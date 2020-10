Muchos espectadores estarán todavía frotándose los ojos tras el espectáculo ofrecido por Castellón y Almería sobre el césped de Castalia, un evento más propio de superior categoría por el juego vertiginoso, abierto y repleto de transiciones rápidas que ambos contendientes regalaron.

Se medían dos de los conjuntos con mayor posesión de balón de la categoría de plata y resultó un duelo muy atractivo, un continuo toma y daca con ambos equipos presentándose en el área rival sin descanso, por lo que las ocasiones en una y otra portería fueron incesantes.

El gol se palpaba en el ambiente desde el primer minuto, aunque no llegaría hasta el filo del descanso en una plástica triangulación entre Carvalho (el luso ya ha destapado el tarro de las esencias) y Villalba al borde del área culminada finalmente por Corpas tras un primer intento de remate de Sadiq en asistencia del valenciano. El jiennense finalizaba una gran acción para establecer el 0-1 y sumar así su cuarta diana en apenas dos partidos tras el triplete cosechado ante el Fuenlabrada. El Castellón protestaba una falta previa que el colegiado, tras revisar el VAR, no consideró punible y las quejas del técnico Óscar Cano le costaban la consiguiente expulsión.

Pero antes de que el marcador se desequilibrase hubo acciones de mérito en ambas áreas. El Castellón volcó el juego por la banda de Marc Mateu, tapada esta noche por Aitor Buñuel, una de las dos novedades presentadas por José Gomes en el once indálico junto a la de Álex Centelles en el carril opuesto. Los centros desde la izquierda de Mateu buscando la cabeza de Zlatanovic requirieron a la zaga visitante emplearse a fondo, sacando uno peligroso Maras (5') y rematando desviado de volea otro Muguruza (11'), mientras que un testarazo de Zlatanovic (28') en saque de esquina peinado por Lapeña en el segundo palo casi supuso el 1-0. En el 35' otra rosca de Mateu encontraba la cabeza de Zlatanovic sin ver portería.

Del lado rojiblanco, magistralmente sostenido nuevamente en la medular por la dupla Samu-Morlanes, el más activo ofensivamente fue sin duda Carvalho. Un centro del luso en el 18' era cabeceado por Sadiq rozando el poste y al a media hora de juego era Samu Costa quien recibía una asistencia de su compatriota para probar fortuna con un zurdazo desde fuera del área que se marchaba fuera por poco.

A esas alturas de partido la conexión Carvalho-Villalba-Corpas funcionaba a la perfección y los tres, junto con Sadiq, iban a participar en la acción del 0-1 refrendando que, con minutos, su crecimiento no parece tener techo, en particular el del atacante luso, que destapaba el tarro de las esencias permitiéndose 'delicatessen' como tirar sombreros para salir de situaciones apuradas.

Frenesí también en el segundo acto

La segunda mitad resultó igual de frenética que el primer acto. Acababan de regresar los futbolistas de vestuarios cuando Villalba ponía el 0-2 en el marcador fruto de una rápida transición conducida por Carvalho y culminada con apertura a la banda para Corpas y que el bañusco asistiera al valenciano intercambiándose los papeles del primer tanto.

Pero el Castellón, fiel al estilo que le ha imprimido Cano, no se rindió y continuó en busca de la remontada con fe. El técnico granadino no dudó en acometer un triple cambio para ello y minutos después reducía diferencias en una acción mal defendida por la retaguardia rojiblanca. Buñuel no pudo frenar a su par en banda y el posterior centro al área generó varios rechaces culminados por Jorge Fernández, uno de los recién ingresados.

La respuesta de Gomes fue intentar enfriar la reacción albinegra con otra triple sustitución, dando entrada a Petrovic, De la Hoz y Lazo por Samu Costa, Carvalho y Corpas, blindando el centro del campo para cerrar pasillos interiores. Los movimientos desde el banquillo resultaron efectivos pese a que el cuadro local llegó a embotellar a los de Gomes en su área y el Almería suma tres nuevos puntos, enlazando tres partidos sin perder a la espera de recibir este domingo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (21:00 horas) a un también renacido Girona de Francisco.