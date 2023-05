Calma tensa en El Ejido

El Poli El Ejido certificó su descenso a Tercera RFEF el pasado 14 de mayo, cuando fue incapaz de sumar ante el Atlético Sanluqueño en Santo Domingo (1-2). El conjunto ejidense, cuyo proyecto no termina de arrancar once años después de su fundación, descendió a la quinta categoría del fútbol nacional, donde tendrá que batirse el cobre para recuperar la categoría perdida, lo mínimo que merece una comarca con ese potencial económico. Sin embargo, diez días después de certificar el descenso, el club no ha dado señales en cuanto al primer equipo se refiere.

La entidad ejidense no ha anunciado ninguna baja, renovación o incorporación de cara a la próxima temporada, sin comparecer tampoco el presidente o director deportivo para dar la cara después del nefasto curso ya acabado. A pesar de que desde el club son optimistas de cara a la confección del nuevo proyecto, en las oficinas de Santo Domingo aún están trabajando para terminar de solventar los problemas económicos que han sufrido durante este ejercicio, con nóminas de jugadores y cuerpo técnico sin abonar. Lo último ha influido en el rendimiento directa o indirectamente sobre el terreno de juego, con futbolistas que han tenido que afrontar, además de la dura situación deportiva, la económica, sin poder tener la cabeza al cien por cien en el verde.

A la espera de lo que dictamine la Real Federación Española de Fútbol sobre el número de equipos por grupo en Tercera RFEF (seguramente amplíen de 16 a 18) se espera un grupo IX durísimo, en el que también estarán el Almería B, después de haber sido incapaz de meterse en la promoción de ascenso a Segunda RFEF, y el Poli Almería, ascendido desde División de Honor. El Poli El Ejido, que manejará uno de los mayores presupuestos de la categoría, formará una plantilla competitiva para buscar el ascenso ya sea de manera directa como líder o tras pasar por la promoción de ascenso (la disputan del segundo al quinto, teniendo que pasar tres eliminatorias).

El plantel celeste sufrirá una renovación, restando por ver el número de jugadores y quiénes continuarán en ese objetivo de recuperar una plaza en el cuarto escalafón en el fútbol español, en el que sería el segundo ascenso desde Tercera / Tercera RFEF (2016 y 2020), esperando la entidad que el tercero sea el último y el equipo se consolide en divisiones mayores. El otro nombre propio de estos días de calma tensa en El Ejido es el de David Cabello, que, salvo sorpresa mayúscula, no continuará al mando del banquillo celeste, siendo una incógnita el perfil por el que apostarán Alejandro Bouza y Javi Fernández.

En la temporada 15-16, la primera en Tercera, José Lirola comenzó al mando después de lograr el ascenso, si bien no terminó la campaña, siendo sustituido por José Sevilla, mientras que Alberto González fue el que logró el objetivo un año después. El propio David Cabello, sin experiencia previa en la categoría como entrenador, fue el técnico en la 19-20, la última en Tercera.