Todavía no hay confirmación oficial y la negociación podría dar un cambio de rumbo, pero en principio todo hace indicar que David Cabello no seguirá siendo técnico de un Club Deportivo El Ejido al que acaba de ascender este curso a la Segunda División B. Según fuentes cercanas al CD El Ejido, ambas partes no han logrado llegar a un acuerdo sobre la renovación del míster y la entidad ya estaría buscando otras alternativas.

Uno de los nombres que está tomando fuerza en las últimas horas como posible sustituto de Cabello, tras varias publicaciones del perfil @The1cazurreando, es el de Tito García Sanjuán. Nacido en Zaragoza hace 46 años, ha entrenado durante su carrera a diferentes clubes desde 2006: C.D. Benicarló, Racing Benicarló, Borriol, Villarreal C, Vinaròs, Rapitenca, Legirus Inter (Finlandia), S.D. Formentera y S.D. Ejea, equipo que abandonó para marcharse a la aventura de ser el segundo entrenador de Javier Aguirre en la selección de Egipto. En julio de 2019 tomó las riendas del banquillo del San Fernando CD, su tercera aventura en la categoría de bronce hasta el momento.

Los rumores acercan a David Cabello al Melilla

Cabe destacar que, como jugador, el maño se dedicó mayormente al fútbol sala, donde dejó una importante huella en equipos de la élite nacional como el Talavera, Benicarló o Zaragoza, donde se proclamó en 1995 campeón de Liga.

El futuro de José Ángel García Sanjuán, más conocido como Tito, podría estar muy cerca de un CD El Ejido que ya prepara para la próxima campaña en Segunda B un proyecto en el que en breve podría anunciarse que no estará uno de los grandes artífices del retorno a bronce: David Cabello. El técnico ya avisó tras la final frente al Real Jaén que tenía que tomarse unos días para valorar su continuidad en la entidad del Poniente, diciendo que "el club quiere que continúe, pero tengo que meditarlo bien. Hay que estar con fuerzas, con ganas de querer asumir otro proyecto importante, donde todos sabemos la dificultad que tendrá la temporada que viene".