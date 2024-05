Las playas de Almería se ponen ‘a flote’ con contratos plurianuales y servicios listos a tiempo

Hay cosas que parecen no cambiar y, al igual que la operación bikini, también llega el momento, metido ya el verano, de las críticas al Ayuntamiento propias de la temporada estival. Que si las duchas no funcionan, pasarelas que no están o aseos a los que los bañistas no pueden acceder. El equipo de gobierno quiere zanjar de una vez por todas comentarios negativos y poner a flote los servicios de playas, de forma correcta y a su debido tiempo.

El Ayuntamiento de Almería ha cambiado para ello su modus operandi. En lugar de sacar los contratos relacionados con las dotaciones de las playas de la capital de forma anual, poniéndose en riesgo las fechas comprometidas si, como ha pasado alguna vez, las empresas concursantes presentan recursos al proceso de licitación o a la adjudicación, el equipo de gobierno se ha decantado por contratos plurianuales, ahorrando tiempos y, sobre todo, garantizando que las playas estén listas en mayo.

En licitación se encuentran ya dos contratos que abarcan el primero cuatro años, desde 2025 hasta 2028 y el segundo, tres (del 25 al 27). En concreto son los relativos a los módulos de aseos, pasarelas y parque de duchas, y la instalación y mantenimiento también de las zonas de sombra, por importes, respectivamente, de 527.617 y 135.899 euros redondeados.