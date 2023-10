Alberto Lasarte: "Nos han podido los nervios"

La felicidad del descanso se le esfumó a Alberto Lasarte en menos de una hora. El técnico jiennense tampoco pudo lograr la primera victoria de la temporada, asegurando en la rueda de prensa posterior al encuentro que la remontada nazarí se debió a un tema mental de su equipo, lamentándose también por los diferentes contratiempos contra los que se topó durante el partido.

Valoración: "Ha habido muchas fases del partido. Nos costó entrar, pero luego hemos sido nosotros, saliendo bien al contraataque. Tenemos un golpe en la primera parte. Perdemos una ventana de cambios con Édgar y a los dos minutos de la segunda parte perdemos otra porque Leo no puede continuar. Eso te condiciona mucho. Todo lo que ha pasado atrás pone al equipo nervioso y al final se precipita todo. Tampoco hemos tenido suerte. Hemos recibido dos penaltis en contra. El descuento final ha sido una ruleta rusa. No puedo estar contento al desperdiciar un 3-0".

Cambio de Ramazani: "En la segunda ventana de cambios, con todo el esfuerzo acumulado, hemos pensado en sustituir a dos. El equipo podía demandar otro cambio antes, pero hemos tenido que aguantar hasta el final. No había otra solución".

Futuro: "El futuro del club es bueno. Ha sido un palo por cómo ha sido. Tenemos que ir recuperando jugadores y confianza. Tenemos dinamita. Vamos a quedarnos con lo positivo, que el delantero centro ha hecho goles. Tenemos que ajustarnos atrás, no podemos conceder tantas facilidades".

Mermados en defensa: "No teníamos muchas piezas para utilizar atrás. Nos ha condicionado mucho. Recuperando a gente el equipo va a recuperar tono y al final estará donde tiene que estar".

Lesión de Luis Suárez: "No sé qué tiene Luis Suárez. Todos deseamos que no haya sido nada. Mi preocupación en el minuto 70 era a quién tengo que cambiar. Era testar al cuerpo técnico que preguntase a ver quién puede acabar. No es una excusa, pero nos ha mermado mucho condicionar los cambios por los accidentes.

Si entrenará al primer equipo mañana: "Soy un empleado del club, estoy agradecido con esta oportunidad. Hemos dado todo y siento no haber podido dar los tres puntos, sobre todo, a la afición".

Explicación de la remontada: "Hemos ajustado y defendido bien los centros laterales. El volteo de la situación es mental. Nos han podido los nervios. Los penaltis nos han empezado a poner en duda. No hemos tenido la contundencia que sí hemos mostrado en la primera parte".

Qué necesita el Almería: "Lo primero es recuperar a gente, es normal en estas semanas con dos jornadas. La gente está con ganas, comprometida. Soy optimista. El compromiso es fuerte por parte de todos, de los que juegan y de los que no. Hay que rearmarnos de nuevo".