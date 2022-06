“He recorrido medio mundo en el avión C- 130 Hércules”

Lo conocí con su uniforme y medallas de coronel de aviación en la procesión del Cristo del Amor, de la que es hermano Honorario. También coincidimos en el concurso literario Carta a un militar, cuyo Jurado preside él. Asturiano afincado en Almería, persona sencilla y cercana, nos atiende con amabilidad.

–Un gijonés afincado en Almería. Suena raro.

–Son los principales recuerdos de mi infancia, los viajes en tren de Almería a Gijón en verano para ver a los abuelos maternos. Era un cambio total pasar del paisaje desértico de Almería a verlo todo verde al llegar al puerto de Pajares. Inolvidable. De mi juventud recuerdo las tardes en la Plaza de la Catedral jugando con los amigos; y sobre todo el día que empezó el rodaje de la película Patton. Estábamos en el Diocesano y de repente todo empezó a vibrar y vimos 20 ó 30 tanques que bajaban hacia la Catedral. Luego fui a estudiar al Instituto Masculino y allí estuve hasta COU.

–Esa vena militar, ¿cómo te sobrevino?

–Pues mira, lo de los tanques me impactó bastante, me decidíó por los estudios militares. Como siem pre me ha gustado el mar, pensé en la Armada, pero cuando me enteré que la Escuela Naval estaba en Galicia, sabía lo que costaba llegar hasta allí por mis viajes a Gijón, me entraron dudas. Me enteré que la Academia del Aire estaba en San Javier y con 18 años empecé la carrera militar aeronáutica.

–Y te llega el momento de pilotar un avión...

–Eso fue ‘el día de la suelta’, el primer vuelo que haces solo, emoción indescriptible cuando compruebas que puedes manejar el avión por ti mismo, sin tener que oír al instructor corrigiéndote. Después, ya de teniente, recuerdo el primer vuelo a Canarias en 1985; fue una sensación muy satisfactoria aterrizar en los aeropuertos de las islas.

–Debe ser emocionante la vida de un militar del Aire...

–Bastante. He volado el avión que siempre quise pilotar, el C-130 Hércules, un gran avión de transporte, con el que he participado en operaciones militares y en vuelos de ayuda humanitaria. Por el Norte he cruzado el Círculo Polar Ártico en Noruega; por el Sur he llegado a la Base Argentina de Marambio, en la Antártida; por el Oeste hasta Alaska; y por el Este hasta Pakistán. En el 2006, ya de teniente coronel, estuve destinado en Izmir (Turquía), en el Cuartel de la OTAN, del que también guardo un extraordinario recuerdo por el intercambio de experiencias con profesionales de los distintos países que forman parte de la OTAN.

–Pero tu parte de corazón almeriense te pedía volver aquí...

–Cuando venía de permiso a Almería, era obligatorio presentarse a la autoridad militar y me enteré de que en el Aeropuerto había un Comandante Militar Aéreo, al que me presentaba. Cuando fui ascendiendo, veía una posibilidad para poder volver a Almería que me dieran esa plaza en el futuro, ya que no había más instalaciones del Ejército del Aire en la provincia. Pero en los años 90 se desactivó la Comandancia Aérea de Almería y se trasladó su cometido a Alcantarilla, así que me quedé sin esa posibilidad. Sin embargo, en 2018 quedó vacante la plaza de coronel Subdelegado de Defensa en Almería, que podía ser ocupada por coroneles de los Ejércitos o de la Armada. La solicité y por fin he podido volver a Almería para terminar mi carrera en el lugar que me vio crecer. La verdad es que ha supuesto una gran alegría el ocupar este puesto, tanto a nivel profesional, como familiar pues aquí vive casi toda mi familia.

–Y así se cierra tu círculo profesional...

–Como ya te he comentado, ocupo el puesto de Subdelegado de Defensa en Almería, de lo que me siento muy honrado, tanto por la responsabilidad que supone, como por la posibilidad que me ha dado de poder volver a Almería, después de tantos años dando vueltas por el mundo. Me faltan un par de años para jubilarme y aquí lo haré.