–¿Cuál es el detonante de la polémica por el expediente del cortijo que se pretende rehabilitar en Los Genoveses?

–No se trata en ningún caso de una autorización para un hotel de cuatro estrellas, es lo primero que hay que dejar muy claro. Se trata de continuar con un trámite, porque ni siquiera se trata de la autorización que ha levantado la polémica, sino un dictamen aprobado por los técnicos, y continuar con el trámite de la rehabilitación de un cortijo que ya en su momento se inició, en el año 2016 cuando el propio gobierno anterior lo mandó a información pública para su trámite ambiental. Así que en ningún caso estamos hablando de autorizar un hotel de 4 estrellas, sino continuar con el procedimiento de informe ambiental de la rehabilitación de un cortijo. Además es un cortijo que forma parte de un complejo que esa misma familia tiene en el propio Parque Natural Cabo de Gata, en Genoveses, como es la fábrica de crin y un cortijo anexo donde se vienen celebrando eventos y distintas celebraciones. Es un complejo que se empezó a tramitar y de hecho fue el propio gobierno anterior del PSOE, en el 2008, quien ya autorizó lo que hoy existe. Cuenta con 70 plazas de aparcamiento, que son precisamente las que se han presentado en el proyecto, para que ayude a lo que podría ser alojamiento rural con la rehabilitación del cortijo. En el primer proyecto, y esto es importante decirlo, se presentaba con 13 habitaciones más (43) y sin embargo estando yo en la delegación se han prohibido en el dictamen de los técnicos, y no se les da autorización a dos nuevas bolsas de aparcamientos que aparecían en el proyecto original. Con lo cual se limita el proyecto a la rehabilitación de unas cuantos módulos aislados que están dentro de la propia finca, que está en funcionamiento desde hace muchísimos años y que está destinada a la celebración de distintos eventos.

–¿Se fían de los promotores? ¿Creen que tienen otros intereses distintos a los permitidos?

–De todos es conocido que las actividades que llevan a cabo durante todo el invierno son actividades escolares, de educación ambiental; participan más de 800 escolares a lo largo del año visitando la fábrica de cuerda y poniendo en valor lo que ha sido el Parque y ese cortijo, a lo que se ha dedicado ese cortijo. Luego tiene un restaurante, que se autorizó en 2008, anexo a la fábrica, donde se celebran eventos. Posteriormente se les permitió, hace muchos años, ampliar la cocina para poder celebrar este tipo de eventos, y ahora vienen a completar un poco ese espacio que tienen allí en la propia finca El Romeral, en donde lo que pretenden es equiparlo con unos alojamientos rurales de en torno a 30 habitaciones, que tampoco estamos hablando de una masificación excesiva para el parque. Sabemos que esta familia gestiona distintos complejos a lo largo y ancho del Cabo de Gata, se le ha venido autorizando durante toda la vida, desde el año 94 cuando presentó El Sotillo, que también pertenece a la familia: se reforma, se rehabilita y se amplía esos cortijos y es por lo que, evidentemente, los almerienses que más conocen el Parque no entienden cómo hasta ahora se ha permitido este tipo de rehabilitaciones, que además son absolutamente compatibles y permitidas, como no puede ser de otra forma, por la normativa del propio Parque. Siempre se ha hablado de esta normativa específica, y la cumplen, de que debe ser el modelo y el ejemplo de actividad económica que puede haber dentro del Parque: partir de rehabilitaciones de edificios ya existentes y no edificar ni un metro nuevo más.

"El urbanismo salvaje que llevó a cabo el PSOE con El Algarrobico es justo lo que no se debe hacer”

–¿Cree que pretenden acusar a su gobierno de autorizar algo ilegal? Eso sería prevaricar...

–Tenemos en Almería, con el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar la ‘joya de la corona’ desde hace muchísimos años. Se declaró Parque Natural en 1987 y además es Reserva de la Biosfera desde el 97 y Geoparque desde el 2001. Se entiende que cualquier actuación ‘macro’ sería absolutamente ilegal. Desde hace muchos años nos dotamos con una serie de normativas que son las que permiten, las que autorizan el desarrollo turístico del parque. Eso no le importó al Partido Socialista cuando se llevó a cabo El Algarrobico. Cuando se hizo, se saltaron todo tipo de normativas y además no contemplaron el modelo de desarrollo sostenible que queremos para nuestro Parque. Son estos pequeños alojamientos rurales los que se permiten como actividad económica dentro del Parque. En muchas ocasiones la rehabilitación de este tipo de cortijos supone recuperar mucha parte de nuestra historia, de la historia del Parque. Ese es el modelo que tenemos que seguir. El urbanismo salvaje que llevó a cabo el partido socialista con el hotel El Algarrobico es justamente lo que no se debe hacer en el Parque. No entendemos el cinismo de un partido que dice que en 70 años no se ha llevado a cabo nada dentro del Parque cuando todas y cada una, hasta esta incluso, de las rehabilitaciones de cortijos las ha llevado a cabo con informes ambientales aprobados por el PSOE, y también con ellos se construyó El Algarrobico. El Parque ha de protegerse, tenemos un modelo para ello del que nos dotamos todos hace muchísimos años como es el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque) y como es el Plan de Uso y Gestión del propio Parque. Es una norma que hizo el propio PSOE y es la que permite llevar a cabo este tipo de actividades y rehabilitaciones.

