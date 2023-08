Babic se marcha y el Almería se embolsa cinco millones de euros

El Almería continúa abandonando jugadores que fueron titulares en el histórico ascenso del año pasado. A los De la Hoz, Portillo, se une Babic, capitán en el encuentro de la última jornada, perdiendo Vicente Moreno a los dos centrales del ascenso y la posterior permanencia y encontrándose con una difícil papeleta antes de recibir este sábado (19:30 horas) al Real Madrid. El zaguero serbio se marcha al Spartak de Moscú tras tres cursos en Almería y la UDA recibirá unos cinco millones de euros. La operación es total y se hará oficial este viernes o sábado a más tardar, cuando el futbolista pase las pruebas médicas y rubrique su nuevo contrato.

El Almería no ha esperado en darle la baja federativa y el jugador, que ya no se está entrenando a las órdenes de Vicente Moreno, no aparece inscrito en LaLiga. La baja del central ha provocado que la entidad rojiblanca pueda registrar a Maximiano y Koné, por lo que el técnico valenciano tiene disponible, al igual que en la anterior jornada (el meta y el delantero aún no habían llegado), a toda su plantilla de cara al encuentro ante el Real Madrid.

Con el paso del tiempo y más allá de poder discutir su rendimiento en la máxima categoría, la marcha de Babic se verá como la ausencia de un jugador importante en la historia del Almería. El central aterrizó de pie en el conjunto rojiblanco, siendo pieza clave en todo momento para Rubi. Recaló cedido procedente del Estrella Roja al entrar dentro de ese radar de la dirección deportiva en los Balcanes y el año pasado la UDA lo adquirió pagando algo más de un millón de euros.

Babic abandona el Almería tras 75 encuentros oficiales, 72 de ellos como titular. En la temporada del ascenso fue el segundo jugador de campo con más minutos, con 3.176, apenas dos por debajo de Pozo. Participó en 37 partidos de liga (anotó ante el Amorebieta) y tres de Copa, mientras que Primera División jugó 35 duelos con la elástica rojiblanca, contando el del pasado fin de semana ante el Rayo (la pasada campaña se quedó a dos minutos de los 3.000), anotando tres goles claves para la permanencia como fueron los de los triunfos al Rayo y Valencia y el del empate en Balaídos. Tras defender los colores de la Real Sociedad B, Reus, Estrella Roja, Famalicao y Almería, ahora probará suerte en Turquía, donde verá aumentada su ficha.