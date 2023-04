"Si el agua es de todos y hay de sobra, haremos lo que sea necesario para que llegue a Almería"

Iván Espinosa de los Monteros y de Simón (Madrid, 1971) es el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox y portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados. Casado y con cuatro hijos, era promotor inmobiliario y consultor político hasta que se sumó al proyecto que lidera Santiago Abascal convirtiéndose en pocos años en una de las principales voces del partido.

- Inmigración y delincuencia es un binomio sobre el que vienen poniendo el acento en los últimos años, especialmente en provincias como la de Almería con llegada masiva de pateras. ¿Qué persiguen cuando proponen esta asociación? ¿Qué tipo de medidas están pidiendo al Gobierno?

- Efectivamente, no hay problema que se pueda resolver si no lo definimos correctamente. Y no es que nosotros hagamos una asociación, es que las matemáticas son muy tercas. Entonces cuando compruebas que hay un porcentaje muy elevado de cierto tipo de delitos que se producen por parte de extranjeros y no cualquier tipo extranjero, sino especialmente irregulares provenientes de ciertas culturas, y que lo hacen de manera mucho más que proporcional respecto a otros, pues lo que está indicando es que ahí tienes un problema. El mero hecho de que aceptemos con naturalidad la inmigración ilegal, que a una persona que llegue aquí de manera irregular rompiendo nuestra ley e incumpliendo nuestras normas se le dé acogida y cobertura sanitaria y todo tipo de facilidades como inscribir un piso, lo que hace es incentivar que venga más gente de manera ilegal. Lo que decimos es que somos un partido ley y orden y queremos que se cumplan las normas. Si vienes aquí rompiendo la ley tienes que pagar las consecuencias. Si ocupas una casa o robas un coche tienes una respuesta penal, pues debería ser igual si entras al país infringiendo la ley de inmigración.

- ¿Creen que frenando la inmigración ilegal se cometerían menos delitos?

- Lo que observamos es que efectivamente, y como es natural y no me parece sorprendente, es que las personas que llegan aquí de manera ilegal y que carecen de la documentación necesaria para trabajar tienden a cometer más delitos que los que ven aquí de manera legal o los que son originales de aquí. Adicionalmente, hemos conocido en los últimos años delitos que no conocíamos antiguamente y que se producen de manera mucho más que importante entre grupos de personas que provienen otras culturas. Nos importan delitos que no conocíamos aquí, por ejemplo, las violaciones en manada. Según los datos del Ministerio del Interior, el 70% de las violaciones en manada con agresor desconocido lo generan inmigrantes y eso teniendo en cuenta que muchos de los delincuentes considerados españoles en realidad son extranjeros nacionalizados. Luego lo que estamos diciendo es primero, la ley y el orden siempre se tiene que cumplir, las fronteras se tienen que guardar y la gente tiene que poder venir aquí de manera legal. Porque los que vienen manera ilegal cometen una gran injusticia y tomando ventaja del que viene de forma legal. Estás favoreciendo al que se salta la cola frente al que hace la cola. Y, por último, lo que decimos también siempre es que aquellos inmigrantes ilegales que cometan un delito en España deben ser expulsados inmediatamente para que cumplan sus penas en su país de origen y los que hayan llegado aquí y tengan la nacionalidad española cuando cometan delitos muy graves como violaciones y homicidios deberá revertirse esa nacionalidad y ser expulsado.

Las inmigrantes que entran de manera ilegal tienden a cometer más delitos y generan el 70% de violaciones en manada con agresor desconocido

- El déficit hídrico es uno de los problemas más acuciantes de esta provincia. Desde hace años se viene apostando por la desalación en detrimento de los trasvases. ¿Cuál es la postura de Vox?

- Somos muy claros y tenemos varios principios rectores. Primero, el agua es de todos. El agua no es de los aragoneses ni de los andaluces ni de los extremeños ni de los valencianos. El agua es un recurso que es del conjunto de la Nación y, por tanto, creemos que se debe distribuir en beneficio del conjunto de la Nación. Este es un principio rector básico que ya nos distingue absolutamente de todos que piensan que el agua es de su comunidad. En segundo lugar, hay agua de sobra para toda la Nación. Y esto no es una idea, es un dato objetivo. Hay agua suficiente como demuestra por el hecho de que se vierte al mar en el Mediterráneo o se deja pasar a Portugal mucho más volumen del que establece el caudal ecológico, el que se define para mantener la biodiversidad, la fauna y flora. No tiene ningún sentido que estemos tirando más agua del Ebro de la necesaria al Mediterráneo y que luego en Almería se tenga que recoger otra vez del mar para desalinizarla. Lo que queremos, y este es el tercer punto como consecuencia de los dos anteriores, es que si el agua es de todos y hay suficiente, acometer las infraestructuras y lo que sea necesario para asegurarnos de que llega a todos los lugares donde falta como Almería. Y esto lo decimos aquí y en Murcia, pero le decimos también en Zaragoza y Castilla La Mancha. Entonces la interconexión de las cuencas y crear un sistema de autopistas del agua en el conjunto de España es una absoluta necesidad y es una auténtica pena que no se aprovechen los 240.000 millones de euros de fondos europeos con un componente de conservadurismo medioambiental o de ecologismo. Es muy triste que se desaprovechen en lugar de hacer infraestructuras del agua que son beneficiosas para el conjunto de España.