"De la alcaldesa de Níjar espero que no se sienta presionada torticeramente por su cínico partido”

–¿Cómo valora que con el PSOE en el Gobierno se emitieran hasta 10 informes favorables sobre este expediente que ahora demonizan?

–Estamos hablando de la tramitación ambiental, debo recordar que ni tan siquiera ahora mismo hay ningún tipo de autorización, sino que se continúa con un procedimiento que cuenta con 10 informes favorables. Por eso no entendemos el cinismo. No solo es que ellos lo han permitido y lo han impulsado, sino que precisamente el PSOE ha subvencionado a través de fondos europeos la rehabilitación de los cortijos. A nosotros no nos parece mal, lo que sí nos parece mal es que aproveche cualquier cosa, ponga el interés del partido por encima del interés de todos los almerienses y con esto esté haciendo un daño enorme y letal a la imagen de nuestro Parque. Eso no deberían permitírselo los almerienses. Nos está traicionando el partido socialista doblemente: ya nos traicionó cuando llevó a cabo El Algarrobico y dañó la imagen del Parque a nivel mundial; y está nuevamente traicionando a todos los almerienses cuando está denostando y dañando la imagen del Parque, y cuando lo hace, además, con una mentira. Ahora este trámite no solo cuenta con 10 informes favorables, sino que además se impulsó bajo el gobierno del Partido Socialista, al igual que se han impulsado y aprobado las más de 20 rehabilitaciones de cortijos que hay a lo largo de todo Cabo de Gata.

–Aquellas rehabilitaciones también contarían con informes favorables...

–Se hicieron con informes ambientales de ‘juguete’, de prácticamente un folio, cuando ahora hablamos de autorizaciones ambientales unificadas, que tienen que pasar por un largo proceso, con muchísimos informes por parte de los técnicos. Ahora mismo ni siquiera se encuentra todavía autorizado el proyecto.

"Las rehabilitaciones de cortijos del Parque, 20 con el PSOE, se hicieron con informes ambientales ‘de juguete’”

–¿Por qué defienden que lo que ha hecho este gobierno es aumentar la protección del Parque en relación a este proyecto?

–Lo que han hecho los técnicos en este dictamen que se ha trasladado a las partes, porque es lo que toca ahora, es limitar el proyecto original. Se prohíbe la construcción de nuevas habitaciones, 13, impidiendo que aumente la edificabilidad en un solo metro, se le prohíbe que lleve a cabo las dos bolsas de aparcamientos que contenía el proyecto original y se le permite tan solo el aparcamiento que ya existe en la actualidad, que es el que se utiliza para esos eventos que desarrolla en la fábrica. El proyecto se queda en 30 habitaciones, se autoriza solo y únicamente la rehabilitación de las edificaciones aisladas ya existentes en las fincas. Lo que se hace es compartimentar en el interior en forma de habitaciones, manteniendo lo que hay en la actualidad, sin constuir un solo metro y sin echar nada abajo.

–¿Qué papel le corresponde al Ayuntamiento de Níjar y a su alcaldesa, del Partido Socialista?

