Los grandes empresarios de la industria turística de Andalucía, integrados en la organización de referencia del sector Exceltur, han mantenido un encuentro con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el que manifestaron su preocupación por el retroceso en las comunicaciones aéreas de la comunidad y la pérdida de vuelos chárter a los principales destinos europeos a raíz de la pandemia del coronavirus. La organización que integra a 33 de las principales empresas turísticas del país, entre las que figuran Meliá Hotels, Fuerte Group, Logitravel, Servigroup, RIU, NH o Senator, expuso en una comida de trabajo celebrada en el último día de noviembre la necesidad de que los aeropuertos de Almería, Jerez y Málaga recuperen conexiones que tenían años atrás porque ese retroceso en competitividad dificulta la consolidación de los mercados internacionales.

Entre las medidas que se han puesto sobre la mesa destaca la creación de un ente o consorcio público-privado del que formen parte los empresarios, Aena, las diputaciones y ayuntamientos turísticos y la Junta de Andalucía que sería la administración a la que demandan un mayor esfuerzo inversor para conseguir una mejora de la conectividad aérea. “Sin vuelos no hay turismo, la promoción no sirve si no hay líneas a los principales destinos”, remarca el presidente del Grupo Senator & Hotel, José María Rossell, que es una de las voces más autorizadas del sector turístico con hoteles en casi todas las provincias andaluzas y con especial presencia en Almería donde se afincó a finales de los sesenta.

Junta, diputaciones y ayuntamientos también tendrían que aportar financiación con el objetivo de disponer de un fondo de cien millones anuales que permitirían revertir esta situación en una periodo estimado de tres años. Al operador aeroportuario Aena han planteado la necesidad de acometer una rebaja de las tasas de los nuevos vuelos al 50% durante ese periodo de tres años. El presidente del Grupo Senator canaliza la pérdida de conectividad en los aeropuertos de Almería, Málaga y Jerez. Y aporta datos sobre un retroceso que está causando graves perjuicios para el sector, además de una peligrosa dependencia del mercado doméstico.

Almería tenía 5-7 vuelos a Alemania hace diez años y hoy ninguno; de Austria eran 2 y no quedan y de Reino Unido la mitad

El aeródromo de El Alquián ofertaba hace una década 5 o 7 vuelos diarios con casi todos los aeropuertos alemanes y hoy no se opera ninguno. Con Irlanda ocurre igual porque eran 5 vuelos semanales incluyendo Belfast y Cork. De Reino Unido actualmente no operan ni la mitad. De Austria se ha pasado de dos a ninguno y de Bélgica de 4-5 por semana a un máximo de dos en verano. Otros destinos menos frecuentes como Suecia, Noruega, Dinamarca, República Checa y Eslovaquía contaban con al menos una frecuencia a la semana y ahora desde el norte de Europa sólo llegan en verano desde República Checa y Polonia. Otro de los ejemplos que alude el empresario catalán es la ruta que operaba Luxair entre Luxemburgo y Almería y también a Reijkavik que han desaparecido por completo.

En una situación similar se encuentra el aeropuerto de Jerez y, salvando las distancias con los del resto de Andalucía, el de Málaga-Costa del Sol puede parecer que no necesita más tráfico aéreo, al tratarse de uno de los que tienen mayor volumen de operaciones, pero carece de conexiones directas con un importante número de ciudades europeas. Desde Reikiavik hay tres vuelos semanales a Alicante y ninguno a Málaga. “A la Costa del Sol se han llegado a comprar siempre y ahora tienen que salir a vender”.

Con la asistencia de una treintena de empresarios y la participación del CEO de Meliá y presidente de Exceltur, el sector también ha querido agradecer al gobierno andaluz los dos decretos que han aprobado de “gran importancia” para el futuro de los hoteles en la comunidad. “En el futuro nos darán grandes ventajas competitivas a los hoteles y serán de gran ayuda para la economía andaluza con la creación de nuevos puestos de trabajo”, argumenta Rossell Recasens, quien ha citado el ejemplo de la aplicación de esta legislación en Baleares. Por un lado, la norma para la clasificación hotelera por puntos, que empresarios como el presidente de Senator vienen reivindicando desde hace 20 años pero nunca ha salido adelante hasta la fecha. Y, en segundo lugar, el decreto ley de modernización hotelera, que ahora requiere un proceso de difusión al conjunto del sector y los ayuntamientos.