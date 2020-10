Entre la salida y el destino está el camino, una obviedad a veces no tenida en cuenta y que desde la llegada de Antonio Rodríguez se quiere trazar con pasos firmes y el mayor esmero en el seno de Unicaja Almería. El nuevo presidente ahorrador cumple un mes en su cargo y ya tiene funcionando a pleno rendimiento al ‘otro equipo’, “el que no compite en la pista, pero tiene que aportar tanto o más en el despacho y en la calle”. El punto de vista del deporte, máxime tratándose de una entidad deportiva con clara vocación social, es el que se aplicará para aprovechar la inercia de avance que subyace en todos los valores que lo definen, comenzando precisamente por la palabra clave, “equipo”, pronunciada por Rodríguez como si de un mantra se tratara.

Queriendo dejar claro, más allá de las palabras, que su mandato no va a ser de tono presidencialista, se ha rodeado del grupo de personas más adecuado para alcanzar ese destino antes citado: “Tengo una concepción holística de este club, que deberá ser entendido como un ‘todo’ y no como una simple suma de partes inconexas entre si, cada una de ellas bajo un mismo escudo, pero sin la relación, la vinculación o la implicación debidas, por ese orden, para que Unicaja Almería suba a otra dimensión mayor”. Antonio Rodríguez saca a relucir su aspiración y se ‘confiesa’, “yo no puedo entender otro proyecto que no sea ‘a máximos’”, a la vez que reconoce que “poner esa meta y alcanzarla requiere de la aportación de muchas personas con muchas ganas que van más allá incluso de la propia junta directiva, pero partiendo de ella”.

Es por ello que compartirá la gestión del club con un ‘núcleo duro’ más próximo en el que confía y del que valora su “actitud proactiva, ilusión y capacidad”, integrado en la práctica por protagonistas de los más diversos ámbitos: “Es heterogéneo, con cercanía a la realidad del deporte, de la empresa, de la educación y de la sociedad de Almería, muy abierto a aprender y absolutamente dispuesto a aportar”. La salida se produjo con su nombramiento, el destino es hacer del club uno de los referentes internacionales del voleibol en particular y del ámbito deportivo en general, y ya se anda, con paso firme, el camino, “sin prisa, pero sin pausa, por supuesto, y con una distribución de funciones en grupos de trabajo según los perfiles”.

Ha buscado que continuidad y renovación estén en equilibrio en esa receta a través de la cual ‘cocinar’ el futuro, permaneciendo de la anterior junta directiva Ángel Eloy Martínez, Juan Félix García, María Isabel Martínez-Amo, Pelegrín García y Alfredo Cortés, y llegando nuevos Pablo Martínez, Sergio Arráez, Enrique Segura, Andrés Parra e Isabel Pérez. Cinco que siguen junto a cinco ‘fichajes’, un total de diez son los ‘nombres del presidente’ para completar su singladura de cuatro años. De entre ellos, la figura de vicepresidente está ocupada por Pablo Martínez, administrador de Deportes de la UAL, vinculado profesionalmente por lo tanto, a la gestión deportiva, y además persona de voleibol de toda la vida: “Se pretenderá reforzar la estructura del club, afianzado la parcela deportiva para que se mantenga en la lucha por todos los títulos, recuperar y ampliar la masa social y el apoyo de la ciudadanía al equipo, todo en estabilidad económica que permita un crecimiento continuo de la entidad”.

Como vicepresidente segundo actúa el abogado Juan Félix García Cerezo: “Deseo contribuir a dar continuidad a la construcción de un club abierto a la totalidad de la sociedad almeriense que siga siendo, como hasta ahora, un digno representante de Almería y de Andalucía en el resto de España y en Europa, y que siga cosechando y aumentando los triunfos conseguidos”. Ángel Eloy Martínez Madrid es el secretario de la directiva, como lo fue de la anterior, responsable de la Asesoría Jurídica en la Dirección Territorial de Andalucía Oriental de Unicaja Banco, y que en cuyo caso lo que pretende es “colaborar en la obtención de los máximos éxitos deportivos y en afianzar el desarrollo del voleibol en Almería”. Maribel Martínez-Amo, vicesecretaria, abogada en ejercicio, espera “que el club mantenga el altísimo nivel deportivo que siempre le ha hecho ganar títulos, sea referencia para jugadores juniors y ofrezca el soporte preciso para fomentar y difundir el vóley tanto masculino como femenino”.

Alfredo Cortés, gerente del club, actúa en la junta como tesorero, y ha desvelado la ilusión con la que todos y cada uno de sus miembros han puesto desde el inicio: “El tiempo voló en la primera reunión, se abordaron muchísimas cuestiones y quedaron ganas de más, porque el grado de implicación es increíble”. En su caso, tiene como ‘segundo’, como vicetesorero, a Pelegrín García, experto en finanzas y auditoría de cuentas, miembro de la junta de gobierno del Colegio Profesional de Economistas de Almería y asesor de empresas en lo que él mismo llama “jubilación activa”. Con experiencia en la directiva ahorradora, ha manifestado que quiere tener un papel “lo mas participativo posible y, dado el espectro de profesionales que la componen, se va a poner el máximo interés en crecer, pese a las altas cotas ya alcanzadas”. En cuanto a vocales, Sergio Arráez, que presidió AJE, ahora es director financiero en Celemin Formación y Cicue, y consultor financiero en Solfin Kapital y Regemat 3D.

El mundo empresarial está representado también por otra emprendedora que ha triunfado a edad temprana, Isabel Pérez, fundadora y CEO de Realtrack Systems, tecnologías para la monitorización del rendimiento deportivo, con clientes en todo el mundo de la talla del FC Barcelona o diferentes selecciones nacionales: “Tengo la motivación personal y profesional de trabajar muy duro ante este reto tan importante socialmente, junto a mis compañeros, y poner mi granito de arena para sostener al club en lo más alto del voleibol nacional e internacional; es responsabilidad de todos nosotros que Almería, que siempre ha sido tierra de vóley, vuelva a sentir esa pasión por este deporte tan bonito y tan de equipo”. Su ‘Wimu Pro’ es un producto que ha llegado a revolucionar el entrenamiento deportivo del más alto nivel y ayudar a que se avance en investigación de diversos campos, como la biomecánica.

Enrique Segura es biólogo y actualmente jefe de estudios del IES Maestro Padilla, amante de la familia, el deporte, la montaña y la lectura: “Procurare aportar, además de trabajo e ilusión, puntos de vista e ideas desde mi perspectiva profesional y personal, y es un honor formar parte de la estructura orgánica de este excepcional club, referente de éxito para el deporte provincial, de la mano del nuevo presidente, Antonio Rodríguez”. Por último, Andrés Parra, que es gestor comercial en Unicaja, resume su sentir basándose en su sentir de hombre de vóley: “Tras crecer en este club, pasar mi adolescencia en él, vivir sus grandes éxitos, disfrutar del voleibol y de los amigos que hice, hago y haré... ilusión es la palabra para devolver todo lo que se me ha dado, a Unicaja y Almería”.