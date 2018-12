Alfonso cree que la dinámica del CD El Ejido es buena

La derrota del Club Deportivo El Ejido en La Condomina no ha provocado nerviosismo. Los celestes vienen de una buena racha, sobre todo en casa, y creen que el encuentro del pasado domingo ha sido sólo un borrón. “Debemos seguir la misma línea de los últimos partido en casa. El otro día fue un partido desgraciado en Murcia, el equipo está bien y nosotros somos fuertes en Santo Domingo”, aseguraba Alfonso Martínez en rueda de prensa, donde enfatizó la importancia de ganar el domingo al Jumilla: “Estamos bien, con confianza a pesar de la derrota. Nos quedamos con uno menos muy pronto y eso se notó. El domingo queremos conseguir los tres puntos a toda costa”.

El jugador está teniendo minutos en los últimos partidos y confía en mejorar. “Cogiendo sensaciones, ritmo. Cada vez me encuentro mejor, hay que terminar este año bastante bien y así espero que sea”. Igualmente, desea que las lesiones respeten al conjunto ejidense, bastante castigado en las últimas semanas, algo que se ha notado sobre el terreno de juego, como no podía ser de otra manera. “Esperemos que no vengan más lesiones. Cuando está todo el equipo, el nivel de exigencia y la competicia sube. Eso es lo que queremos”.

Finalmente, Alfonso habla acerca del Jumilla, un equipo que seguro que va a plantar cara en en el último partido de 2018 en Santo Domingo. “Es un rival muy duro, correoso. Defensivamente trabaja muy bien, tenemos que estar fuertes para poder meterles mano. La dinámica es buena y creo que podemos conseguir los puntos”.