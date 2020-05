–¿Se ve ya un poco de luz en toda esta situación para el fútbol desde que se paró todo el pasado 14 de marzo?–La verdad es que las últimas noticias de la RFEF son ya algo más tranquilizadoras, porque parece ser que poco a poco vamos a ir recuperando la normalidad. Al final serán unos play offs exprés, que no era lo que queríamos, porque deseábamos acabar la temporada y poder disfrutar de los aficionados, de ese día a día, pero ahora nos jugaremos el pase en un duelo a noventa minutos. Es una decisión que hay que acatar y respetar.

–¿Cómo ha estado trabajando estos dos últimos meses?–Aunque esté en Málaga, he estado al corriente de todo. Sí es cierto que ha habido poca información estas semanas atrás, pero ahora ya nos van comentando como será el procedimiento, el protocolo que hay que llevar si nos incorporamos este próximo lunes a los entrenamientos. Hemos tenido que trabajar en la distancias, adaptándonos como podíamos en casa, aunque desde hace unos días los jugadores ya pueden hacer ese trabajo en la calle. Sabemos que no vamos a llegar en el mejor estado de forma, pero tampoco el resto de equipos. Lo importante era salir de esta situación, que no esperábamos que iba a durar tanto. Que volvamos a la normalidad y que el fútbol sirva para que la gente pueda tener puesta su cabeza en otras cosas, no solo en los contagios y muertes que hay cada día. Que esto sirva para animar a la gente.

–¿Cómo están los ánimos en el vestuario del CD El Ejido?–Aunque no es lo que queríamos, porque al final lo que nos gusta es disfrutar del día a día, del proceso de la competición, los jugadores están muy ilusionados con lo que vamos a vivir, aunque no vamos a poder contar con el respaldo de los aficionados en el estadio ni ellos van a poder disfrutar de su equipo. La situación que se ha dado es esta y hay que aceptarla como ha venido.

–Se ha fijado, en principio, la primera eliminatoria ante el Motril para el fin de semana del 18 de julio. ¿Qué opina del rival?–No era un rival deseado. Como he dicho, esperábamos un sorteo, un oponente de otra comunidad y poder vivir eso. El Motril es un gran equipo de la categoría que a un partido nos lo va a poner muy complicado. Será un duelo muy abierto en el que los pequeños detalles van a marcar el devenir de la contienda.

–Con el parón finalmente se ha alargado la temporada y jugadores lesionados como Palomeque podrían llegar a tiempo. ¿Podrá contar con todo el plantel de cara al play off exprés?–Aún es pronto para entrar a valorar ese tipo de cuestiones. Vamos a pensar en el lunes, que es nuestro próximo objetivo, poder cumplir con los protocolos que nos digan que tenemos que llevar a cabo, y a partir de ahí poder pensar ya en el día a día, con mucha cautela.

–Pese al inesperado nuevo horizonte que se abre este curso para el CD El Ejido, también estará ilusionado... –Sí, estamos ilusionados, sobre todo por volver a entrenar, a ese día a día que cualquier persona necesita y quiere. Deseamos regresar al trabajo y poder llegar al fin que todos queremos, que es recobrar la normalidad y poder seguir haciendo lo que nos gusta.

–¿Cómo valora la decisión de la RFEF con respecto a la finalización del curso en Tercera?–Si la RFEF ha decidido esto es porque lo habrán valorado bien. La situación con la crisis sanitaria ha sido bastante grave como para ponernos a juzgar una decisión que evidentemente no ha contentado a todo el mundo.

–Y el año que viene, a la Copa...–Hasta que no lo hagan oficial tenemos que ser cautos. Hay que ir día a día.

–Un mensaje a la afición.–Les diría que es una pena que nos hayamos encontrado en esta situación. Queríamos que nos acompañaran en este proceso, pero no va a poder ser. Lo que más deseo es que tanto los que son nuestros aficionados como los que no lo sean estén bien de salud. Que pronto podamos vernos, tomarnos un café, abrazarnos, besarnos... Volver a la normalidad.