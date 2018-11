El Almería B firma tablas con el Villanovense (0-0)

La Unión Deportiva Almería B tuvo que conformarse con un punto en casa, tras no pasar del empate sin goles ante un rival directo como el Villanovense, que le sabe a poco, principalmente por su mala situación en la tabla clasificatoria y también porque tuvo más ocasiones que su oponente, y muy claras, para haberse quedado con los tres puntos en un choque en el que, sin embargo, casi acaba pidiendo la hora ante el empujón final de los extremeños. El filial no marcó, pero como sensación positiva le queda que no encajó gol, algo digno de celebrar si se tiene en cuenta que en las tres jornadas anteriores los rojiblancos habían encajado nada menos que once tantos.

El verde del Mediterráneo, al que retornaban los canteranos de la UD Almería, fue el escenario de un cara a cara entre dos equipos muy necesitados de puntos, sobre todo por el lado de un cuadro local que comenzó el partido con un buen susto. Presión de Carrasco sobre Engonga y casi mete en un buen lío el delantero visitante al capitán rojiblanco a los quince segundos de un duelo en el que los de casa tuvieron que esperar hasta el minuto 3 para enseñar los dientes en ataque. Fue en un saque de falta de Guirao desde el lateral del área, pero la defensa despejó el esférico. El primer disparo del partido con intención fue para el Villanovense, en el 4’, de Pedro Montero, pero se marchó desviado. Abenza y Youness, en los minutos 7 y 12, también probaron suerte desde lejos, sin fortuna.

ESTEBAN NAVARRO "En la situación que estamos todos lo que sea sumar es positivo, aunque por ocasiones merecimos la victoria", comentó el técnico del filial durante la rueda de prensa posterior a un partido en el que "la idea era sacar los 3 puntos, los chavales han empujado y han querido pero al final nos quedamos en empate".

La UDA B empezó a tener más el balón que su oponente en un tramo del partido en el que ninguno quería cometer errores que pudiera pagar más tarde. Cuando hay urgencia de sumar, a veces hay prisas y otras, como fue este caso, cierto miedo. Como el que le metió en el cuerpo el conjunto de Esteban Navarro a los extremeños en el 18’, en un balón colgado al área que Guirao tocó de forma sutil con la punta de su bota para dejárselo en bandeja a Lin en el área pequeña, pero estuvo atento el defensor Márquez para evitar el posible 1-0. Fue una oportunidad manifiesta de gol para los rojiblancos, pero la más clara de esta primera parte llegaría en su recta final, en el 35’. Javi Moreno, que estaba realizando un gran partido, metió un buen centro al área visitante que remató con un potente testarazo Toril. La pelota dio en el palo. El filial se vino arriba en los últimos minutos del primer período e impidió que el equipo de Julio Cobos saliese de su terreno. El Villanovense estaba perdiendo todo el control del centro del campo y dio un paso atrás ante un Almería B que, por el momento, estaba jugando cómodo. Pese a ello, el duelo se marchó al descanso con el cero a cero.

Tras la reanudación el choque se rompió muy rápido, con dos contras de cada contendiente, aunque fueron los almerienses los que aumentaron su dominio. En el 54’, Javi Moreno, tras una buena jugada personal al borde del área, buscó el gol con un disparo que se marchó alto. Pocos minutos después movería ficha Navarro, buscando más verticalidad, profundidad. Dio entrada a Darío Guti y a Sergio Pérez, siendo el segundo el protagonista de una clarísima ocasión en el 60’. Remate de cabeza a bocajarro que paró, muy atento, Isma Gil para evitar un 1-0 que también pudo llegar en el 66’, en un intento de remate de Guirao, que estaba solo en el corazón del área pero no se esperaba la pelota. El Almería B estaba perdonando demasiado, y podía pagarlo caro, ante un Villanovense que ya casi no se acercaba al área de los locales, que rozaron el primer tanto también en el 71’, en un disparo desde la frontal del área de Darío Guti que se marchó rozando el palo.

Los de Esteban Navarro mejoraron en defensa, algo que necesitaban como el comer, ya que cabe destacar que llegaban a esta jornada como el equipo más goleado de toda la Segunda B, pero estaban careciendo de acierto arriba ante un rival directo que, según lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego, celebraría con gusto el poder sacar un punto en el Mediterráneo. Sin embargo, apretó el cuadro foráneo cuando el duelo encaraba su recta final, gracias a las sustituciones que realizó Cobos. Se cambiaron las tornas y los almerienses sufrieron de lo lindo en este tramo de control extremeño. Tuvo sus opciones el Villanovense, pero tampoco estuvo afortunado de cara al gol y, aunque también tiene la urgencia de sumar de tres en tres para tratar de salir del descenso, posiblemente dio por bueno el punto fuera de casa ante un Almería B que no aprovechó sus mejores minutos, que fueron muchos, y se dejó, como local, otros dos puntos por el camino.