–La alcaldesa lo dejó muy claro. Ella en su momento emitió un informe que contempla la viabilidad urbanística y la compatibilidad de esta edificación: no solo lo hizo la alcaldesa, estaba también Izquierda Unida en el gobierno y ella lo ha dejado muy claro: lo que es legal es legal, y por tanto hay que hacerlo. Lo que no se puede hacer, porque los ciudadanos tienen derechos, es que un proyecto que cuenta con 10 informes favorables de todo tipo –desde el punto de vista de la ordenación del territorio, de aguas, de ramblas, incluso por parte del ayuntamiento–, se meta en un cajón y dejarlo morir, porque los ciudadanos tienen derechos. Los técnicos han seguido con la tramitación de ese expediente y la alcaldesa lo dejó muy claro en su momento. Lo que espero del ayuntamiento es que no se sienta presionado torticeramente por un partido que está dando muestras de muchísimo cinismo, cuando ellos lo han impulsado y ahora dicen que debería de estar prohibido. Espero que la alcaldesa que rubricó en su momento con su informe esta rehabilitación no haga lo que está haciendo el resto de miembros de su partido. La alcaldesa ha dicho claro que ella lo que no va a hacer es prevaricar y saltarse la ley, y yo en ese sentido como gestora pública la entiendo. Yo por encima de todo soy gestora pública, y mi obligación como tal es tramitar expedientes y hacerlo de forma favorable o desfavorable en función de los informes ambientales de los técnicos. Una delegada no puede hacer otra cosa. Además de esto, me toca como política defender un modelo de Parque y creo que es el modelo que todos queremos, absolutamente sostenible, libre de macrocomplejos, que serían ilegales e incompatibles con el entorno, basado en rehabilitaciones sostenibles que se puedan llevar a cabo. Lo mismo que ésta quizás se pueda realizar, hay otras que no se pueden o no se podrán, porque están dentro de una zona que no lo permite la propia normativa del Parque; y todo basado en un modelo que nos dimos todos hace muchos años, para empezar el propio Partido Socialista. En ese modelo las normas específicas y sectoriales del Parque son las que dicen que estas actividades son las compatibles para poder realizar dentro del mismo.

"No es un hotel de 4 estrellas en línea de playa: es rehabilitar un cortijo sin construir ni derribar nada”

–¿Qué opina de las miles de firmas que se han recogido a modo de protesta por el proyecto?

–Lo he dicho varias veces: las firmas recogidas son una realidad objetiva, pero basada en una mentira. Si se utiliza para la recogida de firmas ‘autorización de un hotel de 4 estrellas en la Playa de Los Genoveses’, es bastante atractivo para poder firmarlo. Pero si evidentemente lo que se dijera fuera ‘continuar con el trámite ambiental de la rehabilitación de un cortijo a más de un kilómetro de la playa’ seguramente a la gente que vaya a firmar le daría mucho qué pensar. Lo que sí he venido comprobando es que cuando los ciudadanos han podido comprobar qué es lo que se pretende llevar a cabo, que además hay que tener en cuenta que son derechos de los ciudadanos, en este caso del que tiene la propiedad de este cortijo, cambian de opinión y se lo piensan mejor. Lo repito: las firmas son una realidad objetiva basada en una gran mentira. No es una autorización ni es un macro complejo hotelero de cuatro estrellas en la línea de la playa. Ahora mismo es un hotel rural, y ya veremos qué calificación puede tener, a más de un kilómetro de la playa, que practicament es invisible para las personas que visitan a diario el parque y esa playa.

–¿Cómo califica la actitud del PSOE en este asunto?

–A veces me quedo sin palabras. Cuando he tenido la oportunidad de seguir las intervenciones del Partido Socialista me parecen sobre todo cínicas: denostan y prohíben una cosa que ellos mismos han impulsado, cuando bajo el amparo de su gobierno se han venido aprobando todos los informes que han dado lugar a este dictamen que se aprueba ahora y que además, como reitero, es mucho más restrictivo que incluso lo que ellos inicialmente plantearon… pero sobre todo me parece de traición hacia los almerienses, porque ellos aprobaron un Algarrobico que vulneró e hizo mucho daño a la imagen del Parque, no solo en Almería y España, sino prácticamente en todo el mundo, y ahora vuelven a traicionar a los almerienses dañando nuevamente la imagen del Parque, cuando ellos saben perfectamente que son mentira todas y cada una de las cosas que están diciendo y cuando, insisto, ellos han permitido, han impulsado y han subvencionado las rehabilitaciones que se han hecho en el Parque.

–¿Y la de los grupos ecologistas?

–Entiendo la labor de las organizaciones ecologistas y tienen que estar ahí. Tengo muchas oportunidades de compartir charlas con ellos, porque vienen a verme y se reúnen conmigo. Ellos quieren preservar el medio natural. Los entiendo. Es verdad que no entiendo que se hagan eco de una cuestión que no es cierta, pero es su papel, y además es su obligación: fiscalizar la actividad de la administración. Pero lo que no es normal es que lo haga el partido que durante 36 años ha gobernado en Andalucía y en Almería y que lo ha hecho durante toda su vida. Y además ha hecho esta misma actuación. ¿Cómo se puede tragar eso? Son cínicos. Lo han hecho toda la vida, han venido a inaugurar rehabilitaciones como esta y ahora, sin embargo, denuncian todo lo contrario.