- ¿Habrá trasvase del Ebro si Vox entra en el Gobierno?

- Naturalmente que sí, pero no solo retomar los trasvases, también ampliar los que hay y asegurarnos de que llegan a todas partes. Porque España tiene muy pocas oportunidades de ser un jugador global o por lo menos una potencia europea en muy poquitas cosas. No podemos serlo y a mí me encantaría, por ejemplo, una potencia de fabricante microchips, no vamos a ser en los próximos 20 años un gran fabricante de productos tecnológicos. Pero somos una potencia de industria del automóvil y del turismo y también somos y podemos ser aún más referentes en el mundo de agricultura y la ganadería y para eso necesitamos el agua. Almería y Murcia y todo el Levante español en general pueden ser la despensa de Europa. Y lo que se ha demostrado precisamente es que en aquellos sitios donde el agua llega florece la riqueza. Aquí con el tratamiento más inteligente del agua que existe habéis sido capaces de generar una potencia agrícola mundial en frutas y hortalizas. Y si tuviéramos las condiciones necesarias, una imprescindible es el agua, los recursos humanos y la normativa adecuada que no se tiene, podríamos duplicar la capacidad. Y no solo en Almería, sino otros sitios de España donde quizá no se está haciendo ahora mismo. Para nosotros es absolutamente indiscutible que hay que cometer un proceso de generación de infraestructuras para que el agua llegue a todos sitios donde se necesite como Almería que es una gran productora hortofrutícola.

- No sólo el agua lastra el desarrollo de la agricultura y el medio rural. Hay otros déficits que hacen insostenible la actividad. ¿Qué propuestas tienen para apoyar al campo?

- Tenemos que arrancar algunas ideas básicas y luego bajar al detalle de las propuestas concretas. Ideas básicas. Hay que apoyar los agricultores y ganaderos. Eso te sonará a obviedad, pero es que en los demás partidos no oigo este discurso. Están en la agenda 2030, que hay que acabar con la explotación del campo y ganadera, todo contrario a lo que deberían decir. España tiene una enorme capacidad, un enorme potencial de convertirse en la despensa de Europa. Hasta un 50% del territorio está en riesgo de desertificación y, por tanto, España tiene una oportunidad de crecer que no tiene otros países. Esto no lo tiene Alemania. Si llevamos el agua a los sitios adecuados. Lo segundo es generar un ambiente y actitud favorable a la agricultura y esto quiere decir no está todo el día poniendo condicionantes, normativas, regulaciones e inspecciones para ver si complicas hasta llegar el momento que casi imposibilitas la actividad agrícola en España. Porque luego dejas entrar productos de otros países que no están sometidos a la misma normativa ni laboral ni fitosanitaria ni fiscal ni de Seguridad Social ni de inspección y no puedes competir si eres un productor en igualdad de condiciones. Nosotros proponemos un cambio cultural absoluto, un cambio de enfoque, para ir al rescate de nuestro medio rural, agricultores y ganaderos, para que todo lo que podamos hacer para ayudarlos se haga. Aminorar las cargas administrativas que tienen para facilitar la vida porque creemos que ellos son generadores de riqueza y no perseguirles como si fueran destructores del medio ambiente.

- Ecologismo y Agenda 2030 no encajan muy bien con los postulados de Vox. ¿En qué basan su rechazo?

- Consideramos, y lo dice también todo el mundo del campo, que la Agenda 2030 y todas sus políticas son nefastas para España. La implementación de estas ideas globalistas perjudica notablemente los intereses de nuestro país como ha ocurrido ahora con la nueva versión de la política agraria común de la PAC. Calculamos que son más de 1.200 millones de euros los que se les ha sustraído a los agricultores españoles por esta nueva visión cada vez más extremista de lo que tiene que ser el medio ambiente. Y los que más saben preservar y conservar el medio rural son los que viven allí. Ahora resulta que cada vez que hay un incendio es culpa del cambio climático, pero quizá tenga mucho que ver con el hecho de que no se permite limpiar los bosques, sacar al ganado a pastar o intervenir en el entorno en el que han estado viviendo durante siglos. Élites urbanitas desconocedoras de la vida rural están dictando cómo debe ser la vida de los que sí viven en el medio rural con absoluto desconocimiento y generando consecuencias nefastas para los agricultores, ganaderos y los habitantes y para el propio medio ambiente. Y cada vez que eso se intenta compensar o mejorar o regular a favor del medio rural, de nuevo los políticos urbanitas levantan la voz en grito para intentar explicarles cómo debe ser su vida.

