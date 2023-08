El Almería, en construcción en pleno campeonato

Al igual que cada estío y como quiera que el mercado no se acaba hasta el 1 de septiembre (ya se habrán disputado cuatro jornadas), el Almería de agosto poco tendrá que ver con el que después será el habitual ya pasado el primer tercio del campeonato. Sin embargo, la situación en cuanto a puntos está siendo diferente a la de cada inicio de curso desde que en 2019 desembarcase Turki Al Sheikh en tierras almerienses. Si en todos los primeros compases ligueros el Almería metía la quinta marcha (el pasado año, ya en Primera, incluso sumó cuatro puntos en tres jornadas), ahora ocupa puestos de descenso ―y de momento el farolillo rojo― después de no haber sumado una vez celebradas las dos primeras jornadas. Pero más que los puntos, preocupa el estado de construcción en el que se arma el cuadro almeriense mientras van pasando las jornadas.).

Del once tipo de Rubi han salido cuatro efectivos, caso de Ely, Babic (el Almería aún no ha oficializado su marcha a pesar de que el zaguero ya está en Moscú), Samu y El Bilal Touré, además de no continuar De la Hoz, también pieza importante (no entre los once con más minutos) en los planes del exentrenador del Almería. Sin embargo, al haber modificado Vicente Moreno también el sistema, futbolistas como Robertone deben cambiar su rol sobre el campo, mientras que otros como Melero aún no están con el físico ideal para ser de la partida y tener la continuidad deseada.

Además del físico, uno de los aspectos a mejorar es que el equipo no se parta

El 1-4-2-3-1 de Vicente Moreno elimina la figura de los interiores, donde los propios Robertone y Melero se sentían como peces en el agua, introduciendo la del mediapunta. Éste está siendo de momento para Ramazani, a quien se le nota a gusto en ese rol (con mucha movilidad con los extremos). Uno de los aspectos en los que se encuentra trabajando el preparador valenciano y su cuerpo técnico es en que el equipo no se parta con seis futbolistas, por un lado y cuatro, por otro, algo que se pudo ver en muchos tramos del partido ante el Real Madrid, sobre todo, cuando, con el paso de los minutos, el físico iba haciendo mella. No se descarta en este sentido la entrada de otro centrocampista de corte ofensivo que ocupe posiciones interiores.

El número de fichajes está supeditado a las salidas que se produzcan. Mendes, Eguaras y Appiah no entran en su ecuación al estar sus marchas más que claras (sólo el extremo se vistió en una de las dos jornadas, la segunda). Hay otro grupo de jugadores, formado por Akieme, Robertone, Puigmal o Ramazani, con los que la entidad podría hacer caja, y que provocaría la llegada de sustitutos. Mariño y Fernando sí se quedarán salvo sorpresa más que mayúscula. Independientemente de los nombres anteriores, sí aterrizará al menos un central, algo que necesita como el comer Vicente Moreno tras perder a los dos titulares del pasado ejercicio. Una hipotética marcha de Kaiky (es fundamental que tenga minutos para que no se estanque) provocaría la llegada de otro defensa para el eje de la zaga.

Además de esas incorporaciones para la defensa, la dirección deportiva también debe firmar un delantero con un perfil diferente al de Koné y Luis Suárez, rol que ocupaba Dyego Sousa estos dos años atrás. Del maliense, por cierto, Vicente Moreno aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Real Madrid que debe mejorar en el apartado "físico". El ex del Lorient debutó ante los blancos entrando en el minuto 60, pero pasó con más pena que gloria, gozando apenas de una oportunidad de gol reseñable.