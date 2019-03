Anton Sintsov estrena su casillero de victorias en Corró d'Amunt

Las buenas sensaciones del ruso Anton Sintsov en la parte inicial de temporada se han visto refrendadas este domingo en Corró d'Amunt (Barcelona), localidad que ha albergado la segunda parada de la Copa Catalana de BTT, competición incluida en el calendario internacional UCI. Sintsov ha sumado su primera victoria vistiendo los colores de Primaflor-Mondraker-Rotor tras una prueba muy táctica, en la que ha sabido exprimir sus opciones en el último giro, batiendo a su gran rival en carrera, el francés Hugo Drechou. Además, gracias al primer puesto, Anton se convierte en el nuevo líder absoluto de la challenge catalana.

Anton Sintsov: "La carrera se desarrolló sobre un circuito bastante nervioso y rápido, pero con una subida muy dura. Decidí atacarla desde un punto de vista táctico, salí bien y lo probé con fuerza en la segunda de las cinco vueltas, pero tres bikers resistieron bien a mi rueda, uno de ellos el francés Hugo Drechou. Desde ese momento me quedé a rueda y decidí controlar esperando mi momento. En la última vuelta cometí un error en la subida y perdí tiempo con Hugo, que estaba con mucho gas. Sin embargo, finalmente conseguí recuperar mi pérdida y pasarle justo en la última curva antes de la bajada final. Aceleré a tope en el descenso, consiguiendo 5" sobre mi perseguidor, pudiendo disfrutar así de este triunfo en solitario".

La alegría en el fin de semana de PMR Racing Team pudo haber sido completa, ya que Jesús Del Nero completó una muy buena carrera en Jerez de las Caballeros, en la segunda manga del Open de España XCM. El madrileño rodó en cabeza hasta que un percance en los últimos kilómetros acabó alejándole del triunfo en el Maratón Templario.

Jesús Del Nero: "He ido en cabeza todo el día, disputando, pero a 10 de meta he pinchado y me ha sido imposible. No he parado a arreglar pero no he podido disputar, ya que me he quedado con apenas medio kilo de presión en la rueda delantera. Así que he tenido que ir perdiendo tiempo en la última bajada. He entrado séptimo, que al final es lo de menos. Lo importante es que me he encontrado con muy buenas sensaciones y que me veo en disposición de luchar por buenos puestos en próximas carreras".