El transporte escolar, sin rumbo

El sector del transporte escolar en Almería, a través de la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra), ha denunciado que la Agencia Andaluza de Educación, aún no ha formalizado la mayoría de los contratos para el transporte escolar del próximo curso en Almería y “solo quedan 9 días para su inicio”, tal y como ha asegurado José Lozano Alonso, representante de Fedintra en Almería y presidente de la Asociación Almeriense de Transporte de Viajeros en Autobús (Asatravi).

Lozano ha considerado que “es absolutamente incomprensible que a solo unos días del inicio del curso escolar, las empresas no sepamos si vamos a realizar el transporte de las rutas escolares. Estamos en una situación muy complicada económicamente y no vamos a contratar personal, ni a activar los vehículos hasta que no tengamos la adjudicación pertinente. Y esto no se realiza de la noche a la mañana, por lo que es muy posible que muchas rutas no se puedan poner en marcha”, ha advertido.

Desde la Federación del Transporte ya se ha denunciado en varias ocasiones que "las licitaciones han salido con precios inferiores a las de otros años, con bajadas que en algunos casos supera el 15%, lo que ha provocado que más de una treintena de rutas se han quedado desiertas".

A esto se une que "hay que presentar unas fianzas sin haber recibido las de los concursos anteriores y las indemnizaciones por los meses de pandemia, incrementando aún más la descapitalización de las empresas". "Tampoco en las licitaciones se ha tenido en cuenta la prórroga que se ha establecido a nivel nacional donde es posible realizar el transporte escolar con vehículos de más de 16 años, y que sí se está admitiendo en otras comunidades autónomas”, asegura José Lozano Alonso.

Para Fedintra, "esta situación demuestra el poco interés que tiene la Agencia Andaluza de Educación, APAE, para que el servicio se realice con calidad". "Todo parte de una licitaciones que son auténticas subastas a la baja, para ahorrar costes y dejar a las empresas al borde de las pérdidas económicas y de puestos de trabajo", ha lamentado el representante de Fedintra en Almería.

En la provincia de Almería son unas 40 empresas las que se dedican al transporte escolar, dan empleo a más de 850 trabajadores, con unas 140 rutas escolares de 118 expedientes, y que desplazan a más de 15.500 alumnos cada día.