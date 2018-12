Dios y ayuda le costaba en pasadas temporadas al Almería aproximarse a los 25 puntos, la mitad de lo exigido para lograr la salvación. Las primeras vueltas se acaban con diecitantos, o lo que es lo mismo, una puntuación irrisoria para afrontar la segunda vuelta con un mínimo de tranquilidad y sosiego.

Este año, con todavía seis jornadas por disputarse, los de Fran Fernández tienen la opción de superar la barrera de los psicológicos 20 puntos. El fútbol profesional, el deporte en general, se define por metas, por pequeños objetivos. El partido a partido que ha popularizado Simeone. Y siempre los últimos pasos son los más complicados de dar. Acabar la primera vuelta con 25 puntos es fundamental para que el Almería siga en la media de la salvación e, incluso, pueda soñar con algo más si no se deja llevar por la corriente. Para conseguirlo, los rojiblancos tienen que atar los tres que hay hoy en juego y situarse con 22, lo que permitiría además cortar la progresión de un equipo cuyo objetivo también es la salvación.

Después de una derrota y dos empates consecutivos, los de FF tienen ganas de reencontrarse con la victoria, algo que no consiguen desde el gran partido ante el Sporting. Se jugó muy mal en Majadahonda, pero se mejoró frente al Deportivo y el Nástic. Sin embargo, en ninguno de los tres partidos se terminó de defender con contundencia. Hoy sí que el equipo debe de ser el bloque de las victorias ante Las Palmas o Sporting, por ejemplo, pues enfrente tendrá a un equipo que llega con el máximo goleador de la categoría y que viene de sorprender al Reus y Málaga. La intensidad en el juego y la buena presión adelantada que suelen realizar los almerienses son las mejores cartas de presentación que puede tener el Almería esta tarde en el Mediterráneo. Si los almerienses son ese equipo temible en el empuje, lo normal es que la jornada de reflexión de las elecciones andaluzas sea festiva para el público almeriense.

El míster almeriense tiene la posibilidad de contar con dos hombres importantes como son Saveljich y Eteki, que en Tarragona no fueron de la partida, mientras que pierde a un jugador fundamental como es Juan Carlos Real. El gallego estaba siendo el timonel del equipo en las últimas jornadas, ponía la dosis de calidad necesaria en la mediapunta, pero en el Nou Estadi vio una roja que le cuesta dejar huérfano al Almería esta tarde.

Le tocará bien a Chema bien a Narváez ser el padrino del conjunto rojiblanco. El canterano suele ser revulsivo en la segunda parte, por la magnífica visión de juego que tiene, mientras que el bético está contando con pocas oportunidades, pero cuando juega demuestra que tiene el gol en las venas. Es misión del míster aprovechar precisamente esa buena puntería que tiene el extremo, al que le cuesta defender, algo fundamental para jugar esta temporada. Si no, que se lo pregunten a Rioja o Corpas.

CON EL EXTREMADURA LLEGAN TRES VIEJOS CONOCIDOS: EL ALBOJENSE DIEGO CAPEL, EL EXROJIBLANCO CHULI Y EL EX DEL FILIAL KIKE

El Extremadura espera mantener la racha iniciada con la llegada del técnico Rodri, en la que ha cosechado dos victorias consecutivas, por lo que todo apunta a que repetirá el once inicial. La lista de jugadores convocados es similar a la que viajó a Tarragona para enfrentarse al Reus, al que goleó a domicilio (1-4), ya que vuelven a ser bajas los defensas Balbi y Marcelo Djalo, "que no terminan de recuperarse", además de Borja García, que lleva meses lesionado. El que sí vuelve al Mediterráneo es el albojense Diego Capel, que no visitaba Almería desde que lo hiciera con el Sevilla.

Sobre el once titular que saldrá a defender la camiseta azulgrana esta semana, Rodri podría repetir el mismo once que ya estrenara su primera semana en el banquillo y con el que ha logrado dos victorias consecutivas.

A la cuarta, para que la semana del puente de la Constitución y la Inmaculada se empiece con buen pie, el Almería quiere superar una nueva barrera.