Nosotros proponemos un cambio cultural y de enfoque absoluto para ir al rescate del medio rural, agricultores y ganaderos frente a las políticas nefastas del ecologismo y Agenda 2030

- Con Doñana precisamente se está viviendo ahora un duro enfrentamiento por lo que se debe y puede hacer...

- Esta semana PP y Vox hemos aprobado el Parlamento de Andalucía medidas de apoyo para los regantes en el entorno del parque de Doñana que son absolutamente imprescindibles para su supervivencia y absolutamente compatibles con la preservación del medio ambiente. Es más, no es que sean compatibles es que son necesarias para asegurarnos la preservación del medio ambiente en el coto de Doñana. Y desde Madrid el urbanita Sánchez que no tiene ni idea de cómo es el medio rural pone grito en el cielo, pero es que en Bruselas, todavía más lejos, pretenden imponernos normativas más estrictas. Cuanto más lejos están del campo más desconocedores y más dogmáticos son acerca de cómo de ser la vida en el medio rural.

- En las anteriores andaluzas irrumpieron con fuerza en Almería, pero especialmente en los municipios más agrícolas que se han convertido con el tiempo en el bastión de Vox. ¿Por qué cree que ha calado más su mensaje en estas zonas que en grandes municipios y capitales?

- En general, cuanto más alejados estamos de los grandes núcleos urbanos progres y completamente desconectados de la realidad de España mejor nos va. En el barrio de Chueca de Madrid probablemente no seremos nunca el partido más votado, pero en el medio rural lo vamos a ser siempre, si mantenemos un discurso de sentido común y de apoyo al medio de vida tradicional, aprovechando la última tecnología pero el de siempre, porque aportamos medidas que mejoran la vida de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores de los que se habla poco. Y como somos los únicos que decimos cosas que les apoyan y somos coherentes y cuando gobernamos mantenemos un discurso de sentido común pues creo que seguiremos creciendo mucho en todo el medio rural en toda España y aquí en Almería está ocurriendo.

Cuanto más nos alejamos de grandes núcleos progres desconectados de la realidad de España, mejor nos va; en Chueca no seremos nunca el partido más votado, pero sí en el medio rural

- Sin embargo, pese al crecimiento, no cumplieron expectativas en las andaluzas de junio del pasado año. ¿Fue un error de candidato, mensaje o planteamiento?

- La clave es la palabra que has dicho: expectativas. Porque si uno mira el resultado objetivamente en un Excel comprende que veníamos de haber obtenido el asombroso resultado en el año 2018 de 400.000 votos y en este hemos sacado 500.000. Es decir, hemos mejorado un 25%. Teníamos 12 diputados hemos pasado 15. Eso no se puede medir eso no se puede considerar en ningún caso un fracaso porque hay crecimiento. ¿Qué error cometimos y qué autocrítica podemos hacer para aprender de cara al futuro? Pues que ha sido la única vez en nuestra historia, que es también muy corta, que hemos caído en la tentación de hablar de expectativas o de dejar entrever que teníamos un objetivo determinado en función de las encuestas. Ese es el error. Porque si no hubiéramos dicho nada, ese crecimiento de 100.000 votos es incuestionablemente un éxito. ¿Si caes en diputados pero eres necesario es mejor que crecer? Yo creo que el resultado insisto fue menos de lo que dejamos entrever que esperábamos, pero mucho más de lo que traíamos.

- ¿Considera que acertaron en la designación de Macarena Olona?

- Yo nunca quise que Macarena se nos fuera del Congreso porque era un activo muy importante y le tenía y tengo un enorme afecto personal. Hizo un muy buen papel mientras estuvo en el Congreso y creo que la campaña tuvo un resultado muy bueno, pero las expectativas eran mayores.

- Hablando precisamente de expectativas. La moción de censura se planteó con unos objetivos de partido que no sé si los han cumplido. ¿Salen tocados o fortalecidos en año electoral?

