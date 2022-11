Estudiar sin materiales, así funciona la FP en Almería

La llegada a Almería del ciclo formatico para convertirse en Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial se vendió como una auténtica revolución por parte de la Junta de Andalucía. Era un paso más hacia la la consolidación de la Formación Profesional como una herramienta clave a la hora de especializarse para desarrollar un futuro profesional de garantías.

Pero el regocijo era solo en la teoría. En la práctica no puede ser más lamentable. Un curso y medio después de su implantación, los alumnos del ciclo formatico, implantado en el IES Alhamilla, no tienen materiales para desarrollar un ciclo que se basa casi en su totalidad en la práctica. Este año, el curso se ha implantado además en Albox y El Ejido y los problemas son los mismos.

"Lo que llegó es un 10% de lo que debe llegar"

“Se supone que cuando tu abres un curso como el de robótica te tienen que dar una dotación. Y ahora que llevamos un curso y medio no existe. Hay una mínima parte a raíz de salir en prensa el pasado mes de febrero. Pero lo que llegó es un 10% de lo que debe llegar. Y esto llegó en el mes de marzo”, explica Juan Manuel Vilches, profesor del ciclo, quien agrega que “lo que se compró el año pasado ascendió a 18.000 euros, así que es un 10%... queda muchísimo todavía por llegar y no llega. Nosotros no podemos sacar ese dinero de ningún sitio”.

El ciclo tiene una una asignación económica para los distintos ciclos, pero es solo para material fungible. Para la formación, nada. “Han vendido los ciclos de robótica pero algo enorme pero no tenemos nada. Nos han dejado vendidos con el alumnado”, añade el profesor.

"Tenemos una clase totalmente vacía"

Básicamente, la carencia de tecnología en estos centros se puede comprar con ir a escribir y encontrarte sin lápices. “Tenemos una clase totalmente vacía en la que debería haber un brazo robótico, entre otras cosas. Hay una mesa partida por la mitad y no tenemos ni para montarla porque nos falta la otra mitad. Tenemos cuatro armarios vacíos, fue de lo poco que nos llegó en su momento. Pero ahí están muertos de risa porque no hay nada para llenarlos”, explica Miguel, alumno de segunda curso del IES Alhamilla. El cual también es el último del ciclo.

Miguel termina sus estudios en marzo e, inmediatamente, debe incorporarse a una empresa para realizar las prácticas, pero su formación está muy lejos de lo prometido: “Este es un ciclo práctico pero si no tenemos los medios no podemos hacer nada. Nos dan la titulación, pero, ¿qué sabemos hacer? Llegaremos a una empresa y no sabremos hacer nada. Todo te suena a chino”, sentencia.

"Todo lo estamos haciendo mediante simulación"

El alumno explica cuál es el funcionamiento del segundo curso en la actualidad: “Todo lo estamos haciendo mediante simulación, de otra manera estaríamos de brazos cruzados atendiendo a las explicaciones de algún que otro profesor que tiene sus diapositivas preparadas, pero tampoco podemos hacer más”.

“Saldremos formados por la voluntad de los profesores pero estamos muy lejos de salir formados de manera profesional pero esto es en lo que se basa la Formación Profesional”, sentencia Jon, alumno de primer curso, donde tienen algo más de material por una “ridícula” dotación que realizó Educación el curso pasado tras una serie de protestas de los alumnos.

Jon, alumno "Estamos muy lejos de salir formados de manera profesional"

Juan Manuel, el profesor, sentencia que lo que esto trae consigo es que los alumnos sandrán titulados. Eso sí, sin haber desarrollado de forma eficiente el objetivo del ciclo: “Tenemos alumnos que terminarán en marzo, los de segundo. Van a hacer prácticas en empresa, si esos chavales no tienen brazo robótico, no tienen ordenadores, no tienen la parte que corresponde a hidráulica, la neumática... y se van titulados, son técnicos superior en Robótica Industrial”.

Lo poco que los alumnos están aprendiendo es gracias a la buena intención de los profesores, que no paran de inventar: “Este curso tenemos algo de material pero porque los profesores se han buscado la vida. En una asignatura tenemos que usar cuadros y como el centro también tiene un grado superior de electricidad, el profesor ha ido pidiendo material de ese sitio para traerlo al nuestro”, narra Jon. Y así está funcionando el primer curso, pidiendo prestado lo poco que tienen.

“En nuestro curso nos hacen falta autómatas programables, el centro no puede hacer frente a ello al ser material inventariable. Y luego todo el material de sistemas mecánicos y neumáticos, lo que tenemos para esta asignatura es del grado de electricidad, de lo que les sobraba. No podemos utilizar un autómata para cablearlo y hacerlo funcionar, por ejemplo, explica Jon.

Pero es que, ni la parte teórica se libra de las carencias. Apenas hay ordenadores y estos han tenido que ser modificados para que los programas funcionen: “Llegó una partida de ordenadores que se tuvieron que actualizar el dinero que tenemos para el material fungible se actualizaron. Los programas no corrían, no funcionaban”, apostilla el profesor. “Casi todas las aulas necesitarían ordenadores y solo tiene una. Tenemos neumática, tenemos hidráulica, tenemos robótica y una serie de programación... y es tremendo que no tengamos nada”.

"Los programas que usamos son versiones antiguas porque no tenemos licencia"

Y lo que es peor, los programas no tienen licencia: “Los programas que usamos son versiones antiguas porque no tenemos licencia. Nos hemos tenido que buscar la vida para cogerlos de internet”, describe Jon.

Se ha llegado al punto de que los alumnos deben llevar sus ordenadores personales a algunas clases: “Es que los alumnos están llevando ordenadores personales. En el aula de automatismos, neumática e hidráulica no hay ordenadores y los chavales llevan sus portátiles”, añade Juan Manuel.

Y la Junta, ¿qué dice al respecto? “Por parte de la Junta no sabemos nada, más de una vez nos han dado largas. Nos dijeron que había una licitación aprobada pero nos han mentido porque no hay nada. No nos dicen nada verdadero con respecto a ese tema”, manifiesta Miguel.