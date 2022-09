El solárium del hospital Vithas Virgen del Mar

A las cuatro de la tarde apretaba hoy el calor en Almería y cualquier lugar era bueno para aprovechar los últimos rayos del sol del verano que se marcha la próxima semana. Una mujer extendía su toalla y se quedaba en bañador sobre el césped de la isleta de acceso al tráfico rodado del hospital Virgen del Mar, el centro de Vithas junto a la carretera del Mami, ante el asombro de los pacientes y familiares que a esa hora de la tarde acudían a su cita médica. En el interior de las instalaciones ironizaban sobre la nueva playa artificial a las puertas del hospital, pero en el fondo todos sabían que una tarde así había que aprovecharla después de varios días con cielos nubosos e incluso chubascos por la inestabilidad meteorológica de septiembre.

El episodio recordaba, salvando las distancias porque en esta ocasión no genera ningún riesgo, al que se vivió a mediados de julio en el kilómetro 688 de la Autovía del Mediterráneo cuando una conductora con el coche averiado montó su silla plegable en el arcén y esperó a la asistencia en carretera tomando el sol en una conducta irresponsable por el riesgo para el resto de vehículos y para ella que no llevaba el chaleco reflectante reglamentario. En aquella ocasión fue sancionada por la Guardia Civil de Tráfico, si bien en el improvisado solárium del hospital Vithas de Almería no ha cometido ninguna infracción, no hay restricciones para tomar el sol a las puertas de un centro médico, salvo que el personal de seguridad estime que no es el lugar más indicado para hacerlo por motivos de seguridad.