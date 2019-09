El interventor insta a llevar a cabo una auditoría financiera anual en el Ayuntamiento

El Pleno ordinario del mes de septiembre celebrado ayer en el salón de Plenos de la capital, el primero de la presente Corporación, ha sido la entradilla del nuevo curso en la vida política municipal. Y por ser el primero, se ha extendido durante siete horas en las que únicamente se hizo un receso de cinco minutos solicitado por el interventor. El debate fue extenso en casi todos los puntos del orden del día, en total 35 incluidos los ruegos y preguntas y un total de ocho mociones presentadas por los distintos grupos que componen el plenario.

Entre los principales puntos abordados se dio cuenta de la instrucción de la Intervención General de aprobación del Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de Almería para el ejercicio 2019.El Grupo Municipal Socialista ha pedido al equipo de gobierno que dote a la intervención municipal de los medios materiales y personales suficientes para que los almerienses tengan la seguridad y la garantía de que se cumple con la legalidad y el dinero se gasta adecuadamente.

También Ciudadanos, quien consideró este Plan Anual de Control Financiero “muy adecuado y acertado”, quiso indicar que “servirá para poner los puntos sobre las íes y ayudará a mejorar la gestión municipal”. Sin embargo puntualizó que “hay que tomarse en serio este plan y no prolongar los plazos, que al final no sea uno de los muchos planes que se aprueban y después no se llevan a cabo”. Pide que se agilicen los tiempos para no llegar a mitad de la legislatura y aún no se tenga el resultado de esta auditoría, con el objetivo de que la gestión municipal se pueda anticipar a lo que pueda dar de sí este control.

El edil de Economía, Juan José Alonso, reiteró en varias ocasiones la “buena salud de la que gozan las cuentas municipales” e indicó que “nos podemos sentir orgullosos del control económico del Ayuntamiento, de los más saneados de España y de los que mejor gestionan los recursos económicos”.