- El objetivo de la moción de censura no era ni fortalecernos ni debilitarnos en nuestras expectativas electorales. En días previos a la moción, ya había una gran parte de los medios de comunicación, especialmente los de Madrid, que habían decidido cuál iba a ser el impacto. Su opinión formada y editoriales escritos antes de que se celebrara, antes de escuchar la primera palabra de Tamames. Y nos decían que era un uso torticero de un instrumento constitucional. En la misma semana en Francia se produjeron no una sino dos mociones y en los últimos 15 años llevan más de 100 mociones de censura y no pasa nada. Lo que sucede aquí es que cuando llega un partido innovador y aporta técnicas nuevas en la acción política que los demás no habían utilizado nunca, pues hay resistencia al cambio. Nadie había ido antes al Tribunal Constitucional. Nosotros llevamos 50 recursos en 48 meses que llevamos en el Congreso. Nadie había acudido antes al Supremo a defender la unidad de Nación frente a separatismo catalán hasta que llegamos nosotros. No lo hizo ni Fiscalía, ni Gobierno, ni Generalitat, ni el Parlament. Y lo hizo un grupo de personas que no estaba en ninguna institución todavía en ese momento hace cinco años. Los objetivos que teníamos con la moción de censura se consiguieron. Pero por ir a tu pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto desde el punto de vista de la intención de voto? Pues todas las encuestas dicen, contrariamente a lo que publicaron los mismos medios que ahora publican esas encuestas, que ha sido muy favorable y que hemos subido varios puntos. Por tanto, aunque no era ese el objetivo, es un producto secundario de lo que hicimos en su momento y estamos muy satisfechos con el impacto que ha tenido. Se ha materializado de manera muy clara la enorme diferencia entre la opinión pública y publicada como digo, sobre todo, en algunos medios de Madrid y Barcelona.

- El Gobierno trabaja, impulsado por el secretario de Estado almeriense Fernando Martínez, para que la memoria democrática entre en las aula, en las oposiciones y en todos los ámbitos de la administración pública.

- Me parece una vergüenza y un ataque terrible a toda una serie de libertades que en este país no se cuestionaban. Aquí no se cuestionaba la libertad de expresión, ni la libertad de cátedra, ni la libertad de un profesor, catedrático o escritor a publicar lo que quisiera. Ya lo que están haciendo es criminalizar en función de qué opiniones o según qué visión tengan los historiadores o los periodistas o los que emitan o publiquen cualquier texto que no coincida con la verdad oficial entre comillas, la verdad oficial que ha decidido una parte de la población, una parte del Gobierno que es, además, la más sectaria, la más izquierdista. Con Zapatero nació aquello de la memoria histórica, continúa con el PP que decide no derogarla y hoy se amplifica con la memoria democrática. Demostración empírica de que uno no se puede fiar de PP porque lo único que hace es prolongar lo que la izquierda más radical impone este país. Por eso es necesario que esto se derogue el primer día que lleguemos al Gobierno y, de hecho, el martes anunciamos que en las próximas semanas presentaremos una proposición para derogar, entre otras, esta ley inmediatamente el primer día que gobernemos y así lo haremos porque es un ataque a la libertad.

Nunca quise que Macarena Olona se nos fuera del Congreso porque era un activo muy importante y le tenía y tengo un enorme afecto personal

- Almería arrastra un preocupante déficit en comunicaciones, sobre todo ferroviarias, por un modelo centralista que está tardando en conectar con los extremos.

- Es injustificable que provincias como Almería o Lugo, donde estuve hace unos días, y otras zonas de Extremadura, pero especialmente las más periféricas y lejanas de Madrid sufran esa carencia de infraestructuras. El debate sobre cómo deberían diseñarse las infraestructuras en España es interesantísimo y no es precisamente reciente. Arranca en el siglo XIX. El primer ministro de Obras Públicas empieza a trazar las carreteras siguiendo el mismo código de funcionamiento que se hizo con el ferrocarril. Surge la discusión sobre si la radialidad era buena idea o tenía que ser de otra manera. Estamos hablando de hace 150 años y de ahí esas carreteras se convierten en autovías o autopistas. Lo que no tiene sentido es que nos hayamos quedado en el siglo XIX. Aunque el sistema radial fuera lo más óptimo en ese momento, eso no debería estar todavía afectándonos en el siglo XXI. La inversión infraestructuras es de esas pocas cosas que el Estado sí debe acometer porque ese gasto se amortiza y genera rendimientos a lo largo de décadas. Y la política de los últimos años como es muy cortoplacista ha dejado de lado infraestructuras que necesitan respuestas urgentes, las que se merecen territorios como Almería, Galicia o Extremadura. Los 140.000 millones que nos corresponden los fondos europeos se tenían que haber invertido esencialmente en infraestructuras de transporte, de comunicación, tecnológicas y también hídricas.