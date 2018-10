Almansa ve el debut ante Teruel en el momento justo

Un tuit suyo a las pocas horas de caer en Los Planos, con una carga de capitán y toque de atención general, llamó ‘a los cuarteles’ a los ahorradores para rehacerse y afrontar lo siguiente de un modo radicalmente distinto: “La verdad es que no nos van a reglar nada y así ya se ha visto, y para ser capeones con lo que hicimos el sábado no nos da, necesitamos mucho más; calidad tenemos de sobra, tenemos un bloque muy bueno, pero con eso no nos da para ser campeones”. La ambición está intacta, hay muchas posibilidades de éxito pero un solo camino: “Si no peleas y no trabajas duro no van a llegar los logros y los éxitos por amor al arte, o porque vistamos el escudo del equipo más laureado de la historia del voleibol español”.

Además de por sus palabras en redes sociales, el capitán a dado la vuelta al país por una foto que por los mismos canales viajó a todos lados. Muy significativa, con la entrega de un centro de flores a su amigo Miguel Rivera, ello para el recuerdo eterno de Vinicius Noronha, se dio un ejemplo de caballerosidad y de entender a la perfección el sentido del deporte: “Tenemos buena relación, cada vez que pasa algo importante respecto al vóley o en lo extradeportivo siempre hablamos, no lo hacemos a diario pero sí que cuando pasa algo; después comentamos que antes de nada están los detalles y las personas, por encima de cualquier rivalidad, en los momentos tristes para ellos nosotros creo que estuvimos a la altura del respeto”.

Recordados esos dos elementos icónicos, y ya metidos en el desarrollo de la final, Almansa entiende que “más o menos se puede sacar la conclusión de que había un equipo hecho y otro que está en construcción, pero también es difícil sacarlas cuando no terminamos de competir ni de hacer tu voleibol al cien por cien; cuando tú compites y haces tu mejor voleibol puedes decir ‘vale, están mucho mejor ellos’, pero cuando no terminas de sentir el juego, no terminan de salirte tus cosas por mérito suyo, pero ante todo por demérito nuestro, al final las que se quedan son sensaciones malas, mosqueo, cabreo por no llegar a disputar al cien por cien, por no sentir el juego salvo ese tercer set, que podría haber cambiado algo”.

Jorge Almansa deja una puerta abierta a la incertidumbre de haberse conseguido un triunfo parcial que fue muy factible: “Yo creo que si no se llegan a cometer esos dos pequeños fallos por parte de los árbitros, igual estamos ahora hablando de otra cosa, ya que podríamos haber ganamos el tercer set y nunca se sabe”. Está claro que “ellos fueron muy superiores en los dos primeros, está en el marcador, pero luego en el tercero, cuando nosotros nos ponemos a jugar, por así decirlo, de tú a tú, incluso sin estar nosotros al cien por cien porque fue más tirar de casta y de valentía, de actitud, que para jugar una final son indispensables, estuvimos ahí, y por dos pequeños fallos perdimos también el tercero”.

Tras eso, y tomando buena nota de todo, “no queda otra que cabreo, volver a casa y trabajar, callarnos la boca y de verdad darlo todo en los entrenamientos, que es lo que tenemos que hacer si es que queremos a largo plazo pelear por los títulos”. Además, todo seguido se inicia la Superliga ante el mismo rival, el adversario a batir si se quieren coronas, lo que bien entendido es positivo: “No hay una mejor manera que resarcirse que tirar de orgullo y decir ‘aquí estamos nosotros’, y que nos sirva la Supercopa perdida para trabajar y para ver dónde tenemos que llegar y el nivel que temeos que demostrar para pelear con ellos”. Además, “las jornadas vienen cuando vienen y al final tenemos que jugar contra todos”.

Al respecto del calendario, una sentencia final, “así se ha dado y así lo queremos”, y una apuesta: “Va a ser diferente, espero y pienso que así será, más que nada porque ellos llevan ganando los cuatro últimos trofeos y no nos pueden ganar en ganas y en actitud, aquí, con nuestra gente, nuestra familia y nuestros amigos, eso sí, ni aquí, ni en Teruel, ni si jugamos en Gibraltar pueden ganarnos en actitud, así que hay que darle caña, darle actitud”. El capitán de Unicaja Almería pide un paso al frente generalizado y abraza el orgullo verde para añadir una máxima que jamás puede saltarse nadie dentro de la familia ahorradora: “Nos pueden ganar porque lo hagan mejor técnicamente, pero que no nos ganen en actitud”.

Respecto a este sábado desde las 19.30 horas, hay algo muy importante que se debe añadir al choque, y es que se debuta en casa. El Moisés Ruiz debe mostrar sus mejores galas desde el principio: “Hay en la plantilla mucha gente de Almería, y en Almería mucha gente que ama el voleibol, así que no queda otra que vengan a disfrutar con nosotros, que estamos aquí tirando, y nosotros a disfrutar con ellos, porque nos gusta ver la grada llena y a la afición tener un equipo de vóley que está a la altura de la ciudad de los valores de Almería”. Sin más, espero que están con nosotros, y el que no esté es que no le gusta el voleibol de verdad. El equipo ya está en la rutina de partido por semana, así que “a asumirla y a darle fuerte”.