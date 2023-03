Cabello: "Mi situación es peor que la de los jugadores"

La transparencia es una de las principales señas de identidad de David Cabello. El entrenador del Poli El Ejido ha comparecido como cada jueves en la sala de prensa de Santo Domingo y no ha esquivado ninguna cuestión sobre los impagos que sufre su plantilla, denunciados esta semana por los jugadores: "Son semanas que no son fáciles. El revuelo ha trastocado nuestros planes porque nuestro único objetivo es centrarnos en lo deportivo. Esperemos que poco a poco se vayan solucionando los problemas y que el club tenga la viabilidad que necesita para afrontar la situación de la mejor manera posible. El estrés y el estado anímico provocan lesiones".

El preparador malagueño ha reconocido que la entidad celeste también le adeuda varias nóminas: "Mi situación es peor que la de los chicos. En todo momento el club me ha puesto las cartas sobre la mesa, sabía la situación que hay. En todo momento han sido transparentes. Ellos intentan aunar las fuerzas para sacar este proyecto, algo que no es nada fácil. Desde mi posición, ya pedí esa ayuda a los empresarios y a nuestra gente. Los problemas los hemos ido viviendo durante todo el año y afectan al grupo. Yo no voy a desfallecer, soy el capitán de este barco y voy a llevarlo a buen puerto. Además de lo deportivo, además de lo deportivo, mi trabajo es gestionar la cabeza de los chicos".

Cabello ha ido más allá y ha afirmado que esta situación no es nueva, ya vivida con la antigua directiva: "Incluso en mi anterior etapa se sufría muchísimos problemas económicos, coincidiendo con la pandemia. Hay dificultades económicas. Me da pena no tener ayuda del tejido empresarial de El Ejido y de la provincia, que es algo fuera de lo normal. Había diez jugadores a los cuales el club no le pagaba. No había dinero. Ingeniamos un proyecto sin dinero, que llegó a buen puerto. Este año hemos hecho otro con muy poco dinero. He querido ilusionar a la gente porque venía con muchísima ilusión de hacer algo grande y cambiar la cara de los dos últimos años. ¿Me he equivocado? Por supuesto. He estado en zona de descenso durante todo el año".

Cuando más excitado se le ha visto al técnico del Poli El Ejido ha sido al referirse a las ayudas del consistorio ejidense: "Es el momento de arrimar el hombro. Y no lo hacemos. Estamos en una situación crítica. No es una amenaza. Necesitamos la ayuda del ayuntamiento. No lo necesita el club, sino sus trabajadores: Pepe, Inma, Góngora, Juanillo... Son personas de la ciudad, que lo están pasando mal". Cabello, además, ha recalcado que ya ha pedido el apoyo en otras ocasiones: "Lo he dicho varias veces y me da igual que se molesten. A mí también me molestan muchas críticas y me las aguanto. Llego a una grada, hay 1.500 personas y critican mi forma de jugar o los cambios y me aguanto. No utilizo ningún medio para limpiar mi imagen. Mi imagen es mi trabajo, mi compromiso, estar al lado de mis chavales y club... Si ellos no aceptan la crítica, no están preparados para estar en ningún cargo. Yo estoy acostumbrado a recibir críticas. El que no quiera recibirlas que se dedique a otra cosa, que se vaya a su empresa. Aquí estamos para que nos critiquen. David Cabello está para que le critiquen. El que no está acostumbrado a la crítica y quiere limpiar su imagen es porque quiere esconder algo. Yo voy a pecho descubierto. Pongo mi pecho para todas las balas. Y las aguanto. He aguantado muchísimas. Acepto las críticas porque la clasificación hasta día de hoy ha sido muy mala.

El preparador celeste ha asegurado que hay gente de la zona que se alegra por la situación actual: "Todos los trabajadores lo están intentado, pero hay gente cerrando puertas, esperando detrás de la puerta con la escopeta para pegar cuatro tiros. Se alegran de esta situación y es una pena. El club es vuestro, no mío. Yo vengo de Málaga y me duele, pero esto es vuestro. Y si encima no ayudamos a la gente que está trabajando... De ahí mi queja al ayuntamiento, tiene que dar la cara por una entidad que aunque es privada, está representando y llevando el nombre de la ciudad por toda España.

Para acabar, ha asegurado que se encuentra centrado en el plano deportivo. Con 32 puntos, uno por encima de la promoción de permanencia y dos del descenso, el conjunto ejidense se desplazará el domingo (12:00 horas) a Vélez-Málaga, teniendo el cuadro local una unidad más: "Queremos que haya más equipos en la lucha por el descenso. Nosotros ya sabemos convivir con esto y que en cada partido, además de los tres puntos, nos jugamos el estado anímico, que te da la fuerza para continuar y sacar esto adelante. Esperemos que haya equipos que no sepan jugar con esta presión, que no sepan adaptarse".