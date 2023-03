La "impensable" huelga de los letrados de la Administración de Justicia llega a su séptima semana

"En el momento actual se está afrontando la séptima semana de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), algo completamente impensable y desconocido en la Administración de justicia española". Son palabras de la secretaria coordinadora de Almería, María José Cañizares, quien recuerda que fue el pasado 28 de febrero cuando se produjo la última reunión del Ministerio de Justicia con el Comité de huelga, "sin que por el momento y a pesar de haber prometido tanto a las Comunidades Autónomas, como a resto de operadores jurídicos la inminente continuación de las negociaciones" se haya avanzado.

"Lo cierto es que el Ministerio de Justicia no mantiene contacto alguno con el Comité de Huelga, permaneciendo inmune al grave daño y paralización que está sufriendo la justicia. En reunión con abogados y procuradores, el Ministerio ha reconocido por escrito la realidad de los acuerdos a los que llego en abril de 2022 y que ha sido el Ministerio de Hacienda y el propio Gobierno quienes han vetado su cumplimiento", asegura.

En la provincia de Almería a fecha 3 de marzo de 2023 ya se han suspendido 1.392 juicios y otras 1.310 actuaciones de otro tipo que se celebran a la sola presencia del LAJ. En total son 2.708 actuaciones suspendidas que "constituyen solamente la punta del Iceberg, pues las demandas se encuentran sin admitir (alrededor de 5.000), no hay tramitación, subastas, entrega de cantidades, lanzamientos.. etc.". "En la última semana se ha apreciado una engañosa disminución de las suspensiones, cuando lo que ocurre es que la paralización es tal que ya no se está señalando. Es decir se suspenden menos juicios porque no se señalan los juicios al estar paralizado el tramite. La jurisdicción más afectada es la civil y mercantil, con 958 actuaciones suspendidas, seguida muy de cerca por la social con 682 actuaciones suspendidas, lo que es muy grave pues los nuevos señalamientos pueden demorarse al 2.027 al ser una jurisdicción muy colapsada", añade Cañizares..

Los datos acumulados por jurisdicciones son los siguientes:

JURISDICCION CIVIL Y MERCANTIL 455 JUICIOS. 503 OTRAS ACTUACIONES TOTAL 958

JURISDICCION PENAL 313 JUICIOS 302 OTRAS ACTUACIONES TOTAL 515

JURISDICCION SOCIAL 369 JUICIOS 313 OTRAS ACTUACIONES TOTAL 682

JURISDICCION CONTENCIOSA JUICIOS 0. OTRAS ACTUACIONES 5. TOTAL 5

PUEBLOS: 255 JUICIOS 293 OTRAS ACTUACIONES TOTAL 548

Se calcula que en la provincia de Almería hay paralizados 4.500.000 euros y ello a pesar de que los propios letrados de la Administración de Justicia, por conciencia y responsabilidad; han decidido entregar las cantidades correspondientes a pensiones de alimentos de menores y personas más vulnerables.

El seguimiento en Almería supera el 50% de forma constante, llegando a superar el 70 y 75% en momentos puntuales. Los servicios mínimos son el 30-40% de lo LAJS y se cumplen con plena normalidad atendiendo causas con preso, violencia sobre la mujer, menores, vulnerables, inscripciones en registro civil y celebración de bodas ya fijadas.

La reclamación de los Letrados de la Administración de Justicia es el cumplimiento de unos acuerdos firmados en abril del 2022 por el propio Ministerio de Justicia. Se trata de una deuda adquirida por las innumerables funciones asumidas en el 2009 que antes estaban atribuidas a los Jueces. y que el propio parlamento, en ley de presupuestos de 2021, ordeno adecuar las retribuciones de los LAJ.

El 9 de marzo hay convocada manifestación en Madrid a la que están llamados todos los LAJ.