Un tercio de votantes extranjeros en tres localidades de la provincia de Almería

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes el real decreto de convocatoria de las elecciones municipales que se celebrarán el domingo 28 de mayo de 2023. El próximo martes 4 de abril se publicará en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor fijando el desarrollo de la campaña electoral, con una duración de quince días, entre las 24:00 horas del viernes 12 y el viernes 26 de mayo. En Almería están llamados a las urnas un total de 481.950 residentes en los 103 pueblos de la provincia, según la última actualización de la Oficina del Censo Electoral, de los que 12.825 no son de nacionalidad española: 9.633 de países de la Unión Europea y 3.192 de otros estados habilitados para el sufragio que han manifestado su voluntad de votar antes del 30 de enero a través de internet, en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística, o directamente en el ayuntamiento de residencia cumplimentado la declaración formal.

El censo electoral de residentes extranjeros (CERE) en los próximos comicios es inferior al que presentaba la provincia hace poco más de una década porque 14.670 ciudadanos de otras nacionalidades tuvieron la oportunidad de votar en las municipales de 2011 y presenta un descenso más pronunciado aún con respecto al último registro, en las elecciones locales de 2019, cuando fueron autorizados 16.110 (más de 13.000 comunitarios). En la actualidad no alcanzan ni un 3% del electorado provincial, pero siguen siendo determinantes en una decena de localidades que se concentran en el Valle del Almanzora y Levante almeriense, una tendencia que se mantiene inalterable, con leves fluctuaciones, desde principios de siglo.

Desde hace ya varias legislaturas, los ingleses se vienen integrando en las candidaturas de los pueblos del Valle del Almanzora y Levante

Arboleas, Partaloa y Bédar son los municipios con más población foránea, superando incluso la mitad del padrón procedente de otros países, principalmente ingleses, pero también belgas, franceses y holandeses. Sin embargo, en la convocatoria de las próximas municipales, una vez actualizado el censo electoral, los votantes extranjeros alcanzan un tercio del total. Arboleas tiene 525 potenciales votantes de otras nacionalidades y 1.235 españoles, lo que se traduce en un 30% de su censo (1.760). En Bédar alcanzan el mismo porcentaje con 164 foráneos de un electorado de 545 potenciales votantes. Y la localidad con mayor proporción es Partaloa con un 35% de los vecinos llamados a las urnas procedentes de otros países: 169 de 476. Mojácar mantiene otra de las tasas más altas de electorado foráneo con un 20%, 783 de cerca de 4.000 vecinos llamados a las urnas. En Zurgena el censo tiene un 19% de extranjeros residentes en la localidad (323 de 1.724) y en Albanchez suponen el 18% de los llamados a las urnas (85 de 472).

6.118 de Rumanía y 3.012 de Reino Unido

Roquetas y El Ejido son los municipios con mayor número de residentes de otras nacionalidades que pueden participar en la convocatoria de las municipales de 2023, con 3.441 y 1.111 electores respectivamente, si bien sólo suponen un 5,5 y 2,3% de su censo electoral. Incluyendo a los 3.192 residentes en Almería de otros países no europeos, el reparto de los votantes de los extranjeros afincados en la provincia queda de la siguiente manera: 6.118 de Rumanía, 3.012 de Reino Unido, 622 de Francia, 571 de Alemania, 456 de Italia, 397 de Bélgica, 338 de Bulgaria, 326 de Lituania, 298 de los Países Bajos, 162 de Irlanda, 113 de Portugal, 70 de Polonia, 67 de Colombia, 60 de Ecuador, 38 de Suecia, 30 de Perú, 22 de Paraguay, 22 de Austria, 19 de Hungría, 19 de Dinamarca, 14 de Bolivia, 9 de Chile, 8 de República Dominicana, 6 de Finlandia, 5 de Grecia y Letonia, 2 de Eslovenia y Luxemburgo y uno de Croacia, Cabo Verde, Malta, Noruega y Chipre.

'Give me your vote, please'

Los partidos han venido integrando a sus vecinos foráneos tanto en las candidaturas como en las formas de hacer política en aquellos pueblos en los que representan una importante cuota electoral y, además, han contribuido a frenar la despoblación que castiga a los pequeños pueblos almerienses. Mítines, cartelería y megafonía en diferentes idiomas, en la que no podía faltar el 'Give me your vote, please', son herramientas habituales en los pueblos del levante almeriense en los que los "guiris" tienen ya presencia consolidada desde hace dos décadas. En las municipales de 2019 cinco de los nueve candidatos de la Agrupación de Electores de Partaloa tenían una nacionalidad distinta a las española, una progresiva incorporación que se extendió a la mayoría de formaciones de Mojácar. En Arboleas, por ejemplo, el independiente Rodney Denis Webster lideró la candidatura del PP y desde hace tres legislaturas tienen a Mark Gavin Daniel, que llegó del sur de Inglaterra, al frente de la Concejalía de Integración Lingüística y Traducciones.

Nacionalidades que podrán votar el 28-M

El plazo para solicitar el voto concluyó el 30 de enero, un trámite de obligado cumplimiento para poder ejercer el derecho al sufragio el 28 de mayo para los ciudadanos mayores de 18 años que estén empadronados. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de un millón de extranjeros reúnen las condiciones para votar en nuestro país en las municipales. Podrán hacerlo los ciudadanos de la Unión Europea y de otros países ajenos como Colombia y Reino Unido, cuyo plazo se cerró quince días antes. Entre los estados incluidos en el Tratado (acuerdo de reciprocidad) que les permite votar figuran Bolivia, Cabo Verde, Chile, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Irlanda del Norte y Trinidad y Tobago.