella su gran aliado y le ha permitido demostrarse lo que es capaz de hacer en cada entrenamiento, reto y competición. El deporte le ha enseñado a aprender, a esforzarse, a admirar y respetar a los demás y ha sido un estímulo para superarse y dar lo mejor de sí misma.

A sus 48 años, Raquel Domínguez, cuenta que hasta que la enfermedad comenzó a dar la cara practicaba yudo. El deporte siempre ha formado parte de su vida, más aun cuando la discapacidad comenzó a tratar de ponerle límites, sin lograrlo. Y es que tal y como ella misma asegura “fue mi apuesta, era mi objetivo”. Y ahí comenzó todo.

“Todas las personas con discapacidad tienen que empoderarse, visibilizarse”

Positiva, constante, valiente… Son algunas de las muchas virtudes que la caracterizan. En su día a día, además de sus irrenunciables entrenamientos, Raquel estudia segundo de Antropología y ejerce como embajadora de la Fundación Adecco. Vive con su madre, su hermana y sus sobrinas. “Nos ayudamos”. “Yo a ellas y ellas a mi”. “Somos pequeños eslabones de una gran cadena y todos dependemos de todos”.

Nada, corre, hace bicicleta, kárate y tándem de montaña. “Disfruto del camino y me siento una afortunada de la vida por todo lo que me rodea”. “Considero que no hay que ser el mejor del mundo, sino el mejor para el mundo”. “Las vicisitudes de la vida pueden ser obstáculos pero no solo hay que ver la mota del cristal, sino todo lo demás”.

Raquel incide en vivir el presente y en dar valor a lo que realmente lo tiene. Anima a todas las personas que lean estas líneas y subraya que “ninguna discapacidad es limitante para tener talento”. “No podemos decaer”. “Todas las personas con discapacidad tienen que empoderarse, visibilizarse”. “Hay que acabar con los estereotipos y los sesgos hacia la discapacidad”, y como decía Einstein “Hay una fuerza más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.

Hoy recibe un merecido FAAM de Oro al Deporte.