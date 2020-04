El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, ha aprobado las medidas propuestas para la adaptación de la actividad docente y la evaluación de las asignaturas al formato no presencial, debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19. Todas las medidas adoptadas se irán incorporando a una Guía Docente.

Así, en lo que respecta a la evaluación, la Universidad de Almería dará prioridad a la evaluación continua de las asignaturas anuales y del segundo cuatrimestre y, siempre que sea posible, con el número de pruebas o actividades que cada profesor considere adecuado y en coherencia con la adquisición de competencias y resultados de aprendizaje en cada caso, dentro de un sistema coordinado con las otras asignaturas del curso/título. Además, sea cual fuere la modalidad (presencial o no presencial) de los exámenes de septiembre, la evaluación en la convocatoria de septiembre tiene que ser acorde con la adenda incorporada a la Guía Docente.

Serán los profesores los encargados de planificar de nuevo las tareas evaluables y replantear, en su caso, los criterios de evaluación específicos, los métodos que se implementarán y su temporalidad, especificando su valor en la evaluación total. Como alternativas a los exámenes presenciales podrán por ejemplo hacerse trabajos individuales, de grupo, debates calificados en foros o exámenes no presenciales. En este último caso, se recomienda que su ponderación en la calificación final no supere el 50 por ciento y que no se considere imprescindible superarlo para una evaluación favorable de la asignatura. Podrá recurrirse a cualquiera de las modalidades de exámenes que permita la plataforma Blackboard, o a cualquier otro instrumento recogido o recomendado en las diferentes instrucciones, normativas, reglamentos y convocatorias de la Universidad de Almería, de manera síncrona o asíncrona.Si se recurre a los exámenes orales utilizando videoconferencias o exámenes escritos que sean explicados por videoconferencia por los estudiantes en el mismo momento en que termine de hacerlos y que sean enviados al profesor, se deberá adaptar adecuadamente la duración de las pruebas y tener en cuenta los medios tecnológicos a disposición de los estudiantes.

En el caso de que se planifiquen exámenes finales, estos se realizarán en las fechas y horarios previstos en la convocatoria oficial. La realización de un examen final que suponga el 100 por cien de la calificación de la asignatura solo se realizará cuando exista una causa que lo justifique y esté avalada por el coordinador de título.

Además, la resolución del rector contempla la realización de evaluaciones adaptadas para los estudiantes con necesidades especiales o situaciones que requieran medidas alternativas, como, por ejemplo, estudiantes en movilidad. Estos planes serán fijados en colaboración con el coordinador de curso y la Unidad de Atención a la Diversidad Funcional, y, si fuese necesario, con la unidad responsable de internacionalización.

Docencia no presencial

En cuanto a la docencia no presencial, se mantiene la temporalidad del desarrollo del segundo cuatrimestre del curso 2019/20, en cuanto a los horarios de las asignaturas, el horario de tutorías del profesorado, en forma no presencial, y la fecha de finalización de la docencia.

La estructura de coordinación de la docencia en los Centros, integrada por el coordinador de título y los coordinadores de curso y asignaturas, debe facilitar la armonización de las adaptaciones curriculares pertinentes para la docencia no presencial, y las adaptaciones en el calendario para la realización de las tareas previstas, si son necesarias, velando en cualquier caso por la coherencia de la carga de trabajo del estudiante. En esta misma estructura es donde se deben resolver las incidencias que se vayan produciendo, incluyendo quejas o sugerencias de los estudiantes, con los necesarios informes de decanos y directores de centros y departamentos en el ámbito de sus competencias.

Los coordinadores de las asignaturas serán los encargados de las adaptaciones curriculares y los cambios específicos en la planificación docente que sean necesarios para facilitar la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Las prácticas de las asignaturas se deberán adaptar a la modalidad no presencial. En el caso de que esto no pudiera ser y en casos excepcionales se podrán realizar prácticas presenciales en la parte final del curso académico (si hubiera posibilidad), previo informe de los vicerrectorados competentes y Gerencia.

También, se establecerán planes adaptados para los estudiantes con necesidades especiales o situaciones que requieran medidas alternativas.