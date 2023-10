Nueve meses y un día de cárcel: su expareja lo encuentra dormido en un sofá de su casa

Una juez de Almería ha impuesto nueve meses y un día de prisión a un hombre que fue sorprendido por su expareja cuando dormía en el sofá de su casa, tras meses de coaccionarla.

La sentencia, dictada por conformidad, señala que la relación que sentimental que tenían el acusado y la víctima concluyó el pasado mes de febrero.

Sin embargo, a partir de ese momento y con "ánimo de constreñir" a la mujer, comenzó a controlarla "constantemente".

De esta forma, la seguía con su vehículo, se presentaba sin avisar en el que había sido el domicilio familiar de ambos, etc., "cortando su libertad".

De esta forma, el pasado 22 de junio la víctima se encontró al acusado dormido en un sofá de dicho hogar.

Por estos hechos, el hombre ha sido condenado por un delito continuado de coacciones leves a la pena de nueve meses y un día de prisión, toda vez que se le impone una orden de alejamiento de 200 metros durante dos años.

No obstante, la juez ha acordado la suspensión de la pena de cárcel durante dos años, a condición de que no vuelva a delinquir en este periodo y participe en programas formativos, culturales o de educación en igualdad de trato y no discriminación.